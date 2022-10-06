Людмила да Силва проделала путь из фавел Сан-Паулу в топ-3 чемпионата Испании. Теперь она феерит за «Атлетико»

«Потеряла друга, потом сестру. Всё шло под откос». Как из детдома пробиться в топ Испании

Бразильская нападающая «Атлетико» с привычным для России именем Людмила да Силва стала лучшей футболисткой испанской Лиги F в сентябре, забив три гола в трёх турах, лидирует в гонке бомбардиров и вернулась в сборную Бразилии после перерыва.

27-летняя футболистка выступает за мадридский клуб с 2017 года, а в этом — мечтает выдать свой максимум, чтобы попасть в состав бразильской сборной на чемпионат мира — 2023 в Австралии и Новой Зеландии. У неё в соцсетях больше 300 тысяч подписчиков, крутое окружение, рекламные контракты, она — одно из главных лиц женского «Атлетико». И это всё становится ещё более ценным, зная, насколько кошмарным было её детство.

Людмила да Силва Фото: Соцсети ludmiladasilva09oficial

Детский дом и фавелы

Людмила родилась в городе Гуарульюс в штате Сан-Паулу в Бразилии. В два года она попала в детский дом — отец умер от алкоголизма, а мать отказалась от ребёнка, поняв, что не сможет её содержать. Бразильянка росла в детском доме вместе со старшей сестрой, пока девочек не забрала их тётя. Так они попали в фавелы.

«Это было непросто», — рассказывала Людмила в интервью GQ. — «После того как немного выросли, мы попали в общество, где крутятся наркотики и другие плохие вещи. Я потеряла своего лучшего друга из-за наркотической зависимости. А затем и сестру. Всё шло под откос».

Людмила осталась одна, но смогла избежать зависимости благодаря спорту. Она начала заниматься лёгкой атлетикой и капоэйрой, а в 15 лет её заметил скаут «Ювентуса» из Сан-Паулу, который пригласил девушку на просмотр. Так она попала в профессиональный футбол. В свой дебютный сезон Людмила забила восемь голов — лучший результат в команде. Через год она перешла в «Сан-Каэтано», затем поменяла несколько бразильских клубов, пока в 2017-м её не заметил мадридский «Атлетико». В чемпионском для мадридцев сезоне-2018/2019 Людмила забила 11 голов, а Кубке Королевы заработала титул лучшего бомбардира турнира (6 мячей). Тогда Marca назвала её лучшей южноамериканкой сезона.

Людмила да Силва Фото: Соцсети ludmiladasilva09oficial

Сборная Бразилии и ЧМ-2023

Первые мысли о футболе появились благодаря звёздам сборной Бразилии, чьи матчи показывали по телевизору. Марта и Формига — первые и главные кумиры: «Когда впервые увидела Марту вживую, не могла говорить. Я очень нервничала», — вспоминает Людмила.

Нападающая играла за молодёжную сборную Бразилии, а во взрослую команду, несмотря на недостатки в технике, её пригласила бывший тренер Эмили Лима. Для Людмилы она стала второй мамой. Сейчас за спиной бразильянки ЧМ-2019 и Олимпийские игры в Токио. Из-за неудачного для «Атлетико» сезона-2020/2021 Людмила потеряла место в составе и пропустила победный Кубок Америки (позволивший бразильянкам квалифицироваться на ЧМ-2023 и ОИ-2024).

Марта Фото: Stuart Franklin/Getty Images

На последнем ЧМ в 2019 году сборная Бразилии вышла в плей-офф, но вылетела в 1/8 финала, уступив хозяйкам турнира, сборной Франции. На том турнире Людмиле не удалось проявить себя достаточно ярко. Теперь её цель — пробиться на ЧМ-2023 и всё исправить. «На ЧМ нас очень круто поддерживали болельщики, а потом все перестали об этом говорить. Женский футбол должен быть важен всегда, не только на чемпионате мира. Надеюсь, мы продолжим хорошо играть и доставим радость нашим фанатам и в будущем», — говорила футболистка в интервью после турнира во Франции.

Став лучшей футболисткой чемпионата Испании в сентябре, Людмила получила вызов в сборную Бразилии от главного тренера Пии Сундхаге на товарищеские матчи с Италией и Норвегией.

Людмила да Силва после вызова в сборную Бразилии Фото: Соцсети ludmiladasilva09oficial

Мечты

Помимо триумфа своей сборной на чемпионате мира, у Людмилы ещё много целей. Ей лишь 27, но она уже говорит о том, что мечтает завершить карьеру в родном Сан-Паулу, а до 2024 года — завоевать максимум наград с «Атлетико» (футболистка недавно продлила контракт с мадридским клубом на два года).

Людмила помогает детям из бедных семей, которые увлекаются спортом в Бразилии, пытается вдохновить их так же, как её однажды вдохновила Марта. А недавно сбылась и её детская мечта: «Я всегда мечтала о своей квартире. И у меня получилось купить её», — призналась футболистка.

Сезон в женском чемпионате Испании только начался, но, кажется, он станет одним из определяющих в жизни бразильянки Людмилы.