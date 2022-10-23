Новичка ЦСКА поспешно назвали топом. Он много ошибается в ключевых эпизодах

О новичке ЦСКА Виллиане Роше всего после семи матчей в России говорят как о топовом трансфере армейцев. Высокий, мощный бразилец уже забил два гола головой, придя на стандарты – «Уралу» в Кубке России и «Динамо» в РПЛ. Да и вообще центральный защитник здорово борется за мяч: по статистике InStat, вступая в среднем за игру в 20 единоборств, он выигрывает 74% из них. А в горячем дерби ЦСКА – «Спартак» Виллиан Роша стал едва ли не самой обсуждаемой фигурой. Хитрый бразилец успешно спровоцировал Квинси Промеса, которому повезло избежать раннего удаления, а Александр Соболев завёлся в противостоянии с защитником красно-синих и «присел» на быструю жёлтую карточку после жёсткого подката.

Валерий Непомнящий назвал Виллиана Рошу «великолепным приобретением». Игорь Корнеев заметил, что рядом с бразильцем стал надёжнее играть Игорь Дивеев. Спору нет, в лице бывшего игрока «Портимоненсе» Владимир Федотов получил качественного центрального защитника на позицию, которая требовала усиления. Но кое-что в игре Виллиана Роши заставляет с осторожностью относиться к восторгам в его адрес. Даже в схеме с тремя центральными защитниками новичок армейцев в каждом матче совершает ошибки, из-за которых ЦСКА пропускает или получает голевой момент у своих ворот.

Самая памятная ошибка Виллиана Роши случилась, пожалуй, в игре чемпионата с «Торпедо» в «Лужниках». Чёрно-белые одержали свою первую и пока единственную победу в РПЛ благодаря голу двухметрового Стефана Шапича на исходе трети матча. Бразилец проиграл сербу на стандарте один в один. Причём внизу, а не в верховом единоборстве!

Сам Виллиан Роша так прокомментировал тот эпизод в интервью для «Чемпионата»: «Гол «Торпедо» – моя ошибка? Я бы так не говорил. В футболе ошибки всегда коллективные. Побеждаем все вместе и проигрываем тоже вместе. Да, с моей стороны там была невнимательность, но такие неточности случаются».

Тут бразилец рассуждает как тренер на пресс-конференции. В какой-то степени с ним можно согласиться. Кто-то, возможно, не вступил в высокий отбор после перехода мяча, кто-то «привёз» этот стандарт. Но в ключевой момент случилась индивидуальная ошибка защитника. И любой тренер спросит с игрока за проигранное единоборство в собственной штрафной.

В эпизоде с голом Александра Соболева в дерби к Виллиану Роше тоже есть вопросы. Безусловно, это был сложный момент для защитника, так как соперник атаковал на скорости и пространстве. Тем не менее бразилец своими действиями максимально облегчил спартаковцу задачу. Он оказался в полупозиции и был очень легко отыгран: дал убежать Соболеву, хотя изначально находился ближе к своим воротам, не смог заблокировать и пас Квинси Промеса. За позицией дальнего партнёра, из-за которого не получился офсайд, Виллиан Роша тоже не следил. Показательно, что после пропущенного мяча Игорь Акинфеев посмотрел именно на бразильца: очевидно, голкипер не понял действий защитника.

Предъявлял Акинфеев претензии Виллиану Роше и после гола Кристиана Рамиреса из «Краснодара». Удар был дальний – казалось бы, вратарский. Но на пути мяча находился именно бразилец, не сумевший заблокировать его. Рамирес идеально попал так, что Акинфеев вряд ли имел шансы потащить. Реакция Игоря Дивеева также свидетельствует о недовольстве центральным защитником действиями партнёра.

В дерби с «Динамо» неловкость Виллиана Роши едва не привела к поражению ЦСКА. В концовке при счёте 1:1 бразилец позволил Константину Тюкавину очень легко обыграть себя на входе в штрафную, прокинув мяч между ног, и выйти один на один. Если бы не сейв Акинфеева, армейцы могли проиграть матч, в котором точно не заслуживали худшего исхода.

В кубковых матчах Виллиан Роша тоже не был скалой, о которую разбивались все атаки соперников на протяжении 90+ минут. В игре с «Сочи» вспоминаются как минимум три эпизода, в которых действия бразильца могли привести к пропущенному голу. Артур Юсупов стрелял в дальний угол из убойной позиции после того, как центральный защитник не «съел» расстояние, а сделал странное движение к своим воротам – чуть-чуть не попал. Лука Джорджевич в штрафной обыграл Виллиана Рошу один в один в том же стиле, что и Тюкавин, но Акинфеев спас ЦСКА. Помимо того, Владислав Сарвели перехитрил новичка армейцев: подставлялся под пенальти – получил от бразильца по ноге. Судья Алексей Сухой отменил 11-метровый, а другой арбитр, возможно, поставил бы.

Пару моментов Федотов наверняка вырезал и показал Виллиану Роше и после встречи ЦСКА с «Уралом». Например, когда бразилец пропустил длинный заброс за спину, метров на 50, и соперник оказался перед воротами. К счастью, Владислав Тороп (сменщик Акинфеева в Кубке России) вовремя выскочил на подстраховку, а Бруно Фукс выбил летевший в ворота мяч на угловой. Потом ещё Юрий Газинский, выиграв верховое единоборство у Виллиана Роши, должен был забивать, но простил соперника.

Эта подборка не свидетельствует о том, что новичок ЦСКА – слабый игрок. В остальном бразилец достаточно надёжен. Да и вообще нет ни одного центрального защитника, из-под которого бы не забивали. Тем не менее пока так получается, что у Виллиана Роши фактически во всех матчах были результативные или потенциально результативные ошибки. Если их количество снизится, то трансфер бразильца потянет на топовый.

Совпадение это или нет, но до сих пор ЦСКА ни разу не сыграл на ноль с Виллианом Рошей. До внедрения в линию обороны бразильца «сухих» матчей при Федотове было пять. Виллиану Роше нужно адаптироваться к игре в схеме с тремя центральными защитниками, ведь раньше он, как правило, выходил в четвёрке. К более высокой линии обороны, чем он привык в «Портимоненсе». Интересно, что, по мнению бразильца, в чемпионате России больше переходных фаз, чем в Португалии. Мы-то, наоборот, всегда жаловались, что наш футбол тягучий, неспешный. Скорее всего, Виллиан Роша сделал такой вывод из-за разницы в стиле игры конкретно ЦСКА и «Портимоненсе». У Федотова интенсивность выше, нежели та, к которой привык легионер в Примейре.

Виллиан Роша недорого обошёлся ЦСКА – всего € 2 млн. Этих денег он стоит. Однако переоценивать бразильца пока не надо, и с выводами о его уровне лучше подождать до завершения сезона.