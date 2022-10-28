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«Оренбург» — «Факел» — 4:1, курьёзный эпизод со шнурками с участие Ренато Гойковича и Максима Максимова, видео

Самый забавный эпизод сезона в РПЛ! Таким конфузом борьба игроков ещё не заканчивалась
Павел Прохоров
Курьёзный эпизод со шнурками в РПЛ
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Ренато Гойкович и Максим Максимов оказались на газоне при странных обстоятельствах.

В 15-м туре РПЛ «Оренбург» обыграл «Факел» (4:1). Хозяева много атаковали в первом тайме, но вышли вперёд перед перерывом. Химми Марин оформил дубль, отняв второй гол у Владимира Сычевого. Во втором тайме Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья забили третий и четвёртый мячи «Оренбурга», а на 86-й минуте Максим Максимов отметился голом престижа у «Факела».

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Но гораздо интереснее (и смешнее) получится другой эпизод: на 72-й минуте матча Ренато Гойкович и Максим Максимов сошлись в единоборстве и зацепились бутсами. В результате правая бутса защитника «Оренбурга» зацепилась за шнурок форварда «Факела».

Главному судье матча Евгению Кукуляку пришлось даже остановить встречу, чтобы помочь игрокам выйти из ситуации. Вот как это было.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Кстати, через 15 минут после этого конфуза игроки вновь сошлись в эпизоде, который Ренато Гойкович проиграл. Из-под защитника «Оренбурга» Максим Максимов забил единственный гол гостей.

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