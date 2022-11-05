Арбитр Федотов: Соболева за такую игру в матче с «Сочи» надо было удалять

Российский футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча «Спартака» и «Сочи» (1:1, перерыв), в котором главный арбитр встречи Артём Чистяков не показал вторую жёлтую карточку нападающему москвичей Александру Соболеву.

«Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку в матче с «Сочи» за применение рук в борьбе за мяч. Это очевидная красная карточка. Первую жёлтую ещё можно было не показывать, зажевать момент, но получилось очень глупо. Соболев вообще почти во всех своих матчах должен быть удалён в первом тайме.



Почему Соболеву можно так играть, а другим нет? Я связываю это с тем, что Каманцев в первую очередь поехал объяснять правила в «Спартак» — и общался там с ними два часа. А «Краснодару», например, уделил только 30 минут.



Странный человек этот Чистяков: Терехову не показывает карточку, хотя там было очевидно, Соболеву показывает неочевидную первую, а потом не удаляет. Хотя его надо было выгонять за такую игру. Так работать нельзя.



Если судьям не объясняют, как играет Соболев, не говорят, что лучше не показывать первую пограничную карточку в начале, то этот клубок арбитров вообще надо разогнать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.