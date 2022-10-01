Подвиг Аршавина повторили спустя 11 лет! Теперь «Ливерпуль» безнадёжно отстал от лидера

«Ливерпуль» с большими проблемами стартовал в новом сезоне. Новый матч в чемпионате начался вообще с 0:2 на своём поле от «Брайтона» к 17-й минуте. Правда, затем «Ливерпуль» умудрился выйти вперёд, забив три мяча – дубль Фирмино и автогол Уэбстера. В конце матча казалось, что «Ливерпуль» уже не упустит победу, но «Брайтон» сравнял счёт на 83-й минуте.
Причём у гостей все голы на счету Леандро Троссарда. Впервые со времён Аршавина «Ливерпуль» позволил кому-либо сделать хет-трик в АПЛ на «Энфилде». Всего у Троссарда четыре удара в матче и все – в створ.
А вот покер Аршавина в апреле 2009-го, если вдруг забыли, как это выглядело:
В прошлом сезоне «Ливерпуль» всего лишь на одно очко отстал от «Сити», который стал чемпионом. А теперь команда уже на старте сезона отстаёт от лидера («Арсенала») на 11 очков. Правда, у «Ливерпуля» есть один матч в запасе, потому что он пропустил два тура, а не один в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.
- 1 октября 2022
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