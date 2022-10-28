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«Манчестер Юнайтед» — «Шериф» — 3:0, обзор матча, видео, голы, Лига Европы, гол и реакция Криштиану Роналду

Роналду вернулся после скандала и забил! Но теперь есть проблема посерьёзнее
Павел Прохоров
«Манчестер Юнайтед» — «Шериф» — 3:0
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Команда Эрика тен Хага вышла в плей-офф Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Шериф» (3:0). Команда Эрика тен Хага уничтожила соперника по всем показателям, а голы Диогу Дало, Маркуса Рашфорда и, что важно, Криштиану Роналду принесли хозяевам три очка.

Лига Европы. Группа E. 5-й тур
27 октября 2022, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 0
Шериф
Тирасполь, Молдавия
1:0 Дало – 44'   2:0 Рашфорд – 65'   3:0 Роналду – 81'

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» выпустил Криштиану Роналду с первых минут. Видимо, так была поставлена точка в конфликте с тренером: если забыли, то Роналду вообще-то отстраняли от тренировок с основой (и матча с «Челси») после того, как тот ушёл в раздевалку в концовке игры с «Тоттенхэмом», не дожидаясь финального свистка. Вот пара наших текстов на эту тему:

Криштиану Роналду жёстко поставили на место. Похоже, это конец его эпохи в «МЮ» Криштиану Роналду жёстко поставили на место. Похоже, это конец его эпохи в «МЮ»
Уйти, чтобы остаться. Роналду совершает ошибку всех великих людей Уйти, чтобы остаться. Роналду совершает ошибку всех великих людей

Теперь возвращаемся к матчу в Лиге Европы. Хозяева много атаковали «Шериф», но забили только перед перерывом. Диогу Дало расторопнее всех сыграл в чужой штрафной и замкнул подачу Кристиана Эриксена с углового – 1:0.

После перерыва Эрик тен Хаг сделал две замены по позиции – убрал с поля Лисандро Мартинеса и Антони и выпустил Гарри Магуайра и Маркуса Рашфорда. Последний через 19 минут после выхода на замену соорудил гол с Люком Шоу. Форвард здорово пробил головой после точной подачи крайнего защитника – 2:0.

«Шериф» же не нанёс ни одного удара в сторону ворот за весь матч и был разгромлен на 81-й минуте. Тен Хаг не стал менять Криштиану Роналду во втором тайме, и 37-летний форвард ответил ему голом. Сначала португалец не забил головой, но на добивании всё же отправил мяч в сетку – 3:0.

Роналду пора завершать карьеру? Другие великие футболисты всегда делали это необычно Роналду пора завершать карьеру? Другие великие футболисты всегда делали это необычно

Хотя теперь его отстранение кажется не такой большой проблемой. Криштиану отпраздновал гол в новом стиле, но не все болельщики «Манчестер Юнайтед» разделили с ним этот успех – часть стадиона свистела после гола и когда диктор объявил автора забитого мяча. Кстати, забавно, что два из трёх своих голов в этом сезоне Криш забил именно в ворота «Шерифа». Ну а «МЮ» благодаря победе оформил выход из группы.

После матча тен Хаг похвалил Роналду: «Было здорово увидеть, что Роналду забил гол. Он сам искал моменты, команда создавала их, и мы знаем, что он умеет завершать атаки. Ему был нужен этот гол, и теперь я уверен, что он забьёт ещё больше мячей».

Но теперь португальцу надо решать другой вопрос: как снова заставить всех болельщиков «Юнайтед» поддерживать его, а не освистывать.

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