«Шахтёру» отомстили за унижение в Лиге чемпионов. Команду «прибил» нелепый гол

В группе F Лиги чемпионов к последнему туру оставалась интрига: «Шахтёр» в случае победы над «РБ Лейпциг» обходил соперника по дополнительным показателям, ведь сентябрьская встреча в Германии завершилась для донецкой команды разгромной победой. Но битвы за второе место не получилось.
«Лейпциг» быстро приступил к выполнению плана. Первый момент в матче возник именно у немецкой команды: Тимо Вернер на восьмой минуте выскочил на ударную позицию, но забить с левой не удалось.
А спустя буквально полторы минуты «Лейпциг» создал практически идентичный момент после отбора в центре поля. В этот раз после неудачной попытки Вернера было кому сыграть на добивании — Кристофер Нкунку вонзил мяч в сетку. Француз оригинально отпраздновал: достал из гетры спрятанный воздушный шарик, надул его и попозировал для фотографов.
Поучаствовавший в голе Вернер вскоре выбыл из игры. Нападающий получил в подкате, пытался разбегаться, но дважды садился на газон и давал понять, что нужна замена. В итоге на 19-й минуте пришлось выпускать Эмиля Форсберга.
Сложно сказать, насколько на игру повлиял уход Вернера, но во второй половине тайма «Шахтёр» оживился. Команда Игора Йовичевича провела несколько перспективных контратак, в которых не хватало только завершения, а под конец выпады стали совсем острыми. Однако «Лейпциг», в том числе благодаря офсайдным ловушкам, куда постоянно попадали нападающие «Шахтёра», выстоял.
В начале второго тайма «Шахтёр» мог дожать соперника, но вместо этого на 50-й минуте пропустил нелепейший гол. После подачи мяч прилетел за спины защитникам, где неожиданно оказался Андре Силва. Португалец проткнул мяч в ближний угол и прошил вратаря Анатолия Трубина. 0:2.
Если первый гол на моральное состояние футболистов «Шахтёра» никак не повлиял, то второй словно отправил в эмоциональный нокаут. Преимущество «Лейпцига» выросло до неприличия, а голы посыпались один за другим. На 62-й минуте немецкая команда провела быструю атаку, в ходе которой Нкунку здорово прокинул мяч мимо защитника на Доминика Собослаи, а тот обошёл Трубина и пробил по пустым. 0:3.
После третьего гола
Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images
Спустя шесть минут пришёл и четвёртый гол. Футболисты «Шахтёра» проспали розыгрыш штрафного и дали пробить Дани Ольмо.
Счёт 4:0 явно полностью устраивал «Лейпциг», поэтому команда немного ослабила давление. У «Шахтёра» появилось больше возможностей атаковать, но моменты в основном возникали вследствие индивидуальных действий. Например, мяч вполне мог оказаться в сетке после хитрого дальнего удара Михаила Мудрика. Действительно опасный эпизод был прямо перед финальным свистком, однако Андрей Тотовицкий пробил выше ворот.
Для «Шахтёра» есть и хорошая новость: третье место команде было гарантировано. Так что теперь Йовичевич и его футболисты попробуют силы в Лиге Европы.
- 3 ноября 2022
-
00:02
- 2 ноября 2022
-
23:56
-
23:43
-
23:41
-
23:22
-
23:19
-
23:15
-
23:15
-
22:45
-
22:43
-
22:34
-
22:33
-
22:22
-
22:12
-
22:08
-
22:07
-
22:02
-
21:56
-
21:51
-
21:50
-
21:47
-
21:43
-
21:28
-
21:19
-
21:15
-
21:08
-
20:58
-
20:54
-
20:40
-
20:34
-
20:31
-
20:22
-
20:22
-
20:14
-
20:09