«На таможне спросили: «Служили в армии?» Кто-то напрягся». Карпин — перед камбэком России

Сборная России провела предматчевую тренировку в Бишкеке перед матчем со сборной Киргизии. В ней приняли участие все вызванные на сбор игроки. Во время занятия команда большую часть времени уделила отработке стандартов. По ощущениям, ребята нормально справляются со всеми внешними проблемами – все игроки проводили тренировку в хорошем настроении, много шутили и «травили» друг друга.
Забавно, что о матче с Россией здесь слышали не все. Работник стадиона, например, спрашивал с кем играет Кыргызстан, у журналистов. А когда узнал, что с командой России, заявил, что «приехали борщи», а «борщи – потому что из России».
Капитаном команды в завтрашнем матче, судя по всему, будет Даниил Фомин. Именно он пришёл на пресс-конференцию вместе с тренером, а традицию приводить к журналистам футболиста, которому доверят повязку, мы ещё не забыли: «Мы собрались впервые за долгое время. Не нужно другой мотивации, кроме той, что мы играем за сборную страны», — сказал Фомин.
Дальше пришла очередь главного тренера.
― Изучили Киргизию?
― Углублённо не хотели изучать соперника. Хотим играть от себя. Соперник перестраивается от 4-4-1-1 до 5-4-1. При мне это первый матч, где можно рисковать, провести эксперименты. Хочется воплотить то, что тренировали. Хочу это увидеть вне зависимости от игры соперника.
― В каком настроении ребята при всех тревожных новостях? Видели их в отеле. Кажется, что они почти не улыбаются.
― Не знаю, что вы видели в отеле, но у всех улыбки, рабочее настроение. С огромным желанием все тренируются. На теории стоял шум и гам, улыбаются, общаются.
Тренировка сборной России
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
― Зобнин попросил вас не вызывать его на сбор. Другие такие случаи были?
― Нет. Только Зобнин попросил не вызывать – из-за проблем со здоровьем. Абсолютно спокойно это воспринял. Уговаривать играть за сборную не имеет смысла. Если кто-то не хочет, не надо. На будущие вызовы Зобнина это не повлияет. Я ему так и сказал.
― Были ли проблемы при вылете? Военный билет спрашивали?
― Нормально вылетели, билеты не просили. Задавали вопросы: куда летите, служили ли, давно ли решили лететь? Кто-то напрягся, но всё нормально.
― Правда, что собирались вызвать Литвинова?
― Да, он был в наших списках. Но не знали, когда восстановится от травмы.
― Вы сегодня одержали победу вместе с командой РФС. Как вам матч?
― Мне гол не засчитали! Судейство было местное. Хет-трика лишили. Я недоволен.
- 23 сентября 2022
-
21:20
-
21:16
-
21:07
-
21:01
-
20:54
-
20:50
-
20:45
-
20:41
-
20:30
-
20:30
-
20:28
-
20:12
-
19:54
-
19:54
-
19:51
-
19:49
-
19:38
-
19:30
-
19:19
-
18:50
-
18:45
-
18:45
-
18:40
-
18:38
-
18:33
-
18:30
-
18:28
-
18:27
-
18:23
-
18:21
-
18:04
-
18:01
-
17:51
-
17:44
-
17:41