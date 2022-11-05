Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Пари НН. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов: Соболева за такую игру в матче с «Сочи» надо было удалять

Арбитр Федотов: Соболева за такую игру в матче с «Сочи» надо было удалять
Комментарии

Российский футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча «Спартака» и «Сочи» (1:1, перерыв), в котором главный арбитр встречи Артём Чистяков не показал вторую жёлтую карточку нападающему москвичей Александру Соболеву.

«Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку в матче с «Сочи» за применение рук в борьбе за мяч. Это очевидная красная карточка. Первую жёлтую ещё можно было не показывать, зажевать момент, но получилось очень глупо. Соболев вообще почти во всех своих матчах должен быть удалён в первом тайме.

Почему Соболеву можно так играть, а другим нет? Я связываю это с тем, что Каманцев в первую очередь поехал объяснять правила в «Спартак» — и общался там с ними два часа. А «Краснодару», например, уделил только 30 минут.

Странный человек этот Чистяков: Терехову не показывает карточку, хотя там было очевидно, Соболеву показывает неочевидную первую, а потом не удаляет. Хотя его надо было выгонять за такую игру. Так работать нельзя.

Если судьям не объясняют, как играет Соболев, не говорят, что лучше не показывать первую пограничную карточку в начале, то этот клубок арбитров вообще надо разогнать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Сочи» отстранил главного тренера перед «Спартаком». Что происходит в клубе? «Сочи» отстранил главного тренера перед «Спартаком». Что происходит в клубе?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022