Захарян выбросил Англию из головы? Лучшие молодые игроки 13-го тура РПЛ

После аттракциона невиданной тренерской щедрости на старте сезона количество игрового времени у молодых в РПЛ от недели к неделе только снижается. Кто-то вернулся обратно на лавку, кто-то вышел из категории U21, а новых лиц взамен практически не появляется. В 13-м туре приняли участие всего 36 исполнителей не старше 21 года — это новый минимум с начала турнира. У «Зенита» с ЦСКА молодые хотя бы выходили на замену (строго по одному на команду), тогда как «Ахмат», «Оренбург» и «Урал» вообще обошлись без них. Не столь активно, как обычно, было молодёжное трио «Спартака» — в дерби зажигали другие.
Больше всего молодых — по шесть человек — задействовали в туре Валерий Карпин и Игорь Осинькин. А у «Локомотива» из многочисленных юниоров в старте остался один человек. Правда, как раз он и решил исход первого (по хронологии) дерби выходных.
А теперь — к персоналиям.
Арсен Захарян, «Динамо», 19 лет
Кажется, Захарян постепенно отходит морально от облома наверняка желанного трансфера в Англию. За весь сентябрь молодой динамовский талант не совершил ни одного результативного действия в чемпионате, а в октябре выдал уже вторую голевую — теперь под удар Грулёву. Он-то и стал победным в матче «Динамо» — «Оренбург».
Александр Коваленко, «Крылья Советов», 19 лет
Александр Коваленко
Фото: vk.com/fckssamara
Очередной качественный перформанс самарского юниора. В том, что один из самых продуктивных и опытных плеймейкеров чемпионата Нобоа вхолостую отработал матч в Самаре, большая заслуга Коваленко. Новичок сборной был в воскресенье вездесущ — и в центральном круге мячи энергично отбирал, и чужие ворота атаковал.
Противостояние сочинского опыта и самарской молодости явно осталось за последней. Как результат — первая осенняя победа «Крыльев» в чемпионате. Причём абсолютно заслуженная.
Сергей Пиняев, «Крылья Советов», 17 лет
Пиняев так долго на виду в РПЛ, что уже трудно поверить в его несовершеннолетие. А это по-прежнему так. 18 вингеру «КС» исполнится 2 ноября, но уже сейчас игрок демонстрирует не просто по-мальчишески страстный, но и удивительно зрелый футбол. В матче с «Сочи» Пиняев изводил чужих защитников бесконечными рывками и дисциплинированно отрабатывал «дома». За 82 минуты на поле Сергей набрал 16 единоборств — больше только у атлетичного Рахмановича. А гол Пиняева в любом случае украсил тур, безотносительно необъяснимой почтительности взрослых игроков «Сочи» перед недавним школьником. Это второй мяч Пиняева в чемпионате и первый — на своём поле.
Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет
Артём Карпукас
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
До сих пор молодой опорник «Локомотива» демонстрировал в основном свои разрушительные навыки. В последнее время его персональная статистика несколько ухудшилась, но по среднему количеству отборов (четыре за тур) Карпукасу до сих пор нет равных в чемпионате. Теперь Артём предъявил и созидательные скиллы, приобретённые ещё в юности.
В матче с «Торпедо» Карпукас чаще обычного подключался в атаку и наконец-то открыл свой голевой счёт в РПЛ. Решающий удар в матче с самым принципиальным противником на главной арене страны — этот мяч полузащитник точно запомнит надолго. Ну а солидные оборонительные показатели Карпукаса уже никого не удивляют. В субботу он чаще всех железнодорожников вступал в единоборства (19 раз), выиграв чуть больше половины из них (53%).
Молодые (до 21 года) футболисты в 12-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Отб.
|Сейвы
|Карт.
|WS
|Карпукас
|«Локомотив»
|20
|71
|1
|2
|2
|8,03
|Пиняев
|«Крылья»
|17
|82
|1
|2
|2
|7,83
|Коваленко
|«Крылья»
|19
|90
|2
|2
|7,49
|Олусегун
|«Краснодар»
|20
|90
|1
|1
|7,46
|Чиркович
|«Крылья»
|21
|65
|1
|1
|1
|жк
|7,08
|Кривцов
|«Краснодар»
|20
|90
|2
|5
|жк
|6,99
|Захарян
|«Динамо»
|19
|79
|1
|1
|3
|6,98
|Сиссако
|«Сочи»
|21
|89
|1
|2
|жк
|6,95
|Прохин
|«Ростов»
|21
|90
|2
|6,8
|Морозов
|«Факел»
|21
|90
|3
|2
|6,66
|Маричал
|«Динамо»
|21
|90
|жк
|6,59
|Денисов
|«Спартак»
|19
|89
|2
|6,55
|Волков
|«Краснодар»
|20
|90
|1
|5
|6,54
|Бабкин
|«Крылья»
|20
|25
|1
|6,4
|Сильянов
|«Ростов»
|21
|90
|2
|6,39
|Кутицкий
|«Динамо»
|20
|90
|1
|6,38
|Хлусевич
|«Спартак»
|21
|90
|1
|жк
|6,34
|Мантуан
|«Зенит»
|21
|22
|6,31
|Мельников
|«Ростов»
|20
|69
|1
|1
|6,25
|Тюкавин
|«Динамо»
|20
|58
|6,16
|Турищев
|«Торпедо»
|20
|45
|6,16
|Литвинов
|«Краснодар»
|21
|90
|6,11
|Соколов
|«Крылья»
|19
|2
|6,11
|Эркинов
|«Торпедо»
|21
|58
|1
|1
|6,09
|Казанцев
|«Химки»
|21
|8
|6,09
|Шипунов
|«Сочи»
|19
|45
|6,08
|Щетинин
|«Ростов»
|20
|13
|1
|6,06
|Лангович
|«Ростов»
|19
|21
|1
|6,02
|Ермаков
|ЦСКА
|19
|24
|жк
|6,02
|Шильцов
|«Пари НН»
|20
|3
|6,01
|Александров
|«Пари НН»
|20
|3
|5,99
|Хубулов
|«Крылья»
|21
|8
|5,98
|Нтумба
|«Ростов»
|19
|8
|5,98
|Литвинов
|«Спартак»
|21
|45
|1
|жк
|5,97
|Юлдошев
|«Пари НН»
|21
|23
|5,91
|Михайлов
|«Пари НН»
|19
|87
|5,87
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.
Использованы данные WhoScored и Instat.
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