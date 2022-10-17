«Весил 101 кг – зацепил мяч складкой на боку». Как тренер «Локо» выдал топ-матч в Европе

После отставки Йозефа Циннбауэра «Локомотив» готовил к дерби с «Торпедо» (1:0) Заур Хапов. 57-летний специалист работал с командой до назначения Андрея Фёдорова исполняющим обязанности главного тренера. Хапов уже не в первый раз оказывается в этой роли: после ухода Маркуса Гисдоля он тоже некоторое время возглавлял железнодорожников. Есть повод вспомнить, каким игроком был бывший голкипер. И рассказать о главном матче всей его карьеры – еврокубковом, с немецким топ-клубом.

Болельщики запомнили Хапова как вратаря достаточно высокого уровня. Заур был кандидатом в сборную России, даже провёл за неё пару матчей. Конечно, в его карьере бывало всякое, случались и ошибки. Но в хороший день уроженец Нальчика мог выдать совершенно фантастическую игру, в одиночку вытащить команду. Причём не только в чемпионате России.

В 1995-м Хапов выиграл своё единственное золото – в составе «Спартака-Алании». Но по-настоящему заговорили об этом вратаре двумя годами ранее, осенью 1993-го. Тогда владикавказцы впервые в истории пробились в еврокубки и дебютировали в Кубке УЕФА. «Спартаку», с которым работал ещё не Валерий Газзаев, а назначенный незадолго до этого Александр Яновский, страшно не повезло со жребием. В первом же раунде южане попали на гранда Бундеслиги и финалиста предыдущего розыгрыша Кубка УЕФА – дортмундскую «Боруссию».

Впрочем, во Владикавказе такой жребий воспринимали как праздник. Чартерным рейсом в Дортмунд прилетели более 80 болельщиков «Спартака». Поклонники владикавказской команды признавались, что поездка обошлась им в 500 тысяч рублей на человека, но никто не жалел о потраченных деньгах ни до матча, ни тем более после него.

Состав немцев был полон звёзд. Против «Спартака» вышли Маттиас Заммер, Карл-Хайнц Ридле, Стефан Шапюиза, Штефан Фройнд, Штефан Ройтер, Михаэль Цорк, Михаэль Шульц и другие всемирно известные игроки, а возглавлял эту банду топ-тренер Оттмар Хитцфельд. В общем, никто бы не удивился, если бы «Боруссия» дважды разгромила владикавказцев. На что оставалось надеяться «Спартаку», играя с таким соперником? Разве что на собственную самоотверженность, удачу да на индивидуальное мастерство нападающего Назима Сулейманова, который мог обыграть один в один кого угодно.

«Боруссия», даже не выдавая сто процентов своих возможностей, имела тотальное преимущество в первом матче в Дортмунде и легко создавала опасные моменты. Вот как описывал ход игры автор отчёта о матче в еженедельнике «Футбол»: «Спартаковцы, настроившись, видимо, стоять стеной перед своими воротами, в конце концов задачу выполнили. Кстати, Оттмар Хитцфельд, опытный специалист, так и сказал на послематчевой пресс-конференции, что перед его командой встала стена… Стена – стеной, однако и она могла, увы, рухнуть, не окажись в ударе вратарь Хапов. Вот уж, действительно, кто творил чудеса».

Заур крутился как белка в колесе: прерывал многочисленные передачи в штрафную, бросался в ноги выходящим на ударную позицию нападающим, останавливал мяч на линии. Просто заколдовал свои ворота. Однажды, когда и он был бессилен вытащить мяч, ему помогла штанга после удара разозлённого поражениями в дуэлях с российским голкипером Заммера.

Заур Хапов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Хапов рассказывал: «Выходим на игру в Дортмунде – 65 тысяч народу, полный стадион. На противоположной половине поля Шапюиза, Клос, Ридле, Заммер… Звёзды, понимаете?! Все 90 минут они нас топтали. А мяч то в плечо мне попадёт, то в локоть, то в голову. Мой был день! Короче говоря, сыграли 0:0. Болельщики, которые приехали в Германию из Владикавказа, от раздевалки до автобуса несли нас на руках…» (в интервью для Sports.ru)

Пожалуй, самым ярким моментом стал сейв Хапова в эпизоде, когда его ворота атаковал Ридле. Несколько лет назад Заур в интервью для «Чемпионата» вспоминал эпизод с участием победителя ЧМ-1990 и лучшего бомбардира Евро-1992. Оказывается, секрет спасения был… в лишнем весе голкипера!

«В 1993 году, играя против «Боруссии», весил 101 килограмм, – признался Хапов. – Ридле простреливал с фланга, я начал складываться, но мяч должен был пролететь подо мной. В последний момент за счёт складки на боку зацепил мяч, а потом его накрыл. Тот эпизод назвали рефлексом Хапова. Конечно, в таком весе играть нельзя, но именно в той ситуации он мне помог».

Говорят, после встречи со «Спартаком» в Дортмунде Хитцфельд готов был приобрести Хапова. Но за границу Заур так и не уехал, отыграв во Владикавказе девять лет. Может, как раз избыточный вес голкипера заставил немецкого тренера передумать?

Тем более локальную сенсацию «Спартак» не смог превратить в глобальную. В ответном матче владикавказцы, занимавшие на тот момент лишь седьмое место в чемпионате России, проиграли «Боруссии». Правда, всего 0:1 – вылетели достойно.