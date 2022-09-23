«На таможне спросили: «Служили в армии?» Кто-то напрягся». Карпин — перед камбэком России

Сборная России провела предматчевую тренировку в Бишкеке перед матчем со сборной Киргизии. В ней приняли участие все вызванные на сбор игроки. Во время занятия команда большую часть времени уделила отработке стандартов. По ощущениям, ребята нормально справляются со всеми внешними проблемами – все игроки проводили тренировку в хорошем настроении, много шутили и «травили» друг друга.

Забавно, что о матче с Россией здесь слышали не все. Работник стадиона, например, спрашивал с кем играет Кыргызстан, у журналистов. А когда узнал, что с командой России, заявил, что «приехали борщи», а «борщи – потому что из России».

Капитаном команды в завтрашнем матче, судя по всему, будет Даниил Фомин. Именно он пришёл на пресс-конференцию вместе с тренером, а традицию приводить к журналистам футболиста, которому доверят повязку, мы ещё не забыли: «Мы собрались впервые за долгое время. Не нужно другой мотивации, кроме той, что мы играем за сборную страны», — сказал Фомин.

Дальше пришла очередь главного тренера.

― Изучили Киргизию?

― Углублённо не хотели изучать соперника. Хотим играть от себя. Соперник перестраивается от 4-4-1-1 до 5-4-1. При мне это первый матч, где можно рисковать, провести эксперименты. Хочется воплотить то, что тренировали. Хочу это увидеть вне зависимости от игры соперника.

― В каком настроении ребята при всех тревожных новостях? Видели их в отеле. Кажется, что они почти не улыбаются.

― Не знаю, что вы видели в отеле, но у всех улыбки, рабочее настроение. С огромным желанием все тренируются. На теории стоял шум и гам, улыбаются, общаются.

Тренировка сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

― Зобнин попросил вас не вызывать его на сбор. Другие такие случаи были?

― Нет. Только Зобнин попросил не вызывать – из-за проблем со здоровьем. Абсолютно спокойно это воспринял. Уговаривать играть за сборную не имеет смысла. Если кто-то не хочет, не надо. На будущие вызовы Зобнина это не повлияет. Я ему так и сказал.



― Были ли проблемы при вылете? Военный билет спрашивали?

― Нормально вылетели, билеты не просили. Задавали вопросы: куда летите, служили ли, давно ли решили лететь? Кто-то напрягся, но всё нормально.

― Правда, что собирались вызвать Литвинова?

― Да, он был в наших списках. Но не знали, когда восстановится от травмы.



― Вы сегодня одержали победу вместе с командой РФС. Как вам матч?

― Мне гол не засчитали! Судейство было местное. Хет-трика лишили. Я недоволен.