Приятель Хвичи по «Рубину» зажигает во Франции! Через год будет играть с «ПСЖ»?

С лета 2019-го по апрель 2022-го в Российской Премьер-Лиге играл Зурико Давиташвили. 21-летний грузинский полузащитник выступал за «Рубин», «Ротор» и «Арсенал», но в августе транзитом через «Динамо» Батуми уехал во Францию, где стал одним из лидеров «Бордо».

Как Давиташвили играл в России

Зурико не был звездой своих клубов и тем более чемпионата России. В общей сложности он сыграл 68 матчей в РПЛ и отметился пятью голами. После первого сезона в «Рубине» хавбек отправился в аренду в «Ротор», где не отметился результативными действиями. Давиташвили выходил на поле в старте, но не помог команде избежать вылета.

Летом 2021 года Зурико вернулся в «Рубин», а через 20 дней перешёл на правах свободного агента в «Арсенал». Давиташвили провёл неполный сезон-2021/2022, так как в начале апреля расторг контракт с клубом по семейным обстоятельствам. Примечательно, что при нём «Арсенал» одержал семь побед во всех турнирах, и в четырёх матчах Зурико отметился забитыми мячами. На его счету голы в ворота «Крыльев Советов», «Зенита», «Химок» и брянского «Динамо». У Давиташвили 23 матча за «Арсенал», четыре мяча и один ассист.

Давиташвили в «Бордо»

13 апреля Давиташвили подписал контракт с батумским «Динамо» до лета 2024 года. Туда он перешёл вместе с другом – Хвичей Кварацхелией. Оба игрока вместе со времён юношеской сборной Грузии и с тех пор близко общаются. Давиташвили сыграл за команду 18 матчей во всех турнирах и отметился семью голами и тремя ассистами. Если Кварацхелия отправился летом в топ-клуб Серии А, то Зурико перешёл в топ-клуб французской Лиги 2. «Бордо» арендовал Давиташвили до конца сезона с правом выкупа.

«Бордо» очень известен. Я много смотрел Лигу 1, поэтому решил приехать сюда. Я сделаю всё возможное, чтобы принести клубу очки. Моя цель, как и у любого футболиста, хорошо играть. Я бы хотел, чтобы мы вернулись в Лигу 1, чтобы зрители были довольны нами. Я сделаю всё, чтобы стать лучше, победить и выйти в Лигу 1.

Мне очень нравятся условия работы здесь, всё на уровне. Ребята мне помогают, потому что я ещё не очень хорошо говорю на французском, не всё понимаю. Но они всегда рядом, чтобы поддержать меня, будь то на поле или где-то ещё. Я собираюсь научиться говорить по-французски. Счастлив быть здесь и сделаю всё возможное, чтобы вы были счастливы со мной. Вперёд, «Бордо»!» – заявил Давиташвили после подписания контракта.

Зурико Давиташвили Фото: girondins.com

Полузащитник круто дебютировал. Он вышел в старте на матч с «Дижоном» и на 87-й минуте забил победный гол. В следующем туре «Бордо» встретился со «Стад Лаваль». На 69-й минуте Альберт Элис забил победный гол, а Давиташвили сделал ассист. С тех пор грузин провёл ещё три встречи за «Бордо», результативными действиями не отметился, но помог обыграть «Метц», «Анси» и сыграть вничью с «Бастией».

После 13 туров Лиги 2 «Бордо» лидирует с 27 очками, а в адрес Давиташвили звучат хвалебные речи от болельщиков. Некоторые ставят его на первое место в команде, а Патрик Эстамп с канала France Bleu Gironde после матча с «Бастией» отметил скорость Зурико: «Мне показалось, он много старался, но терял мячи. Не надо путать скорость с поспешностью. Он двигается очень быстро, может быть, немного торопится. В какой-то момент он должен завершать моменты более качественно».

«Бордо» не прогадал с арендой Давиташвили. Французский клуб рассматривал под конец трансферного окна Бурака Кападжака из «Фенербахче», но переговоры застопорились, и турок ушёл к Магомеду Оздоеву и Андреа Пирло в «Фатих Карагюмрюк». Там вингер почти не играет, забил один гол и получил травму. Чего не скажешь про Давиташвили, который может стать единственным грузином в следующем сезоне Лиги 1.