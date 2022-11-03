На ЧМ такого никогда не было. Власти Катара используют болельщиков в коварной схеме

На каждом большом турнире, на который в одной стране собираются тысячи людей, принимающей стороне важно, что эти люди подумают об увиденном, какие эмоции испытают, а что ещё важнее – как они об этом расскажут в социальных сетях. Впечатления болельщиков на чемпионате мира формируют мощнейший образ страны, и мы знаем это сами: лето 2018-го многим иностранцам открыло другую Россию, совсем не ту, что представляли в медиа.

Катар много лет отбивается от нападок в прессе то за одно, то за другое. Руководство задействовало все ресурсы, чтобы создать благоприятный образ гостеприимной страны. И кампания в местных медиа с обвинением западных СМИ в предвзятости – лишь малая часть.

Некоторых фанов привезут на ЧМ бесплатно. Это часть программы «Лидеры болельщиков»

Верховный комитет официально подтвердил политику приглашения групп болельщиков в качестве гостей – 50 человек от каждой страны-участницы приедут в Катар для участия в церемонии открытия. Associated Press получил в распоряжение документы, согласно которым эти люди будут задействованы в пятиминутной части, где нужно будет исполнить песню, характерную для их страны. 1600 человек, отобранных для участия в этой церемонии, проходили проверку, чтобы организаторы могли исключить «явную политическую позицию» и оставить только «истинных фанатов».



Болельщикам предоставляют перелёт эконом-классом и проживание: остаться они могут либо на весь групповой этап, либо на весь турнир. За каждый день пребывания в Катаре положены суточные – 250 катарских риалов (~ $ 68).

Стадион «Аль-Байт» Фото: David Ramos/Getty Images

Участие фанатов в церемонии открытия является частью программы «Лидеры болельщиков»: это огромная сеть, в которую входит более 400 человек из 60 стран. Главная цель программы – привлечение сторонников, изучение фанатов, создание контента и «распространение сообщений». У каждой страны свои лидеры, которых пригласили в Катар для изучения стадионов, общения со звёздами и знакомства друг с другом. Можно сказать, что эти люди – как послы среди футбольных звёзд, их главная задача – создать благоприятный образ страны в глазах болельщиков. Такие лидеры и занимались отбором тех 50 человек, которые отправятся петь на церемонии открытия.

Но уже стало известно, что сейчас Верховный комитет ищет болельщиков для участия в турнире в качестве гостей.



«По мере приближения чемпионата мира мы попросили наших самых активных фанатских лидеров лично назначить небольшую группу фанатов, которые присоединятся к нам в качестве гостей, чтобы отблагодарить их за сотрудничество», — сказал представитель Верховного комитета агентству Reuters.

У программы есть кодекс! Главное правило – не говорить о Катаре плохо

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Болельщики, которые летят в Катар за счёт государства, подписывают кодекс поведения – об этом стало известно голландскому изданию NOS, первым сообщившему про историю с приглашением фанатов.

Болельщики Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Кервен и ван дер Уилк рассказали журналистам, что по правилам, изложенным в документе, они должны делиться постами Верховного комитета, сообщать об «оскорбительных» сообщениях других фанатов и, главное, ничего плохого не писать о Катаре. Также болельщики поделились информацией, что им нужно будет носить майки своей сборной для привлечения внимания. Но этот контракт, по словам ван дер Уилка, не ставит под угрозу свободу самовыражения болельщиков – «рупором Катара» их быть не заставляют. «Нам не нужно ни о чём лгать или что-то скрывать, – сказал он NOS. – Нам позволено быть самими собой до тех пор, пока мы уважаем их культуру. Нам это гарантировали, потому что без этого условия мы бы никогда не согласились». Кого-то, правда, не устраивает даже такой вариант: болельщик со стажем Пол Хиршель, как рассказывает издание, отказался от участия в этой программе, потому что «не хочет быть рекламным щитом для Катара» даже за бесплатный перелёт и проживание.



Если Верховный комитет увидит, что какие-то пункты кодекса нарушаются, то соглашение с фанатами будет аннулировано.