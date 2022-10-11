«Зенит» может отдать игрока конкуренту. Таких трансферов не было 25 лет!

В ноябре 2021-го Алексей Сутормин выводил сборную России на матч со Словенией с капитанской повязкой и был, наверное, самым счастливым российским футболистом. Уроженец Москвы стабильно выходил в основе «Зенита», а клуб готовил для него новый контракт. Теперь же, ровно год спустя, агент 28-летнего игрока Александр Клюев намекает в беседе с корреспондентом «Чемпионата» на уход своего клиента.

«Почему Сутормин не играет? Все вопросы нужно адресовать тренерскому штабу. Алексей готов, со здоровьем никаких проблем у него нет, однако игрового времени он не получает. Естественно, этот факт настораживает. Сложившаяся ситуация его не устраивает. Он хочет играть и за клуб, и за сборную, где, кстати, не так давно выходил на поле с капитанской повязкой. Не исключаю, что при таком развитии событий, какое есть на данный момент, зимой придётся искать решение, которое устроило бы все стороны».

На самом деле, Сергея Семака можно уже и не спрашивать, почему Сутормин получает мало игрового времени. Главный тренер «Зенита» не единожды комментировал эту тему. В апреле, вскоре после того, как Алексей продлил договор с клубом до лета 2025-го, он объяснял, почему правый фланг закрывают Далер Кузяев и Андрей Мостовой – игроки, привыкшие к другим позициям. Семак не стал отделываться общими фразами, а прямо сказал:

«Сутормин сейчас не в оптимальной форме. Кузяев при четырёх защитниках на этой позиции выглядит лучше. Мостового мы использовали там фрагментарно при игре в три центральных защитника… Будем использовать Сутормина в зависимости от состояния футболистов, которые есть у нас в обойме. На атакующей позиции он чувствует себя комфортнее. Со временем планируем давать ему там больше времени».

Тогда первая мысль была: продлил контракт – и расслабился. Чего греха таить, такое часто случается с российскими футболистами. О том, что происходит в раздевалке «Зенита», мы можем только догадываться либо доверять слухам. Но тренер сдержал обещание – первые матчи нового сезона Сутормин начинал в основе, пока продолжал восстанавливаться от травмы Вячеслав Караваев. Разве что в игре с «Крыльями Советов» Алексей остался на скамейке, а на исходе получаса поменял травмированного Кузяева. В тот день Семак повторил, что в «каких-то моментах Далер смотрится более надёжно». Он быстрее в переключениях после перехода мяча.

А после матча с ЦСКА (2:1) Сутормин окончательно присел на скамейку в РПЛ. Очевидно, в ключевой игре первого круга тренер остался недоволен действиями Алексея, прежде всего, в эпизоде с голом армейцев. Пенальти ЦСКА заработал в результате того, что Сутормин проиграл на фланге Мойзесу один в один. До этого тренер дважды менял Алексея, когда тот висел на карточке. Ошибок было больше, чем позволено защитнику в «Зените», поэтому, как только Караваев вернулся и набрал форму, в основе стал играть он.

Ясно одно – Семак себе не враг, чтобы мариновать на банке лучших. Тем более Сутормин конкурирует не с дорогостоящими легионерами, которых объективно было бы труднее посадить на скамейку, а с российскими футболистами. При этом нужно помнить, что Алексей вообще-то переделанный крайний хавбек. Семак превратил Сутормина в правого защитника в четвёрке осенью 2020-го, и поначалу эксперимент принёс невероятнее плоды: универсал набрал 1+4 по системе «гол+пас» за первые несколько месяцев в новой роли. Но потом недостаток навыков разрушителя всё же стал перевешивать, а результативные действия пропали. Правым хавбеком при схеме с четырьмя защитниками Алексей в «Зените» точно не будет. Во-первых, место занято Малкомом. Во-вторых, Сутормину нужно пространство, чтобы проявить свои сильнейшие качества, а у игроков группы атаки чемпионов России его, как правило, нет – соперники защищаются глубоко, плотно и жёстко.

Алексей Сутормин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пожалуй, для Сутормина в его оптимальной форме самая подходящая позиция в «Зените» – латераль в схеме 3-4-2-1. Но Семак в нынешнем сезоне почти не играет с тройкой сзади. Интересный эксперимент был в кубковом матче с «Факелом»: Сутормин при обороне превращался в правого латераля, а при владении командой мячом – в центрхава. Вышло неплохо. Но развития этот эксперимент не получил.

Появилась информация, что Суторминым интересуется ЦСКА. Это логично, ведь армейцев возглавляет Владимир Федотов – при нём Алексей и раскрылся в РПЛ, играя за «Оренбург». Похоже, сам тренер армейцев хотел бы усилить правый фланг, который закрывает Милан Гайич. Серб всё-таки не Марио Фернандес, ему нужен хороший конкурент. У «Зенита» же на позиции правого защитника есть ещё Арсен Адамов, а значит, дыры в составе после продажи Сутормина не будет.

Вопрос лишь в том, смогут ли договориться о трансфере клубы-конкуренты. Когда «Зенит» пытался купить у ЦСКА Фернандеса и Николу Влашича, армейцы настолько завышали цену, что у руководства петербуржцев пропадало желание доводить переговоры до конца. Сутормин, конечно, не звезда сине-бело-голубых, но достаточно ценный игрок, вписанный в заявку как собственный воспитанник. Вообще, прямых переходов из «Зенита» в ЦСКА не было 25 (!) лет — с тех пор как вслед за Павлом Садыриным в московский клуб перед сезоном-1997 отправились Владимир Кулик, Дмитрий Хомуха и Максим Боков. В каком-то смысле трансфер Сутормина может стать уникальным.