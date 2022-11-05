Арбитр Федотов: Соболева за такую игру в матче с «Сочи» надо было удалять

Российский футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча «Спартака» и «Сочи» (1:1, перерыв), в котором главный арбитр встречи Артём Чистяков не показал вторую жёлтую карточку нападающему москвичей Александру Соболеву.
«Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку в матче с «Сочи» за применение рук в борьбе за мяч. Это очевидная красная карточка. Первую жёлтую ещё можно было не показывать, зажевать момент, но получилось очень глупо. Соболев вообще почти во всех своих матчах должен быть удалён в первом тайме.
Почему Соболеву можно так играть, а другим нет? Я связываю это с тем, что Каманцев в первую очередь поехал объяснять правила в «Спартак» — и общался там с ними два часа. А «Краснодару», например, уделил только 30 минут.
Странный человек этот Чистяков: Терехову не показывает карточку, хотя там было очевидно, Соболеву показывает неочевидную первую, а потом не удаляет. Хотя его надо было выгонять за такую игру. Так работать нельзя.
Если судьям не объясняют, как играет Соболев, не говорят, что лучше не показывать первую пограничную карточку в начале, то этот клубок арбитров вообще надо разогнать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 5 ноября 2022
-
15:56
-
15:53
-
15:52
-
15:35
-
15:31
-
15:20
-
15:13
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:47
-
14:41
-
14:37
-
14:32
-
14:18
-
14:12
-
14:11
-
14:07
-
13:57
-
13:50
-
13:35
-
13:27
-
13:27
-
13:24
-
13:12
-
13:11
-
13:10
-
13:09
-
13:00
-
12:55
-
12:48
-
12:35
-
12:25
-
12:25
-
12:10