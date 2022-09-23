Супергол пяткой в ворота Германии! Тер Штеген пропустил после невероятного удара

Сборная Венгрии рвётся в плей-офф Лиги наций. В этом сезоне национальная команда под руководством итальянского тренера Марко Росси дважды обыграла Англию (1:0 и 0:4) и поделила очки с Германией (1:1). Венгрия уступила только Италии (2:1), но к предпоследнему, 5-му туру подошла с семью очками и на первом месте. 23 сентября, в пятницу, команда Марко Росси отправилась на выезд в Лейпциг, где встретилась с Германией.
В 3-м туре Венгрия и Германия обменялись голами на старте матча. На шестой минуте Жолт Надь вывел венгров вперёд, а уже через три минуты Йонас Хофман сделал 1:1. В Лейпциге тоже не пришлось долго ждать забитого мяча – Адам Салаи развернулся спиной к воротам и роскошным ударом пяткой в прыжке по дуге подрезал мяч в дальний угол ворот после подачи с углового от Доминика Собослаи – 0:1.
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34-летний нападающий забил первый гол за сборную Венгрии с сентября прошлого года. Капитан прервал восьмиматчевую голевую засуху. Салаи забил 26-й мяч за национальную команду и вышел на 14-е место в сборной по количеству голов. Примечательно, что Адам уже забивал Германии – на Евро-2020 он оформил 1+1 по системе «гол+пас» и принёс своими результативными действиями сборной Венгрии ничью (2:2).
Этот матч форвард мог пропустить. Во время игры с Францией на чемпионате Европы Салаи получил тепловой удар. Его заменили на 26-й минуте, но так как в ходе обследования не было выявлено проблем со здоровьем, нападающий вышел с Германией.
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