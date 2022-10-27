Фаворит группы феноменально вылетел из ЛЧ! В такую развязку игры невозможно поверить

«Атлетико» покидает Лигу чемпионов. Команда Диего Симеоне сыграла дома вничью с «Байером» (2:2) и упустила шанс зацепиться за плей-офф турнира. Теперь испанцы поборются за третье место в группе с немецким клубом, но в заключительном туре их ждёт встреча с «Порту». И это несмотря на то, что именно команда Симеоне считалась фаворитом группы.
Уже на первых минутах «Атлетико» пропустил – Мусса Диаби быстро обработал мяч в чужой штрафной и сильно пробил в девятку. «Байер» впереди – 1:0. Игроки гостей здорово сыграли в прессинге!
В первом тайме игра была равная, и на 22-й минуте Янник Карраско дальним ударом из-за пределов штрафной сделал счёт 1:1.
Через семь минут после гола хозяев «Байер» вновь наказал соперника. Очередной прессинг немецкого клуба обернулся быстрым переходом в атаку, розыгрышем и ударом мимо вратаря. А Каллум Хадсон-Одои взял паузу и вывел «Байер» вперёд – 2:1.
После перерыва Диего Симеоне выпустил на поле Сауля Ньигеса и Родриго Де Пауля. Через четыре минуты Де Пауль воспользовался передачей Янника Карраско и положил мяч в дальний угол – 2:2.
Когда счёт стал 2:2, «Атлетико» прижал «Байер» к своим воротам: нанёс аж 18 ударов (семь – в створ) во втором тайме, организовал 47 опасных атак, но идеальную возможность побороться за плей-офф Лиги чемпионов получил уже в добавленное время. На последней минуте «матрасники» подали угловой, после чего главный судья матча Клеман Тюрпен дал финальный свисток. Но через несколько секунд арбитр изменил своё решение – бригада VAR подсказала, что в момент подачи углового игрок гостей сыграл рукой. Пенальти! Янник Карраско у мяча, 99-я минута матча… Ну а что было дальше – на видео. В такую развязку поверить просто невозможно.
«Байер» ликует! Правда, эта ничья ему ничего не даёт – немецкий клуб занимает четвёртое место в группе. Чтобы выйти в евровесну, команде Хаби Алонсо нужно брать очки в матче с «Брюгге», который, как и «Порту», уже обеспечил себе Лигу чемпионов весной.
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