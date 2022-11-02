«Шахтёру» отомстили за унижение в Лиге чемпионов. Команду «прибил» нелепый гол

В группе F Лиги чемпионов к последнему туру оставалась интрига: «Шахтёр» в случае победы над «РБ Лейпциг» обходил соперника по дополнительным показателям, ведь сентябрьская встреча в Германии завершилась для донецкой команды разгромной победой. Но битвы за второе место не получилось.

«Лейпциг» быстро приступил к выполнению плана. Первый момент в матче возник именно у немецкой команды: Тимо Вернер на восьмой минуте выскочил на ударную позицию, но забить с левой не удалось.

А спустя буквально полторы минуты «Лейпциг» создал практически идентичный момент после отбора в центре поля. В этот раз после неудачной попытки Вернера было кому сыграть на добивании — Кристофер Нкунку вонзил мяч в сетку. Француз оригинально отпраздновал: достал из гетры спрятанный воздушный шарик, надул его и попозировал для фотографов.

Поучаствовавший в голе Вернер вскоре выбыл из игры. Нападающий получил в подкате, пытался разбегаться, но дважды садился на газон и давал понять, что нужна замена. В итоге на 19-й минуте пришлось выпускать Эмиля Форсберга.

Сложно сказать, насколько на игру повлиял уход Вернера, но во второй половине тайма «Шахтёр» оживился. Команда Игора Йовичевича провела несколько перспективных контратак, в которых не хватало только завершения, а под конец выпады стали совсем острыми. Однако «Лейпциг», в том числе благодаря офсайдным ловушкам, куда постоянно попадали нападающие «Шахтёра», выстоял.

В начале второго тайма «Шахтёр» мог дожать соперника, но вместо этого на 50-й минуте пропустил нелепейший гол. После подачи мяч прилетел за спины защитникам, где неожиданно оказался Андре Силва. Португалец проткнул мяч в ближний угол и прошил вратаря Анатолия Трубина. 0:2.

Если первый гол на моральное состояние футболистов «Шахтёра» никак не повлиял, то второй словно отправил в эмоциональный нокаут. Преимущество «Лейпцига» выросло до неприличия, а голы посыпались один за другим. На 62-й минуте немецкая команда провела быструю атаку, в ходе которой Нкунку здорово прокинул мяч мимо защитника на Доминика Собослаи, а тот обошёл Трубина и пробил по пустым. 0:3.

После третьего гола Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images

Спустя шесть минут пришёл и четвёртый гол. Футболисты «Шахтёра» проспали розыгрыш штрафного и дали пробить Дани Ольмо.

Счёт 4:0 явно полностью устраивал «Лейпциг», поэтому команда немного ослабила давление. У «Шахтёра» появилось больше возможностей атаковать, но моменты в основном возникали вследствие индивидуальных действий. Например, мяч вполне мог оказаться в сетке после хитрого дальнего удара Михаила Мудрика. Действительно опасный эпизод был прямо перед финальным свистком, однако Андрей Тотовицкий пробил выше ворот.

Для «Шахтёра» есть и хорошая новость: третье место команде было гарантировано. Так что теперь Йовичевич и его футболисты попробуют силы в Лиге Европы.