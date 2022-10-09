Почему «Спартак» лишили голов и не оставили в большинстве? Разбор судейства с «Крыльями»

«Спартак» и «Крылья Советов» сошлись в 12-м туре РПЛ. Красно-белые пропустили быстрый гол уже на шестой минуте – самарцы воспользовались провалом в обороне, и Роман Ежов пробил впритирку со штангой – 0:1.

«Спартак» атаковал много и забил два гола из офсайда, которые судья Василий Казарцев отменил.

Особое внимание ко второму голу: на 37-й минуте матча Георгий Джикия сравнял счёт после розыгрыша углового, но гол не засчитали. Главному арбитру понадобилось семь минут, чтобы принять решение. Но речь не об офсайде – Иван Сиденко, работающий в этой игре на VAR, посчитал, что защитник гостей Георгий Зотов заслуживал прямой красной карточки. Но Казарцев ограничился жёлтой.

Арбитр Игорь Федотов специально для «Чемпионата» объяснил решение Василия Казарцева, который не удалил защитника:

«Никакой красной карточки Зотов не заслужил. Да, шипы и колено, но тут не было умысла, не было додавливания. Удивительно, но судья во всём разобрался. Хотя на Казарцева это не похоже. Большой вопрос к Сиденкову, зачем он звал Казарцева смотреть повтор, ведь это не явная и очевидная ошибка. Также важно, что комментаторы ввели всех в заблуждение. Никакого пенальти там быть не могло, потому что изначально у Джикии был офсайд. Правильное решение: положение вне игры и жёлтая карточка Зотову».

Кроме этого, судья дал оценку действиям Василия Казарцева и его помощников в моментах с отменёнными голами: «Что касается момента с голом гостей, то тут всё верно, во всех трёх случаях офсайда не было. Второй помощник здорово добежал и сделал всё верно. А голы «Спартака» были отменены верно». Второй гол «Крыльев», по мнению Федотова, тоже был забит верно.