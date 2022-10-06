Этот «Реал» «Шерифу» не по зубам. В Кишинёве блеснул чемпион мира

После трёхнедельного перерыва Лига Европы вернулась в Кишинёв. Несмотря на домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2), болельщики «Шерифа» остались довольны игрой своей команды и общей атмосферой вокруг матча. Статистические показатели тираспольского клуба не сильно отличались от итоговых показателей соперника, поэтому настроение в команде и среди болельщиков перед приездом «Реала Сосьедад» было боевое.

Гости прилетели в Кишинёв за день до встречи и, как и «МЮ», воздержались от официальной тренировки на стадионе «Зимбру» перед матчем. Поддержать футболистов из Испании прилетели всего 12 болельщиков, хотя приднестровский клуб и выделил гостям 611 билетов. Один из фанатов в интервью популярному молдавскому футбольному сайту заявил, что причиной этому тяжёлый финансовый кризис в стране: не каждый поклонник клуба готов потратить пару сотен евро на выезд на другой конец Европы. Тем не менее, судя по данным из фан-клуба «Шерифа», несмотря на ещё более глубокий кризис в Молдавии, в Сан-Себастьян через неделю отправится куда больше фанатов тираспольчан с целью поддержать свой клуб.

Молдаване играют только с «королевскими» испанцами. Иногда удачно

Интересно, что молдавские клубы играют в еврокубках исключительно с «королевскими» испанскими клубами и, как несложно догадаться, не очень удачно – три поражения в четырёх матчах. В начале 2000-х когда-то очень крепкий «Зимбру» встречался с «Бетисом», уступив в обеих встречах (0:2, 1:2). Про прошлогодние встречи с мадридским «Реалом» многие помнят – историческая победа «Шерифа» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 2:1 и последующее поражение в родных стенах (0:3).

С того времени прошёл почти год, и из заявки на матчи с нынешним обладателем Лиги чемпионов в составе «Шерифа» остались только трое: капитан Раделич, а также вратари Челядник и Пащенко.

Босниец, как и ожидалось, вышел в стартовом составе, тогда как вратари остались в запасе. Первый тайм прошёл без голов. Испанцы в два раза больше контролировали мяч, «Шериф» играл вторым номером, но в три раза чаще бил в створ (3:1).

Начало второй половины выдалось богатым на события. На 53-й минуте после отличной комбинации классный удар в девятку нанёс опытнейший Давид Сильва – чемпион мира и двукратный победитель Евро в составе сборной Испании. А после удаления Куабу за две жёлтые карточки гости со стандарта установили окончательный счёт в матче.

В параллельной встрече «Манчестер Юнайтед» не без труда обыграл на выезде кипрскую «Омонию» (3:2) и продолжает гонку за лидером группы – «Реалом Сосьедад». Вероятно, между англичанами и испанцами развернётся борьба за первое место в группе. Молдаване с киприотами, похоже, поборются за место в весеннем этапе Лиги конференций.