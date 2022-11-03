Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат мира — 2022 в Катаре: страна оплачивает болельщикам поездку на турнир и платит за хорошее мнение

На ЧМ такого никогда не было. Власти Катара используют болельщиков в коварной схеме
Полина Куимова
Чемпионат мира — 2022 в Катаре
Комментарии
Поездку оплатят порядка 1600 фанатов​​ из разных стран.

На каждом большом турнире, на который в одной стране собираются тысячи людей, принимающей стороне важно, что эти люди подумают об увиденном, какие эмоции испытают, а что ещё важнее – как они об этом расскажут в социальных сетях. Впечатления болельщиков на чемпионате мира формируют мощнейший образ страны, и мы знаем это сами: лето 2018-го многим иностранцам открыло другую Россию, совсем не ту, что представляли в медиа.

Катар много лет отбивается от нападок в прессе то за одно, то за другое. Руководство задействовало все ресурсы, чтобы создать благоприятный образ гостеприимной страны. И кампания в местных медиа с обвинением западных СМИ в предвзятости – лишь малая часть.

Вокруг ЧМ-2022 новый скандал. Теперь от ФИФА требуют денег для рабочих Катара Вокруг ЧМ-2022 новый скандал. Теперь от ФИФА требуют денег для рабочих Катара
«Прогресс нашей страны сделал людей безумными». Катар отбивается от мощных нападок Европы «Прогресс нашей страны сделал людей безумными». Катар отбивается от мощных нападок Европы

Некоторых фанов привезут на ЧМ бесплатно. Это часть программы «Лидеры болельщиков»

Верховный комитет официально подтвердил политику приглашения групп болельщиков в качестве гостей – 50 человек от каждой страны-участницы приедут в Катар для участия в церемонии открытия. Associated Press получил в распоряжение документы, согласно которым эти люди будут задействованы в пятиминутной части, где нужно будет исполнить песню, характерную для их страны. 1600 человек, отобранных для участия в этой церемонии, проходили проверку, чтобы организаторы могли исключить «явную политическую позицию» и оставить только «истинных фанатов».

Болельщикам предоставляют перелёт эконом-классом и проживание: остаться они могут либо на весь групповой этап, либо на весь турнир. За каждый день пребывания в Катаре положены суточные – 250 катарских риалов (~ $ 68).

Стадион «Аль-Байт»

Стадион «Аль-Байт»

Фото: David Ramos/Getty Images

Участие фанатов в церемонии открытия является частью программы «Лидеры болельщиков»: это огромная сеть, в которую входит более 400 человек из 60 стран. Главная цель программы – привлечение сторонников, изучение фанатов, создание контента и «распространение сообщений». У каждой страны свои лидеры, которых пригласили в Катар для изучения стадионов, общения со звёздами и знакомства друг с другом. Можно сказать, что эти люди – как послы среди футбольных звёзд, их главная задача – создать благоприятный образ страны в глазах болельщиков. Такие лидеры и занимались отбором тех 50 человек, которые отправятся петь на церемонии открытия.

Но уже стало известно, что сейчас Верховный комитет ищет болельщиков для участия в турнире в качестве гостей.

«По мере приближения чемпионата мира мы попросили наших самых активных фанатских лидеров лично назначить небольшую группу фанатов, которые присоединятся к нам в качестве гостей, чтобы отблагодарить их за сотрудничество», — сказал представитель Верховного комитета агентству Reuters.

У программы есть кодекс! Главное правило – не говорить о Катаре плохо

​​
Болельщики, которые летят в Катар за счёт государства, подписывают кодекс поведения – об этом стало известно голландскому изданию NOS, первым сообщившему про историю с приглашением фанатов.

Болельщики

Болельщики

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Кервен и ван дер Уилк рассказали журналистам, что по правилам, изложенным в документе, они должны делиться постами Верховного комитета, сообщать об «оскорбительных» сообщениях других фанатов и, главное, ничего плохого не писать о Катаре. Также болельщики поделились информацией, что им нужно будет носить майки своей сборной для привлечения внимания. Но этот контракт, по словам ван дер Уилка, не ставит под угрозу свободу самовыражения болельщиков – «рупором Катара» их быть не заставляют. «Нам не нужно ни о чём лгать или что-то скрывать, – сказал он NOS. – Нам позволено быть самими собой до тех пор, пока мы уважаем их культуру. Нам это гарантировали, потому что без этого условия мы бы никогда не согласились». Кого-то, правда, не устраивает даже такой вариант: болельщик со стажем Пол Хиршель, как рассказывает издание, отказался от участия в этой программе, потому что «не хочет быть рекламным щитом для Катара» даже за бесплатный перелёт и проживание.

Если Верховный комитет увидит, что какие-то пункты кодекса нарушаются, то соглашение с фанатами будет аннулировано.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022