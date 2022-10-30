«Самарское чудо!» В РПЛ капитан подарил сопернику камбэк после 90-й минуты. Видео

Гоцук был одним из лучших на поле, но всё закончилось драмой.

Матч 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Пари НН» был принципиальным, потому что команды соседствовали в турнирной таблице. Но ни те, ни те в этом сезоне не блещут — и большая часть игры подтверждала догадки, что яркого футбола можно не ждать. А потом началось добавленное время.

К 90-й минуте счёт был 0:1. «Нижний» ещё в первом тайме забил пенальти, который в свои ворота «привёз» Матео Барач. У защитника неожиданно сработал рефлекс, и он рукой выбил мяч на угловой. А Тимур Сулейманов точно пробил с «точки».

На 79-й минуте «Нижний» остался в меньшинстве и окончательно заперся у своих ворот. И это давало результат вплоть до конца основного времени. Главный арбитр Виталий Мешков добавил пять минут — и началось.

На 92-й минуте Роман Евгеньев, чей гол ранее отменили, вновь оказался перед чужими воротами, но вместо точного удара исполнил что-то корявое. И всё равно ему повезло: на пути мяча стоял Кирилл Гоцук, и рикошет сработал на благо «Крыльев». 1:1.

«Крылья» продолжили давить и спустя несколько минут заработали пенальти. И снова в центре эпизода оказался несчастный Гоцук. Капитан «Нижнего», который всё основное время бился за победу и подчищал за партнёрами, сначала поучаствовал в голе соперника, а потом промахнулся по мячу головой и сыграл рукой. Но и это не всё: Гоцук получил вторую жёлтую и досрочно ушёл с поля.

Ну а бить пенальти пошёл Гленн Бейл — и вонзил точно в угол. Эмоции игроков и болельщиков «Крыльев» после гола — то, ради чего стоит смотреть футбол. А крик комментатора Романа Нагучева идеально описывает произошедшее: «Случилось самарское чудо!»

Финальный свисток прозвучал, когда на таймере было 101:46. Рядовой матч подарил невероятную концовку, в которой были удаление, драма одного игрока, камбэк с двумя голами и дикие эмоции.

«Пари НН» был в считаных минутах от того, чтобы обойти «Крылья» в таблице РПЛ и оторваться от зоны стыковых матчей. А в итоге остался на 12-м месте, пока самарцы увеличили разрыв до четырёх очков. Вот это сюжет!