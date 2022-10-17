Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

РПЛ, Заур Хапов – тренер «Локомотива»: история бывшего вратаря сборной России, как он выдал уникальный матч в Европе

«Весил 101 кг – зацепил мяч складкой на боку». Как тренер «Локо» выдал топ-матч в Европе
Анатолий Романов
Как тренер «Локо» выдал топ-матч в Европе
Комментарии
В тот день болельщики несли Хапова на руках от раздевалки до автобуса.

После отставки Йозефа Циннбауэра «Локомотив» готовил к дерби с «Торпедо» (1:0) Заур Хапов. 57-летний специалист работал с командой до назначения Андрея Фёдорова исполняющим обязанности главного тренера. Хапов уже не в первый раз оказывается в этой роли: после ухода Маркуса Гисдоля он тоже некоторое время возглавлял железнодорожников. Есть повод вспомнить, каким игроком был бывший голкипер. И рассказать о главном матче всей его карьеры – еврокубковом, с немецким топ-клубом.

«Локомотив» выбрал нового тренера. Но не всё так просто «Локомотив» выбрал нового тренера. Но не всё так просто

Болельщики запомнили Хапова как вратаря достаточно высокого уровня. Заур был кандидатом в сборную России, даже провёл за неё пару матчей. Конечно, в его карьере бывало всякое, случались и ошибки. Но в хороший день уроженец Нальчика мог выдать совершенно фантастическую игру, в одиночку вытащить команду. Причём не только в чемпионате России.

В 1995-м Хапов выиграл своё единственное золото – в составе «Спартака-Алании». Но по-настоящему заговорили об этом вратаре двумя годами ранее, осенью 1993-го. Тогда владикавказцы впервые в истории пробились в еврокубки и дебютировали в Кубке УЕФА. «Спартаку», с которым работал ещё не Валерий Газзаев, а назначенный незадолго до этого Александр Яновский, страшно не повезло со жребием. В первом же раунде южане попали на гранда Бундеслиги и финалиста предыдущего розыгрыша Кубка УЕФА – дортмундскую «Боруссию».

Впрочем, во Владикавказе такой жребий воспринимали как праздник. Чартерным рейсом в Дортмунд прилетели более 80 болельщиков «Спартака». Поклонники владикавказской команды признавались, что поездка обошлась им в 500 тысяч рублей на человека, но никто не жалел о потраченных деньгах ни до матча, ни тем более после него.

Состав немцев был полон звёзд. Против «Спартака» вышли Маттиас Заммер, Карл-Хайнц Ридле, Стефан Шапюиза, Штефан Фройнд, Штефан Ройтер, Михаэль Цорк, Михаэль Шульц и другие всемирно известные игроки, а возглавлял эту банду топ-тренер Оттмар Хитцфельд. В общем, никто бы не удивился, если бы «Боруссия» дважды разгромила владикавказцев. На что оставалось надеяться «Спартаку», играя с таким соперником? Разве что на собственную самоотверженность, удачу да на индивидуальное мастерство нападающего Назима Сулейманова, который мог обыграть один в один кого угодно.

«Боруссия», даже не выдавая сто процентов своих возможностей, имела тотальное преимущество в первом матче в Дортмунде и легко создавала опасные моменты. Вот как описывал ход игры автор отчёта о матче в еженедельнике «Футбол»: «Спартаковцы, настроившись, видимо, стоять стеной перед своими воротами, в конце концов задачу выполнили. Кстати, Оттмар Хитцфельд, опытный специалист, так и сказал на послематчевой пресс-конференции, что перед его командой встала стена… Стена – стеной, однако и она могла, увы, рухнуть, не окажись в ударе вратарь Хапов. Вот уж, действительно, кто творил чудеса».

Заур крутился как белка в колесе: прерывал многочисленные передачи в штрафную, бросался в ноги выходящим на ударную позицию нападающим, останавливал мяч на линии. Просто заколдовал свои ворота. Однажды, когда и он был бессилен вытащить мяч, ему помогла штанга после удара разозлённого поражениями в дуэлях с российским голкипером Заммера.

Заур Хапов

Заур Хапов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Хапов рассказывал: «Выходим на игру в Дортмунде – 65 тысяч народу, полный стадион. На противоположной половине поля Шапюиза, Клос, Ридле, Заммер… Звёзды, понимаете?! Все 90 минут они нас топтали. А мяч то в плечо мне попадёт, то в локоть, то в голову. Мой был день! Короче говоря, сыграли 0:0. Болельщики, которые приехали в Германию из Владикавказа, от раздевалки до автобуса несли нас на руках…» (в интервью для Sports.ru)

Пожалуй, самым ярким моментом стал сейв Хапова в эпизоде, когда его ворота атаковал Ридле. Несколько лет назад Заур в интервью для «Чемпионата» вспоминал эпизод с участием победителя ЧМ-1990 и лучшего бомбардира Евро-1992. Оказывается, секрет спасения был… в лишнем весе голкипера!

«В 1993 году, играя против «Боруссии», весил 101 килограмм, – признался Хапов. – Ридле простреливал с фланга, я начал складываться, но мяч должен был пролететь подо мной. В последний момент за счёт складки на боку зацепил мяч, а потом его накрыл. Тот эпизод назвали рефлексом Хапова. Конечно, в таком весе играть нельзя, но именно в той ситуации он мне помог».

«Локо» стоило свернуть немецкий проект ещё полгода назад. Хотя идея «Сапсана» была хорошей «Локо» стоило свернуть немецкий проект ещё полгода назад. Хотя идея «Сапсана» была хорошей

Говорят, после встречи со «Спартаком» в Дортмунде Хитцфельд готов был приобрести Хапова. Но за границу Заур так и не уехал, отыграв во Владикавказе девять лет. Может, как раз избыточный вес голкипера заставил немецкого тренера передумать?

Тем более локальную сенсацию «Спартак» не смог превратить в глобальную. В ответном матче владикавказцы, занимавшие на тот момент лишь седьмое место в чемпионате России, проиграли «Боруссии». Правда, всего 0:1 – вылетели достойно.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022