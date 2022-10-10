Бан России ударил и по Смолову. Звезда так и не сможет закрыть последний гештальт?

Фёдор Смолов играет за «Динамо» почти год. Но все понимают: большие ожидания болельщиков от подписания не оправдались. Да, нападающий был важным игроком, когда весной команда ещё Сандро Шварца посыпалась. И если бы не его голы, не факт, что получилось бы заскочить даже на третье место. Но потом пришёл Славиша Йоканович. И пока никакой системы в принципе нет. Ощущение, что каждый играет сам по себе. Смолов же, как и весной, старается давать максимум. Кто-то наверняка рассчитывал, что он станет нападающим системы. Проблема только в том, что этого с ним не случалось ни в одном клубе. И когда тебе за 30, уже сложно что-то изменить. Смолов играет как умеет и приносит пользу. А вот ожидать чего-то глобальнее глупо.

Вообще, очень даже логично, если Фёдор не будет ждать конца контракта. Лето 2023 года – отличное время попробовать что-то новое. В последние годы всерьёз обсуждался его переезд в США – якобы Фёдор хотел завершить карьеру в МЛС. И вроде бы зимой был к этому близок. Тогда он уже точно решил уйти из «Локо», а в прессе историю с переездом за океан поддерживал известный хоккейный менеджер Дэн Мильштейн. Он утверждал, что чуть ли не половина МЛС может дать Фёдору хороший контракт. И сейчас отличное время для такого путешествия.

Не сложилось. Смолов выбрал «Динамо». Писали, что он не хочет, чтобы его потеряли из виду. Хочет сыграть на ЧМ-2022, побыть ещё год в конкурентной лиге, а уже потом думать об уходе. Но в итоге не будет последнего крутого турнира в его карьере. А РПЛ становится только слабее. Логично вновь задуматься об отъезде. Вот только, похоже, возможности уехать в США в ближайшее время точно не будет. И непонятно, как долго это продлится. Об этом сообщил агент игрока Герман Ткаченко в программе «Коммент.Шоу».

Герман Ткаченко агент Фёдора Смолова «Фёдор Смолов в МЛС? Когда-то хотели отправить. Вчера обсуждали ещё раз. Клубы на уровне совета директоров говорят, что всё в порядке, но я вижу западные СМИ. Уверен, принято неформальное решение ни одного русского не брать».

Так что сейчас дорога в США для нападающего закрыта. С точки зрения симбиоза комфортной жизни и уровня футбола вряд ли он найдёт страну интереснее. Придётся выбрать что-то одно. Например, Австралию? Почему бы и нет – интересно, если это воспринимать как приключение. Или что-то в духе Индии. Полагаю, Фёдору это близко.

Ждать осталось недолго. А Смолов точно способен сильно удивить своим выбором.