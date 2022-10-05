За «Реал» в ЛЧ сыграет украинский вратарь. Похоже, это не нравится болельщикам

Лунин уже грубо ошибся в игре с «Осасуной». Теперь его ждёт игра с «Шахтёром».

Андрей Лунин родился в городе Красноград Харьковской области, а в системе «Реала» выступает с 2018 года. Испанцы приметили его в матчах за «Днепр» и «Зарю». И предложили шестилетний контракт – приличный срок для любого талантливого юноши.

Первый матч он отыграл почти сразу после перехода – с «Манчестер Юнайтед», правда, в товарищеском турнире, а через пару месяцев даже выиграл турнир – Кубок Сантьяго Бернабеу. Но логично, что после отправился в аренды: «Леганес», «Вальядолид», «Реал Овьедо». А много времени получал только в последней команде.

Перед сезоном-2020/2021 Лунин вернулся в «Реал» уже в качестве полноценного второго вратаря. Но играл мало – сложно вытеснить из состава Куртуа. Дебют в Ла Лиге отложили до мая 2022-го, когда мадридцы уже забрали чемпионский титул – Андрея выпустили в матчах с «Атлетико» и «Кадисом».

Андрей Лунин Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Недавно Куртуа получил травму. На пару матчей Лунин точно в основе

В начале октября перед украинцем замаячил реальный шанс проявить себя как первый номер. У Куртуа обострились проблемы со спиной, медицинский штаб клуба попросил дать ему паузу на неопределённый срок. Поэтому в игре с «Осасуной» в воротах вышел Лунин.

Но первый матч нового сезона получился не лучшим. «Реал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью 1:1, а Андрей пустил странный гол. Подача в штрафную, он слишком далеко вышел из ворот, и Кике Гарсия закинул мяч ему за шиворот. Потом Бензема, правда, не реализовал пенальти, а ещё один гол отменил VAR. Но почему-то обвинили в таком результате именно Лунина. 23-летний вратарь получил худшую оценку среди всех игроков матча от WhoScored – 5,9 и неприятные отзывы от болельщиков и прессы. Хотя других поводов в себе сомневаться он не давал.

Выхода у Карло Анчелотти нет. Как и других вратарей с хотя бы минимальным опытом игры на высоком уровне. Поэтому в игре с «Шахтёром» в Лиге чемпионов в основе тоже выйдет Андрей. При этом неизвестно, как долго продлится эксперимент. Испанские медиа сомневаются, что Куртуа будет готов даже к игре с «Барселоной» 16 октября. Поэтому украинец должен быть готов к любому варианту развития событий.

Лунин фотографировался с Кубком чемпионов. Но, похоже, УЕФА не считает его победителем

Странная история случилась в мае. «Реал» обыграл «Ливерпуль» и взял трофей Лиги чемпионов. Украинец провёл весь матч на скамейке, а после игры получил медаль и сфотографировался с трофеем. А в Википедии в графе достижения появился соответсвующий пункт о его завоевании.

Однако позже сайт Mundo Deportivo сообщил, что по правилам УЕФА вратарь не считается победителем Лиги чемпионов. Всё дело в том, он не провёл ни минуты на поле в розыгрыше того сезона. И, соответственно, не входит в число обладателей трофея.

«Реал» никак не отреагировал на это заявление. И медаль у Андрея никто не отбирал. Однако, похоже, официально он действительно не включён в число победителей. Но в этом сезоне он уже даже формально получит возможность им стать. Надо лишь сыграть с «Шахтером».