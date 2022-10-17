Захарян выбросил Англию из головы? Лучшие молодые игроки 13-го тура РПЛ

К молодёжи в РПЛ всё меньше доверия. К счастью, не везде.

После аттракциона невиданной тренерской щедрости на старте сезона количество игрового времени у молодых в РПЛ от недели к неделе только снижается. Кто-то вернулся обратно на лавку, кто-то вышел из категории U21, а новых лиц взамен практически не появляется. В 13-м туре приняли участие всего 36 исполнителей не старше 21 года — это новый минимум с начала турнира. У «Зенита» с ЦСКА молодые хотя бы выходили на замену (строго по одному на команду), тогда как «Ахмат», «Оренбург» и «Урал» вообще обошлись без них. Не столь активно, как обычно, было молодёжное трио «Спартака» — в дерби зажигали другие.

Больше всего молодых — по шесть человек — задействовали в туре Валерий Карпин и Игорь Осинькин. А у «Локомотива» из многочисленных юниоров в старте остался один человек. Правда, как раз он и решил исход первого (по хронологии) дерби выходных.



А теперь — к персоналиям.

Арсен Захарян, «Динамо», 19 лет

Кажется, Захарян постепенно отходит морально от облома наверняка желанного трансфера в Англию. За весь сентябрь молодой динамовский талант не совершил ни одного результативного действия в чемпионате, а в октябре выдал уже вторую голевую — теперь под удар Грулёву. Он-то и стал победным в матче «Динамо» — «Оренбург».

Александр Коваленко, «Крылья Советов», 19 лет

Александр Коваленко Фото: vk.com/fckssamara

Очередной качественный перформанс самарского юниора. В том, что один из самых продуктивных и опытных плеймейкеров чемпионата Нобоа вхолостую отработал матч в Самаре, большая заслуга Коваленко. Новичок сборной был в воскресенье вездесущ — и в центральном круге мячи энергично отбирал, и чужие ворота атаковал.

Противостояние сочинского опыта и самарской молодости явно осталось за последней. Как результат — первая осенняя победа «Крыльев» в чемпионате. Причём абсолютно заслуженная.

Сергей Пиняев, «Крылья Советов», 17 лет

Пиняев так долго на виду в РПЛ, что уже трудно поверить в его несовершеннолетие. А это по-прежнему так. 18 вингеру «КС» исполнится 2 ноября, но уже сейчас игрок демонстрирует не просто по-мальчишески страстный, но и удивительно зрелый футбол. В матче с «Сочи» Пиняев изводил чужих защитников бесконечными рывками и дисциплинированно отрабатывал «дома». За 82 минуты на поле Сергей набрал 16 единоборств — больше только у атлетичного Рахмановича. А гол Пиняева в любом случае украсил тур, безотносительно необъяснимой почтительности взрослых игроков «Сочи» перед недавним школьником. Это второй мяч Пиняева в чемпионате и первый — на своём поле.

Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет

Артём Карпукас Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

До сих пор молодой опорник «Локомотива» демонстрировал в основном свои разрушительные навыки. В последнее время его персональная статистика несколько ухудшилась, но по среднему количеству отборов (четыре за тур) Карпукасу до сих пор нет равных в чемпионате. Теперь Артём предъявил и созидательные скиллы, приобретённые ещё в юности.

В матче с «Торпедо» Карпукас чаще обычного подключался в атаку и наконец-то открыл свой голевой счёт в РПЛ. Решающий удар в матче с самым принципиальным противником на главной арене страны — этот мяч полузащитник точно запомнит надолго. Ну а солидные оборонительные показатели Карпукаса уже никого не удивляют. В субботу он чаще всех железнодорожников вступал в единоборства (19 раз), выиграв чуть больше половины из них (53%).

Молодые (до 21 года) футболисты в 12-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Сейвы Карт. WS Карпукас «Локомотив» 20 71 1 2 2 8,03 Пиняев «Крылья» 17 82 1 2 2 7,83 Коваленко «Крылья» 19 90 2 2 7,49 Олусегун «Краснодар» 20 90 1 1 7,46 Чиркович «Крылья» 21 65 1 1 1 жк 7,08 Кривцов «Краснодар» 20 90 2 5 жк 6,99 Захарян «Динамо» 19 79 1 1 3 6,98 Сиссако «Сочи» 21 89 1 2 жк 6,95 Прохин «Ростов» 21 90 2 6,8 Морозов «Факел» 21 90 3 2 6,66 Маричал «Динамо» 21 90 жк 6,59 Денисов «Спартак» 19 89 2 6,55 Волков «Краснодар» 20 90 1 5 6,54 Бабкин «Крылья» 20 25 1 6,4 Сильянов «Ростов» 21 90 2 6,39 Кутицкий «Динамо» 20 90 1 6,38 Хлусевич «Спартак» 21 90 1 жк 6,34 Мантуан «Зенит» 21 22 6,31 Мельников «Ростов» 20 69 1 1 6,25 Тюкавин «Динамо» 20 58 6,16 Турищев «Торпедо» 20 45 6,16 Литвинов «Краснодар» 21 90 6,11 Соколов «Крылья» 19 2 6,11 Эркинов «Торпедо» 21 58 1 1 6,09 Казанцев «Химки» 21 8 6,09 Шипунов «Сочи» 19 45 6,08 Щетинин «Ростов» 20 13 1 6,06 Лангович «Ростов» 19 21 1 6,02 Ермаков ЦСКА 19 24 жк 6,02 Шильцов «Пари НН» 20 3 6,01 Александров «Пари НН» 20 3 5,99 Хубулов «Крылья» 21 8 5,98 Нтумба «Ростов» 19 8 5,98 Литвинов «Спартак» 21 45 1 жк 5,97 Юлдошев «Пари НН» 21 23 5,91 Михайлов «Пари НН» 19 87 5,87

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.



Использованы данные WhoScored и Instat.