Оценивайте этот «Спартак» по достоинству. Абаскаль построил самую бесстрашную команду

В этом сезоне у «Спартака» было три момента, которые вызвали бурные эмоции и надежду. Первый — матч с «Сочи», когда серебряный призёр оказался не способен сопротивляться реактивной атаке красно-белых. Второй — недавний разгром «Зенита» в Кубке России, хоть чемпион и традиционно смотрелся слабее во второстепенном турнире.

Третий случился вчера. «Спартак» потратил первый тайм на адаптацию к игре «Крыльев Советов», но перечеркнул все сомнения во втором. Учитывая, что после победы над «Зенитом» прошло лишь полторы недели, этот заряд получился самым мощным.

Соболев и Промес — космос. Оборона «Спартака» может позволить себе любые косяки

Ну серьёзно, вы видели, что произошло с «Крыльями», когда включилась эта парочка? И если про Квинси мы и так всё давно знали (опытный игрок, один из лучших легионеров в истории РПЛ), то за Соболева каждый раз радуешься как в первый.

Александр Соболев и Квинси Промес Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Для начала подробнее поговорим про Промеса, чтобы оставить восторг от Соболева напоследок. В прошлом сезоне Квинси пропустил из-за травм 14 матчей, а в этом выдаёт потрясающий уровень, не отвлекаясь на повреждения (скрестим пальцы). Мысли, что тот самый Промес вернулся, проскакивали ещё после упомянутой игры с «Сочи», но сейчас хочется сказать об этом отдельно.

Квинси в этом сезоне:

лучший бомбардир РПЛ: 11 голов (один — с пенальти) в 12 матчах, 98 минут на гол в среднем;

лучший ассистент РПЛ: пять голевых передач в 12 матчах — столько же у Малкома, у остальных меньше;

соответственно, лучший по системе «гол+пас» (16 баллов), а у ближайшего преследователя (снова Малком) на три меньше;

три гола в трёх матчах Кубка России. 70 минут на гол в среднем.

А главное — у Промеса бешеная мотивация. Показательный момент был как раз во вчерашнем матче с «Крыльями». Соболев оформил дубль, и было понятно, что «Спартак» уже не упустит победу. Но Квинси нужно было тоже забить второй, поэтому он разрывался на части до конца матча. Сначала попал в штангу, а потом всё же положил в сетку.

Теперь про Соболева. Это просто лучший центрфорвард России. В 11 матчах РПЛ он оформил 6+4 по системе «гол+пас». У четверых профильных нападающих мячей больше, но у спартаковца ни одного с пенальти. Соболев сочетает в себе мощь и изящность, что позволяет ему забивать совершенно разные голы — от замыкания навеса головой до удара с разворота после крутой обработки.



Но дело далеко не только в статистике. В этом сезоне Соболев превратился в по-настоящему ключевого футболиста «Спартака». Как только его нет на поле, возникают проблемы с построением и завершением атак, даже если есть Промес (яркий пример — матч с «Пари НН»). Зато, когда Соболев в составе и «Спартаку» нужны голы, Александр превращается в «решалу». Матч с «Крыльями» — очередное подтверждение.

Фактически, когда у «Спартака» в составе Промес и Соболев, оборона может позволить себе ошибаться без серьёзных последствий. Оба гола «Крыльев» — избиение защиты. Но после них парни в атаке сказали: «Тогда мы идём к вам».

«Спартак» больше не боится ошибаться. У команды бешеная уверенность в себе

И за это однозначно спасибо Абаскалю. Иронично, что Гильермо сам молодой тренер и периодически ошибается. Он может не угадать с составом или схемой, но никогда не пускает ситуацию на самотёк и старается вырулить за счёт замен или тактических изменений. Когда «Спартак» пропустил от «Крыльев» второй гол и счёт стал 2:2, Абаскаль выпустил Зиньковского. Через минуту хозяева забили — 3:2.



Умение биться до конца Абаскаль успешно передал игрокам. И здесь важно отметить, что команда у него молодая. Удобно форматировать футболистов под свой стиль и психологию, когда перед тобой Денисов, Литвинов и другие. Ведь что больше всего удручало в «Спартаке» в последние годы? Обречённость, когда что-то идёт не по плану. У команды Абаскаля такого не бывает — она будет бороться и пробовать забить снова и снова.

Руслан Литвинов и Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Прямо сейчас «Спартак» — возможно, самая бесстрашная команда РПЛ, способная в нужный момент смять практически любого. По графику красно-белые всего на три очка отстают от самих себя образца чемпионского сезона-2016/2017. Нет, эта информация здесь не для криков про борьбу с «Зенитом». Просто нынешний «Спартак» нужно оценивать по достоинству.