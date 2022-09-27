«Роналду теряет влияние». Эпоха Криштиану подходит к концу и в сборной

За последнее время главный шахматист планеты Магнус Карлсен сделал много громких заявлений. Например, снялся с матча за титул чемпиона и обвинил другого шахматиста в читерстве. На этом фоне осталось малозаметным высказывание о футболе.

Карлсен болеет за «Реал» и однажды давал интервью пресс-службе мадридцев. Когда шахматиста попросили назвать любимого игрока, то он ответил: «Месси» (да, такое бывает с болельщиками «Реала»). Тогда пресс-служба клуба попросила назвать любимого футболиста именно из «Реала». Карлсен ответил: «Иско». После этого Карлсена попросили назвать ещё двух любимых футболистов «Реала», и чтобы одним из них был Роналду.

Из личного архива Магнуса Калсена Фото: Карлсен и Роналду

Это просто короткая зарисовка о том, как раскручивалось противостояние Роналду и Месси в XXI веке. В какой-то момент все футболисты «Реала» чуть ли не обязаны были называть Роналду лучшим спортсменом вселенной. Такое же (ещё большее) поклонение Криштиану существует и в Португалии, где CR7 воспринимают как национальное достояние. В этом плане забавно, сколько доставалось Месси от аргентинских фанатов, а руководство «Барселоны» даже нанимало PR-агентство, чтобы критиковать Лионеля.



И на фоне культа Роналду на его родине выходит такая обложка главного спортивного СМИ Португалии.

А Bola Фото: А Bola

Крупными буквами: «Меньше Роналду, больше Португалия».

Рядом пояснение: «CR7 теряет влияние на сборную».

Следом идут пять пунктов:

«Количество действий уменьшилось»;

«Процент голов упал в два раза, но команда этого не почувствовала»;

«Бруну Фернандеш стал лидером»;

«Матч с Сербией был поворотным моментом»;

«Может начать на скамейке матч с испанцами».

Такая первая полоса стала сенсацией. Несмотря на аргументы, ряд местных журналистов сочли статью некорректной. Например, Гонсало Сантуш (ведущий радио Кардал) заявил, что такие материалы – это отсутствие уважения к лучшему футболисту в истории Португалии.

Даже сама A Bola вскоре выпустила материал с заходом, который противоречил обложке. Если в первой статье говорилось, что отсутствие Роналду позволит раскрыться другим футболистам, то новая статья была с максимально конкретным заголовком: «Роналду должен играть».

Хотя статистика действительно говорит не в пользу капитана команды. Особенно на клубном уровне. На старте сезона у Роналду лишь 1+0 по системе «гол+пас» (кстати, у Месси уже 6+8). Португалец мало играет в «МЮ» после скомканного лета, за которое он так и не сумел сбежать из Манчестера. Сейчас Роналду выходит в основе лишь в Лиге Европы и забил только «Шерифу» с пенальти.



Можно было бы говорить, что для игры в основе в АПЛ нападающему не хватает формы. У него по неназванным причинам не получилось вовремя приехать на сборы тен Хага. Однако полтора месяца назад Роналду один раз сумел отыграть весь матч АПЛ. То есть вряд ли непопадание в стартовый состав «МЮ» до сих пор можно объяснить набором формы. О травмах также не сообщалось. Просто теперь, по мнению тренера, Криштиану не является игроком основы. А без стабильной игровой практики сложнее давать тот же объём действий в сборной.

Роналду Фото: Lars Baron/Getty Images

Роналду уже не решает матчи в одиночку. Теперь стало намного проще говорить о вещах, которые раньше ему прощались – от бессмысленных ударов со штрафных до брошенной на газон капитанской повязки сборной.