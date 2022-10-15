Экс-герои РПЛ проваливаются в Бундеслиге. Некоторые уже в зоне вылета!

Летом из РПЛ в Бундеслигу по разным схемам перебрались пять игроков и один тренер. Алекс Крал и Джордан Ларссон перешли в «Шальке», Эджуке, Филип Уремович и Сандро Шварц выбрали «Герту», а Иван Ордец подписался с «Бохумом». Кто-то разорвал контракт, кто-то приостановил, а у кого-то он закончился. Но забавно, что к середине октября все эти команды расположились в таблице в красивой последовательности: «Герта» – 14-е место, «Шальке» – 16-е, «Бохум» – 18-е. Зато все футболисты в той или иной мере востребованы.

Ларссон и Крал ушли в «Шальке», но у команды проблемы после возвращения в Бундеслигу

Алекс Крал покинул «Спартак» ещё летом 2021-го, когда согласился на аренду в «Вест Хэм». Правда, там совсем не пошло. В 2022-м ему доверяли разве что в матче с командой из шестой лиги. В остальных сидел в запасе. В Россию чех не вернулся. Покупателей на игрока, который пропустил почти весь сезон, тоже не нашлось.

Единственный выход – приостановка контракта и бесплатный уход на сезон в другой клуб. Этой опцией Крал и воспользовался, перейдя в «Шальке». Начало вышло впечатляющим – в августе Алекс постоянно выходил в старте. Хоть и результат был мрачным: три поражения и две ничьих в пяти матчах. В сентябре кучерявый хавбек присел на лавку. С того момента только два выхода на поле, и оба на замену. Похоже, в экс-спартаковце разочаровались.

Джордан тоже не хотел возвращаться в «Спартак». Его контракт действовал ещё год, однако стороны договорились о расторжении, напоследок поддев друг друга в соцсетях. Ларссон, как и его друг Крал, выбрал «Шальке». Поначалу выходил на замену, а в начале сентября стал игроком стартового состава. Правда, результат команде это не принесло. За шесть матчей чемпионата у него 0 голов и столько же результативных передач. В октябре швед пока не выходит на поле, но побеждать команде это тоже не помогает.

Ларссон Фото: Lars Baron/Getty Images

Вообще, вариант с «Шальке» для обоих изначально казался странным, учитывая бездарную систему управления и хаотичные трансферы. Но если у Крала ещё есть шанс проявить себя, учитывая почти отсутствующую конкуренцию в центре полузащиты, то у Джордана их мало. Здесь важную роль играет негативная атмосфера внутри, которую форвард трудно переносит.

Пока «Шальке» на 16-м месте. Это зона стыковых матчей. И нет особых предпосылок для улучшения результата.

Шварц собрал в «Герте» двух экс-игроков РПЛ. Похоже, команда поднимается после кошмарного старта.

Сандро Шварц поступил честно по отношению к «Динамо». Доработал сезон до конца, а после стороны расторгли соглашение, которое было подписано ещё в декабре прошлого года. После он сразу перебрался в «Герту», с ней тренер заранее договорился о работе. Но старт сезона вышел кошмарным: первая победа только в 5-м туре. До этого – ничьи и поражения. Собственно, к середине октября количество побед не изменилось. Зато пять ничьих сделали из берлинцев самую миролюбивую команду чемпионата Германии. При этом с такими результатами они в трёх очках от зоны вылета и даже опережают «Байер».

Шварц Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Едва ли Эджуке приостановил контракт по политическим причинам. Весной он совсем сник, а приход нового главного тренера не спровоцировал желание остаться. Его уход из ЦСКА получился очень тихим, парню требовался перезапуск карьеры. И в «Герте» это получилось. Почти во всех матчах нигериец выходит в основе и за девять игр сделал три результативные передачи. Чидера – выраженный дриблёр, а это редкость для Бундеслиги – так что парень точно впечатляет аудиторию.

Бывший капитан «Рубина» Филип Уремович с первого матча получил место в обороне и никому его не отдаёт. Парня точно всё устраивает, осталось лишь чуть меньше «привозить», а с этим есть проблемы.

Ордец — основной защитник «Бохума». Но команда совсем плоха

Украинец Иван Ордец только в июле приостановил контракт с «Динамо», хотя в весенней части чемпионата даже не попадал в заявку. Защитник принял предложение от «Бохума» – там, видимо, искали дефа, чтобы тот испытывал боль.

Ордец Фото: Lars Baron/Getty Images

Семь поражений в девяти матчах и 23 пропущенных гола. Такой статистики нет ни у кого. У «Бохума» аналогичный с «Шальке» кризис управления, но ещё и очень мало денег. При этом Ордец сыграл в семи встречах. Уже представляете, каково ему это переносить? Вероятно, команда вылетит в низший дивизион. Но пойдёт ли туда Иван с учётом актуального контракта с «Динамо» – большой вопрос.