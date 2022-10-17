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Лучшие молодые игроки 13-го тура РПЛ: Карпукас, Пиняев, Коваленко, Захарян

Захарян выбросил Англию из головы? Лучшие молодые игроки 13-го тура РПЛ
Олег Лысенко
Лучшие молодые игроки 13-го тура РПЛ
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К молодёжи в РПЛ всё меньше доверия. К счастью, не везде.

После аттракциона невиданной тренерской щедрости на старте сезона количество игрового времени у молодых в РПЛ от недели к неделе только снижается. Кто-то вернулся обратно на лавку, кто-то вышел из категории U21, а новых лиц взамен практически не появляется. В 13-м туре приняли участие всего 36 исполнителей не старше 21 года — это новый минимум с начала турнира. У «Зенита» с ЦСКА молодые хотя бы выходили на замену (строго по одному на команду), тогда как «Ахмат», «Оренбург» и «Урал» вообще обошлись без них. Не столь активно, как обычно, было молодёжное трио «Спартака» — в дерби зажигали другие.

Больше всего молодых — по шесть человек — задействовали в туре Валерий Карпин и Игорь Осинькин. А у «Локомотива» из многочисленных юниоров в старте остался один человек. Правда, как раз он и решил исход первого (по хронологии) дерби выходных.

А теперь — к персоналиям.

Арсен Захарян, «Динамо», 19 лет

Кажется, Захарян постепенно отходит морально от облома наверняка желанного трансфера в Англию. За весь сентябрь молодой динамовский талант не совершил ни одного результативного действия в чемпионате, а в октябре выдал уже вторую голевую — теперь под удар Грулёву. Он-то и стал победным в матче «Динамо» — «Оренбург».

Александр Коваленко, «Крылья Советов», 19 лет

Александр Коваленко

Александр Коваленко

Фото: vk.com/fckssamara

Очередной качественный перформанс самарского юниора. В том, что один из самых продуктивных и опытных плеймейкеров чемпионата Нобоа вхолостую отработал матч в Самаре, большая заслуга Коваленко. Новичок сборной был в воскресенье вездесущ — и в центральном круге мячи энергично отбирал, и чужие ворота атаковал.

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Противостояние сочинского опыта и самарской молодости явно осталось за последней. Как результат — первая осенняя победа «Крыльев» в чемпионате. Причём абсолютно заслуженная.

Сергей Пиняев, «Крылья Советов», 17 лет

Пиняев так долго на виду в РПЛ, что уже трудно поверить в его несовершеннолетие. А это по-прежнему так. 18 вингеру «КС» исполнится 2 ноября, но уже сейчас игрок демонстрирует не просто по-мальчишески страстный, но и удивительно зрелый футбол. В матче с «Сочи» Пиняев изводил чужих защитников бесконечными рывками и дисциплинированно отрабатывал «дома». За 82 минуты на поле Сергей набрал 16 единоборств — больше только у атлетичного Рахмановича. А гол Пиняева в любом случае украсил тур, безотносительно необъяснимой почтительности взрослых игроков «Сочи» перед недавним школьником. Это второй мяч Пиняева в чемпионате и первый — на своём поле.

Артём Карпукас, «Локомотив», 20 лет

Артём Карпукас

Артём Карпукас

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

До сих пор молодой опорник «Локомотива» демонстрировал в основном свои разрушительные навыки. В последнее время его персональная статистика несколько ухудшилась, но по среднему количеству отборов (четыре за тур) Карпукасу до сих пор нет равных в чемпионате. Теперь Артём предъявил и созидательные скиллы, приобретённые ещё в юности.

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В матче с «Торпедо» Карпукас чаще обычного подключался в атаку и наконец-то открыл свой голевой счёт в РПЛ. Решающий удар в матче с самым принципиальным противником на главной арене страны — этот мяч полузащитник точно запомнит надолго. Ну а солидные оборонительные показатели Карпукаса уже никого не удивляют. В субботу он чаще всех железнодорожников вступал в единоборства (19 раз), выиграв чуть больше половины из них (53%).

Молодые (до 21 года) футболисты в 12-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.СейвыКарт.WS
Карпукас«Локомотив»20711228,03
Пиняев«Крылья»17821227,83
Коваленко«Крылья»1990227,49
Олусегун«Краснодар»2090117,46
Чиркович«Крылья»2165111жк7,08
Кривцов«Краснодар»209025жк6,99
Захарян«Динамо»19791136,98
Сиссако«Сочи»218912жк6,95
Прохин«Ростов»219026,8
Морозов«Факел»2190326,66
Маричал«Динамо»2190жк6,59
Денисов«Спартак»198926,55
Волков«Краснодар»2090156,54
Бабкин«Крылья»202516,4
Сильянов«Ростов»219026,39
Кутицкий«Динамо»209016,38
Хлусевич«Спартак»21901жк6,34
Мантуан«Зенит»21226,31
Мельников«Ростов»2069116,25
Тюкавин«Динамо»20586,16
Турищев«Торпедо»20456,16
Литвинов«Краснодар»21906,11
Соколов«Крылья»1926,11
Эркинов«Торпедо»2158116,09
Казанцев«Химки»2186,09
Шипунов«Сочи»19456,08
Щетинин«Ростов»201316,06
Лангович«Ростов»192116,02
ЕрмаковЦСКА1924жк6,02
Шильцов«Пари НН»2036,01
Александров«Пари НН»2035,99
Хубулов«Крылья»2185,98
Нтумба«Ростов»1985,98
Литвинов«Спартак»21451жк5,97
Юлдошев«Пари НН»21235,91
Михайлов«Пари НН»19875,87

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Instat.

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