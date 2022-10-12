Суперсенсация в Лиге чемпионов! Аутсайдер обставил фаворитов группы и уже вышел в плей-офф

Определены первые участники плей-офф Лиги чемпионов. Присутствие «Реала» или «Манчестер Сити» в 1/8 финала никого не удивляет, а вот перформанс «Брюгге» оказался сенсационным. Аутсайдер группы вышел в плей-офф за два тура до финиша.

Перед 4-м туром в группе В сложилась интересная ситуация — «Брюгге» набрал девять очков, а у всех остальных было на шесть баллов меньше. Казалось, что вот сейчас злой «Атлетико» дома прихлопнет чемпиона Бельгии, но на деле вышло иначе. Да, мадридский клуб владел преимуществом, значительно превзошёл соперника по ударам (20 против шести) и угловым (12 против одного), но голов зрители не увидели.

«Брюгге» выстоял, хотя провёл последние минуты матча вдесятером. Африканский нападающий Камаль Сова заработал две жёлтые карточки и значительно осложнил жизнь одноклубникам. Кстати, ранее он забил по мячу в ворота «Порту» и «Атлетико» (в первом матче). Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле тащит один удар соперника за другим и помог команде добиться необходимого результата.

Любопытно, что в концовке первого тайма арбитр Данни Маккели назначил пенальти в ворота хозяев, но потом отменил первоначальное решение. На помощь судье пришёл видеоповтор. Защитник «Атлетико» Молина срубил в штрафной площади Бьюкенена, однако перед этим именно игрок «Брюгге» наступил на ногу сопернику.

Брюгге поделил очки с «Атлетико» и обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Кстати, впервые в истории! Команда Карла Хуфкенса точно не опустится ниже второй строчки в таблице. Таким образом, бельгийский клуб составит компанию «Реалу», «Манчестер Сити» и «Наполи» в 1/8 финала турнира. Обращает на себя внимание тот факт, что «Брюгге» до сих пор не пропустил ни одного мяча. Кто бы мог подумать!