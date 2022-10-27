Роналду выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в матче с «Шерифом»
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Сегодня, 27 октября, состоится матч в рамках 5-го тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Шерифом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд». Хозяева огласили стартовый состав на матч.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Линделёф, Лисандро Мартинес, Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Тирелл Маласиа, Кристиан Эриксен, Каземиро, Антони, Диогу Дало, Алехандро Гарначо.
В первом матче между командами «красные дьяволы» одержали победу со счётом 2:0. В той игре Роналду забил гол с пенальти. Всего в текущем сезоне он отличился дважды — один раз в Лиге Европы и один раз в английской Премьер-лиге.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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