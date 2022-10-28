Роналду вернулся после скандала и забил! Но теперь есть проблема посерьёзнее

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Шериф» (3:0). Команда Эрика тен Хага уничтожила соперника по всем показателям, а голы Диогу Дало, Маркуса Рашфорда и, что важно, Криштиану Роналду принесли хозяевам три очка.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» выпустил Криштиану Роналду с первых минут. Видимо, так была поставлена точка в конфликте с тренером: если забыли, то Роналду вообще-то отстраняли от тренировок с основой (и матча с «Челси») после того, как тот ушёл в раздевалку в концовке игры с «Тоттенхэмом», не дожидаясь финального свистка. Вот пара наших текстов на эту тему:

Теперь возвращаемся к матчу в Лиге Европы. Хозяева много атаковали «Шериф», но забили только перед перерывом. Диогу Дало расторопнее всех сыграл в чужой штрафной и замкнул подачу Кристиана Эриксена с углового – 1:0.

После перерыва Эрик тен Хаг сделал две замены по позиции – убрал с поля Лисандро Мартинеса и Антони и выпустил Гарри Магуайра и Маркуса Рашфорда. Последний через 19 минут после выхода на замену соорудил гол с Люком Шоу. Форвард здорово пробил головой после точной подачи крайнего защитника – 2:0.

«Шериф» же не нанёс ни одного удара в сторону ворот за весь матч и был разгромлен на 81-й минуте. Тен Хаг не стал менять Криштиану Роналду во втором тайме, и 37-летний форвард ответил ему голом. Сначала португалец не забил головой, но на добивании всё же отправил мяч в сетку – 3:0.

Хотя теперь его отстранение кажется не такой большой проблемой. Криштиану отпраздновал гол в новом стиле, но не все болельщики «Манчестер Юнайтед» разделили с ним этот успех – часть стадиона свистела после гола и когда диктор объявил автора забитого мяча. Кстати, забавно, что два из трёх своих голов в этом сезоне Криш забил именно в ворота «Шерифа». Ну а «МЮ» благодаря победе оформил выход из группы.

После матча тен Хаг похвалил Роналду: «Было здорово увидеть, что Роналду забил гол. Он сам искал моменты, команда создавала их, и мы знаем, что он умеет завершать атаки. Ему был нужен этот гол, и теперь я уверен, что он забьёт ещё больше мячей».

Но теперь португальцу надо решать другой вопрос: как снова заставить всех болельщиков «Юнайтед» поддерживать его, а не освистывать.