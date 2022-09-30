Кем сборной Англии заменить Саутгейта? Есть два суперварианта из женского футбола

Сборная Англии заняла последнее место в группе в Лиги наций и опустилась в Лигу B на следующий сезон. Футбольная федерация Англии может убрать главного тренера Гарета Саутгета уже этой зимой — вне зависимости от результатов на чемпионате мира в Катаре.

В Англии есть два подходящих специалиста, которые могли бы сменить Саутгейта на посту главного тренера сборной. Оба варианта — из женского футбола.

Гарет Саутгейт Фото: Harriet Lander/Getty Images

Сарина Вигман

Самый очевидный способ решить проблемы мужской сборной — пригласить триумфатора женской. Эту идею болельщики и британские СМИ обсуждают в «Твиттере» ещё с августа.

31 июля женская сборная Англии под руководством Вигман выиграла домашний чемпионат Европы. Она стала первой в истории специалисткой, которая привела две разные команды к победе на двух чемпионатах Европы подряд. В 2017 году она взяла трофей вместе со сборной Нидерландов, а в 2022-м — с Англией. Её статистика — 12 матчей, 12 побед, два чемпионства. Согласитесь, впечатляет.

Сарина Вигман Фото: Naomi Baker/Getty Images

Кажется, Англия когда-нибудь будет готова рискнуть, но, скорее всего, не этой зимой. У женской сборной Англии впереди важнейший турнир — чемпионат мира — 2023 в Австралии и Новой Зеландии. Если Вигман дойдёт до финала (как сделала это со сборной Нидерландов в 2019-м), кажется, что назначение в мужскую команду не будет чем-то удивительным.

Эмма Хейз

Эмма Хейз возглавляет женский «Челси» вот уже 10 лет и за это время привела команду к шести чемпионствам Суперлиги, четырём победам в Кубке Англии и двум полуфиналам Лиги чемпионов. «Челси» стал первой командой в Англии, выигравшей Суперлигу три раза подряд (с сезона-2019/2020). В прошлом году Хейз признали тренером года в женском футболе (вместе с Томасом Тухелем, взявшим такую же награду в мужском).

«Она легенда, — говорил тогда Тухель о Хейз. — Я изо всех сил стараюсь не отставать от неё, хочу оставаться в команде так же долго, как она, завоевать столько же титулов. Что бы она ни делала, она оказывается на вершине любого соревнования. Она блестящий тренер».

Остаться надолго у Тухеля не получилось, о чём Эмма очень сожалеет. Об этом она рассказала в недавнем интервью The Guardian.

«Я была раздавлена тем, как Грэм Поттер заменил Томаса Тухеля. Я люблю Томаса, он великий человек, великий тренер с блестящей историей, пусть и короткой здесь. Мне грустно за него, но Томас будет процветать везде».

Эмме доверяли как Роман Абрамович, Брюс Бак и Марина Грановская, которые стали инициаторами проекта Chelsea Women, так и новое руководство.

Эмма Хейз Фото: Shaun Botterill/Getty Images

После увольнения Тухеля британские СМИ писали, что Тодд Боули должен был рассмотреть Хейз в качестве его замены в мужской команде. И хотя она сама ненавидит, когда её отправляют в мужской футбол, однажды Эмма была близка к этому. Слухи о её переговорах с мужским «Уимблдоном» активно ходили зимой прошлого года.

Вакансия в «Челси» уже закрыта, но почему не рассмотреть другую английскую команду – сборную? Кажется, хуже уже не будет.