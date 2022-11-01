«Это не провал, а реалии». Каким был самый серьёзный кризис Семака в «Зените»

Удивительно, но «Зенит» при Семаке не всегда был таким мощным. Хотя к тотальному превосходству быстро привыкаешь. И уже кажется, что Питер = непобедимость. Словно никогда не было проблем, конкуренции, кризисов. Однако даже беглый взгляд в прошлое это опровергает. Семак точно хорошо помнит сезон-2020/2021. И поэтому в ближайшее время не употребит слово «гегемония». Скорее – серьёзный труд под большим давлением. И это тоже правда.

Телепортируемся на пару лет назад. Конец ноября 2020 года. В РПЛ сыграно 15 туров. Открываем таблицу и смотрим на первое место. Кто у нас там? Совсем не «Зенит». ЦСКА набрал 32 очка и опережает всех конкурентов. А ниже – удивительная плотность: «Зенит» – 31, «Спартак» – 29, «Динамо» – 27. Бороться и бороться. И главное – лидерство ЦСКА – это не то чтобы случайность. К примеру, после 12-го тура на первом месте вообще шёл «Спартак» с «+3» от «Зенита». С 11-го по 17-й тур Питер слетел с первой строчки. И на то было куча причин.

Мы помним тот самый посткоронавирусный сезон. Команды экстренно доигрывали прошлый чемпионат в жутком графике, а через пару недель запускали новый. Именно в тот период начали массово сдавать тесты на ковид, заболевать им, изолироваться и отправлять на игры молодёжные составы. Неудивительно, что «Зенит» шёл не идеально – к 15-му туру у него было два поражения (от «Динамо» и «Рубина») и четыре ничьих. Для сравнения: сейчас 0 поражений и две ничьих, которых легко можно было избежать.

Дальше добавилась Лига чемпионов – самый провальный групповой этап для Семака. Пять поражений и одна ничья с «Лацио» за полтора месяца. Разность забитых-пропущенных мячей — «–9». И ладно ещё «Боруссия». Но три от «Брюгге» выглядели катастрофой.

Мало кто углублялся в детали. Не особо замечали, что в двух последних матчах ЛЧ на позиции центрального защитника выходил Прохин. А чуть ли не главными опциями на усиление были Мусаев, Шамкин и Жирков. «Зениту» жутко не везло с игроками в те полтора месяца: кто-то вылетал из-за травм, кто-то из-за коронавируса. Малком сыграл только в трёх матчах, Вендел выглядел унылой копией себя нынешнего. А в воротах играл Кержаков. В общем, картина мрачная.

«Зенит» — «Брюгге» в сезоне-2020/2021 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Не считаю это провалом. Это реалии. Чуда не случилось, учитывая состояние лидеров нашей команды. Дриусси, Азмун провели полторы тренировки за месяц. Малком только восстановился. Так что всё закономерно», – так комментировал Семак очередное поражение в ЛЧ.

Ещё в тот сезон появилась уже знакомая проблема. Нападающие очень мало забивали. Шесть голов от Дзюбы к 15-му туру – неплохо, но совсем не праймово. Учитывая, что три из них он забил безнадёжной «Уфе». У Азмуна аналогичные цифры. В ЛЧ оба форварда вообще забыли, как играть. Естественно, в конце осени это отражалось на РПЛ. В 15-м и 16-м турах «Зенит» дважды сыграл вничью – с «Ахматом» и «Арсеналом». Параллельно наступила активная фаза обсуждения – а нужен ли этой команде Семак? В ЛЧ – полная грусть, в чемпионате тоже нет побед. Появились новости, что последние матчи декабря в РПЛ с «Динамо» и «Спартаком» решающие для будущего Сергея. Но в них случились две убедительные победы, а вместе с ними — возвращение на первое место.

Дальше – зимние сборы и ожидание весеннего старта. Он вышел неидеальным – вылет из Кубка, ничья и поражение в чемпионате. Но потом – семь побед в девяти матчах, в том числе запоминающаяся — над «Локомотивом» — 6:1. И третий чемпионский титул подряд. К тому времени все уже забыли об осенних неудачах. Тяжёлые полгода Семак прошёл достойно. Но самое важное – не потерял контроль над командой и вернул её в лидеры. Хотя в любой момент всё могло пойти по-другому.