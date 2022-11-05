«Так работать нельзя». Скандал в матче «Спартака» из-за неудаления Соболева

Весьма спорный эпизод случился в матче «Сочи» – «Спартак». На 23-й минуте нападающий гостей Александр Соболев попал локтем по голове Артуру Юсупову.

Судья не обнаружил фола и продолжил игру. Полузащитник «Сочи» остался лежать на газоне, а затем ему понадобилась помощь медицинской бригады. Юсупов вскоре вернулся в игру.

Александр Соболев в борьбе за мяч Фото: Кадр из трансляции

Соболев борется за мяч Фото: Кадр из трансляции

К моменту нарушения у Соболева уже была жёлтая карточка. На 10-й минуте форвард сорвал атаку соперника на его половине поля. Отметим, что VAR по протоколу не имеет права вмешиваться в игру, даже если считает, что футболист заслуживает жёлтую (первую или вторую – не имеет значения).

Соболев выставляет локоть Фото: Кадр из трансляции

Соболев выставляет локоть Фото: Кадр из трансляции

Эксперт «Чемпионата» по судейству Игорь Федотов утверждает, что после эпизода на 23-й минуте Соболев должен был получать красную карточку:

Игорь Федотов экс-судья РПЛ «Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку в матче с «Сочи» за примирение рук в борьбе за мяч. Это очевидная красная карточка. Первую жёлтую ещё можно было не показывать, зажевать момент, но получилось очень глупо. Соболев вообще почти во всех своих матчах должен быть удалён в первом тайме».

Также арбитр предположил, почему Александра не наказали. «Почему Соболеву можно так играть, а другим нет? Я связываю это с тем, что Каманцев в первую очередь поехал объяснять правила в «Спартак». И общался там с ними два часа. А «Краснодару», например, уделил только 30 минут. Странный человек этот Чистяков: Терехову не показывает карточку, хотя там было очевидно, Соболеву – показывает неочевидную первую, а потом не удаляет. Хотя его надо было выгонять за такую игру. Так работать нельзя. Если судьям не объясняют, как играет Соболев, не говорят, что лучше не показывать первую пограничную карточку в начале, то этот клубок арбитров вообще надо разогнать».

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Интересно, что на 57-й минуте главный тренер «Спартака» Абаскаль заменил Соболева. Возможно, это связано с тем, что футболист был близок к удалению.