Как же тормозит «Бавария»! Вели принципиальный матч к победе, но одна замена всё изменила

С 2018 года «Боруссия» из Дортмунда не может победить «Баварию» в Бундеслиге. Мюнхенский клуб легко справляется с чемпионами сезона-2011/2012 и перед этим матчем забивал «шмелям» минимум три гола в шести последних играх. А тут, перед первым противостоянием в сезоне-2022/2023, «Боруссия» осталась без двух лидеров – Марко Ройс получил травму лодыжки и рискует пропустить ЧМ-2022 в Катаре, а у Себастьена Аллера летом была выявлена злокачественная опухоль яичка. Ему на замену, если вы забыли, «шмели» взяли Антони Модеста, который забил 20 голов в прошлом сезоне за «Кёльн». Сегодня он остался в запасе, но стал героем матча после выхода на замену.

У «Баварии» же вне заявки остался Томас Мюллер. Он пропустил игру из-за симптомов простуды, но его отсутствие футболисты даже не заметили. Несмотря на то что «Боруссия» больше атаковала и била по воротам в первом тайме (четыре «выстрела» против двух), первыми забили гости. На 33-й минуте, спустя несколько мгновений после удара Рафаэла Геррейру и сейва Мануэля Нойера, «Бавария» пошла в атаку. Джамал Мусиала покатил на Леона Горецку, который быстро обработал мяч, здорово пробил низом и открыл счёт своим голам в новом сезоне – 0:1. «Боруссия» постаралась тут же ответить, но удар Дониэлла Малена после передачи Юлиана Брандта заблокировал сгруппировавшийся Мануэль Нойер.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман удивил в перерыве, сделав сразу три замены. На второй тайм у гостей вышли Йосип Станишич, Йозуа Киммих и Кингсли Коман вместо Альфонсо Дэвиса, Марселя Забитцера и Сержа Гнабри соответственно. Эти перестановки помогли «Баварии». Мюнхенцы стали больше владеть мячом, оказывать давление и создавать моменты в атаке. На 53-й минуте Лерой Зане отправил мяч в левую девятку роскошным ударом из-за пределов штрафной – 0:2. Вторая голевая передача на счету Джамала Мусиалы.

Несмотря на 0:2, хозяева не сдавались. Они вообще забивают мюнхенцам шесть матчей подряд, вот отличились и сейчас. На 74-й минуте Юссуфа Мукоко нанёс мощный удар мимо Нойера после передачи Антони Модеста, вышедшего четырьмя минутами ранее.

Через девять минут «Боруссия» могла сравнять счёт, но отложила сенсацию до добавленного времени. Карим Адейеми на скорости прорвался к штрафной по правому флангу и прострелил к линии вратарской, где Антони Модест должен был замыкать, но махнул ногой так, что толком не попал по мячу. Он попытался исправить свою ошибку, но там уже Мануэль Нойер был слишком близко к мячу.

Четыре минуты ко второму тайму вместили удаление с поля Кингсли Комана за вторую жёлтую карточку, предупреждения Карима Адейми и Лероя Зане и гол-красавец Антони Модеста. За несколько секунд до финального свистка форвард отправил мяч головой в ворота после передачи Нико Шлоттербека – 2:2. На стадионе творилось безумие! Восьмиматчевая серия поражений «Боруссии» в матчах с «Баварией» наконец-то прервалась.