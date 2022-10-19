ЦСКА выдохся после битвы со «Спартаком». А аутсайдер РПЛ становится кошмаром для Федотова

ЦСКА впервые потерял очки в Кубке России. И во второй раз в этом сезоне проиграл новичку элиты «Торпедо». Снова со счётом 0:1.

Хорхе Карраскаль после его эмоциональной реакции на замену в дерби не попал в заявку на матч с «Торпедо», а вот Хесус Медина в Кубке России сыграл с первых минут. Вообще, Владимир Федотов оставил в основе целую группу игроков, участвовавших во встрече со «Спартаком». Помимо Медины, это Бактиёр Зайнутдинов, Милан Гаич, Саша Зделар, Виктор Мендес и Фёдор Чалов. Значит, тренер ЦСКА не махнул рукой на турнир, где его команда за три тура фактически решила задачу по выходу в плей-офф.

Самый запоминающийся момент в дебюте матча: Гаич выбил мяч в аут, увидев, что его получивший повреждение партнёр лежит на газоне. Наученный горьким опытом Романа Зобнина серб не стал жестами просить судью остановить игру. В дерби со «Спартаком» сам Гаич забрал мяч у Зобнина, после чего был обвинён в нарушении правил фэйр-плей.

В тройке центральных защитников ЦСКА появился Максим Мухин. Не сказать чтобы номинальный опорник проваливался на новой позиции, тем не менее уже на девятой минуте он «привёз» пенальти в свои ворота. На угловом, стремясь сыграть в мяч, попал по ноге Дамьена Ле Таллека. Вопросов 11-метровый не вызывал, но с голом «Торпедо» повезло. Марио Чурич плохо пробил с «точки», и Владислав Тороп мог отбить пенальти в стиле Игоря Акинфеева на ЧМ-2018 – сменщик Акинфеева в ЦСКА задел мяч ногой.

Армейцам всё же не хватало тех эмоций, что были в матче со «Спартаком». Хотя Чалов мог забить в первые 20 минут и сегодня, если бы реализовал выход один на один, когда Ле Таллек сыграл неуклюже – столкнулся с партнёром по обороне и не помешал пройти передаче. Суперсейв совершил голкипер Александр Довбня!

Торпедовцы спокойно оборонялись, успешно встречали соперника в средней части поля. Если испанского тренера «Спартака» Федотов переиграл в первом тайме, то Андрея Талалаева – точно нет. Правда, ЦСКА забил на исходе получаса. Активный Егор Ушаков, впервые сыгравший в этом сезоне, вскрыл правый фланг обороны чёрно-белых, а Иван Обляков хорошо открылся в нужной точке вратарской и переправил мяч в сетку. Но VAR отменил гол из-за Георгия Щенникова – защитник вылезал из офсайда и блокировал соперника. Судьи зафиксировали фол, даже несмотря на то, что мяч отлетел к Облякову от игрока «Торпедо».

Тройная замена у «Торпедо» в перерыве вряд ли связана с недовольством Талалаевым игрой. Скорее всего, это запланированные перестановки: Кубок России для нового тренера ещё и часть подготовки к туру РПЛ. Появление у ЦСКА Антона Заболотного вместо Чалова тоже наверняка обсуждалось заранее (игровая практика нужна и второму форварду), хотя в кубковом матче Фёдор, прямо скажем, не блеснул.

Непривычно было видеть Игоря Смольникова в группе атаки – на позиции инсайда. Но оригинальное решение Талалаева едва не подарило «Торпедо» быстрый гол во втором тайме. Оказавшись на убойной позиции, экс-защитник сборной России смог сделать три касания и… не попал. То ли навыков форварда не хватило, то ли просто левая нога подвела.

После часа игры, когда Федотов сделал ещё пару замен (Медина уходил с поля без претензий в адрес тренера), ЦСКА окончательно захватил мяч и территорию, посадил торпедовцев на их треть. Но быстрых взаимодействий игроков, нестандартных решений у красно-синих было мало. Радовал Федотова, наверное, только Ушаков, который давал динамику и перейдя с левого фланга на правый.

В концовке «Торпедо» при помощи двухметрового Стефана Шапича выдержало навал ЦСКА. Чёрно-белые одержали первую победу при Талалаеве. Тренер говорил, что ему нужно шесть недель, чтобы изменить игру команды, но прогресс виден уже сейчас.