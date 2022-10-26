«Интер» близок к катастрофе. Но клубу помогут люди, спасавшие Романа Абрамовича

В мае прошлого года «Интер» праздновал первое за долгие годы чемпионство: Милан в тот вечер боготворил триумфатора Антонио Конте, тонул в шампанском и радости болельщиков, которые танцевали даже на машинах. Но за лоском этого успеха скрывались большие финансовые проблемы – именно они и стали главной и самой высокой ценой праздника. Похмелье наступило быстро: спустя 24 дня Конте ушёл из-за разногласий с руководством по экономическим вопросам и будущему клуба. Владельцы не могли дать тренеру финансовых гарантий, а ещё – не скрывали, что с некоторыми игроками придётся расстаться, чтобы закрыть долги. Так «Интер» лишился Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими, а на покупки не потратил ни цента.

Весьма высокая плата за разрушение гегемонии «Ювентуса».

Спустя год проблемы не исчезли, а только усугубились, и владельцы решились на крайние меры: начали искать нового инвестора.

По «Интеру» ударила пандемия. Владельцы даже взяли кредит

В 2016 году контрольный пакет «Интера» перешёл во владение Suning Group – один из крупнейших ритейлеров Китая приобрёл 68,55% акций за € 270 млн. Первое время всё шло хорошо: клуб постепенно увеличивал доходы и в сезоне-2017/2018 достиг исторического рекорда в € 288,2 млн. Кроме того, команда зафиксировала положительный баланс в € 58,8 млн на трансферном рынке и получила € 33,8 млн от продажи билетов. Убытки к 2018-му удалось сократить на 28,5% – до € 17,7 млн, что тогда казалось большим успехом.

В сезоне-2018/2019 доходы составили уже € 417 млн, при этом убытки значительно выросли – минус в размере € 48,4 млн объяснили необходимыми тратами для улучшения результатов. Год спустя цифра увеличилась уже до € 102,4 млн, а в 2021-м «Интер» установил новый рекорд – убытки составили € 245,6 млн. Но это было ещё не всё: совокупные долги клуба превысили отметку в € 600 млн, что стало худшим показателем в Серии А.

Стивен Чжан Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Клуб оказался в западне: доходы снизились до минимума (нет доходов от матчей, из-за пандемии были потеряны контракты со спонсорами); бизнес Suning Group изрядно пострадал, из-за чего китайским владельцам даже пришлось продать 23% акций компании государственным инвесторам в попытке улучшить «структуру акционерного капитала». Получилось, что «Интер» просто не получал достаточно денег из обычных источников, чтобы безболезненно поддерживать раздутый фонд заработной платы.

Suning Group начал поиск инвестора ещё зимой 2021-го, и дело даже дошло до переговоров с британской инвестиционной компанией BC Partners, но они быстро зашли в тупик: Чжан оценил клуб € 1 млрд, а вторая сторона не была готова дать больше € 750 млн. Сообщалось также, что владельцы не стали даже пытаться договориться, потому что им предложили присоединиться к Суперлиге – те суммы, которые там были обещаны, помогли бы «Интеру» справиться с финансовыми трудностями (хотя бы частично). Но проект умер, так и не родившись, поэтому семье Чжан пришлось искать альтернативные источники дохода. Оказалось, что единственный вариант, доступный на тот момент, – взять кредит.

В мае, после празднования чемпионства, Suning Group объявил о сделке c калифорнийским фондом Oaktree по предоставлению займа в размере € 292,12 млн под 12% (!) годовых. При этом, по сообщениям, кредит был предоставлен Great Horizon Sarl, люксембургской холдинговой компании, через которую Suning Group контролирует «Интер». Сделано это было для того, чтобы не обременять клуб дополнительными долгами. Позже, правда, оказалось, что это было не всё.

«Интер» празднует титул Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Оставшаяся доля акций «Интера» (31,05%) в 2019 году была приобретена гонконгской компанией LionRock Capital (контроль осуществляется через International Sports Capital). Сообщалось, что Oaktree может выкупить эту долю за € 275 млн или же это сделает Suning Group, чтобы потом перепродать её дороже и на разницу закрыть какую-то часть долгов. Но не случилось ни того, ни другого. Вместо этого оказалось, что акции LionRock были заложены люксембургской компании OCM Luxembourg Sunshine SARL, которая принадлежит в разных долях холдингам, контролируемым Oaktree. Именно через неё и были получены заёмные средства.

Что это значит? Если Suning не сможет к 2024 году погасить кредит, выданный Oaktree, то калифорнийский фонд в итоге получит не только 68,55% «Интера», принадлежащие семье Чжан, но и оставшиеся 31,05%. Похожая история произошла с «Миланом», который в этом году перешёл под контроль американского фонда.

Долги частично рефинансировали зимой. Но проблемы всё равно остались

Осенью 2021-го «Интер» выпустил дополнительные облигации на сумму € 415 млн – чтобы гарантировать, что клуб дойдёт до конца сезона «без каких-либо проблем с ликвидностью». Это значило, что была закрыта кредитная линия на € 50 млн, а также рефинансирован долг по предыдущему выпуску в размере € 375 млн, крайний срок выплаты по которому был назначен на конец 2022 года (новый выпуск действует до 2027-го). Но не всё так радужно: «Интеру» предстоит выплатить купонный доход держателям в размере 6,75% по пятилетним облигациям, тогда как до этого он был равен 4,875%. Это значит, что клубу придётся нести дополнительные € 7,8 млн расходов ежегодно.

Зачем компания выпускает облигации?



Облигация – это долговое обязательство эмитента (то есть того, кто её выпустил) перед держателем. То есть компания или государство берёт у инвесторов в долг, а взамен гарантирует, что к определённому моменту времени выплатит всю сумму в полном объёме, а также процент за пользование облигацией (это называется купонный доход – чтобы у инвесторов был стимул держать ценную бумагу). Для компании выпуск облигаций является способом привлечения финансирования, который считается более привлекательным, нежели кредитование.

В декабре 2021-го Suning объявил, что «долговая проблема стабилизировалась». В январе уже нового года клуб отчитался: «На 31 декабря денежная ликвидность составила € 133,2 млн (на 30 сентября — € 129,3 млн), что позволит «Интеру» отработать до конца финансовый год, который завершится 30 июня 2022 года, без необходимости дополнительного финансирования для акционеров».

В декабре 2021-го Suning объявил, что «долговая проблема стабилизировалась» Фото: Zhang Peng/Getty Images

В то же время пошли разговоры, что «Интер» может приобрести инвестиционный фонд из Саудовской Аравии (PIF) за € 1 млрд, но до сделки так и не дошло. Однако семья Чжан продолжила искать варианты для привлечения либо дополнительных средств, либо нового владельца.

Дело в том, что с финансовой неустойчивостью клуба владельцам становится всё сложнее справляться из-за проблем, которые обрушились на Suning Group. За первые шесть месяцев этого года выручка компании упала на 60% (примерно с € 13,1 до € 5,2 млрд), а доходы в годовом выражении показали спад на 41,1%. Позднее компания получила помощь от китайского правительства в размере $ 1,4 млрд, но этого всё равно мало – согласно финансовой отчётности, долги компании превысили $ 4 млрд. Кроме того, в июле стало известно, что China Construction Bank (Asia) CorporationLimited от имени группы офшорных кредиторов подала иск к Стивену Чжану с требованием уплатить долг в размере $ 255 млн – он был взят в том числе для рефинансирования займа одной из компаний холдинга, который владеет «Интером».

«Кредиторы были крайне разочарованы тем, что вместо того, чтобы работать над погашением своего долга, Чжан попытался уклониться от своих обязанностей и предпочел выдвинуть защиту, которая явно не вызывала доверия и противоречила здравому смыслу», — сказал Джейсон Канг из Kobre & Kim, представляющий интересы кредиторов.

Стивен Чжан Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Поскольку Чжан несёт ответственность за долг, а один из его активов – это «Интер», то продажа клуба кажется ещё более реальной. В начале осени стало известно, что Suning Group привлёк RainGroup для поиска подходящего инвестора – эта же компания помогала Роману Абрамовичу найти нового владельца для «Челси». По сообщениям итальянских СМИ, уже есть три потенциальных участника торгов: американская группа владельцев, возглавляемая совладельцем «Милуоки Бакс» Марком Ласри, фонд из ОАЭ и швейцарский миллиардер итальянского происхождения Эрнесто Бертарелли. Пишут, что любой потенциальный покупатель «Интера» должен обеспечить увеличение годового дохода на € 120 млн, потому что планируется строительство нового стадиона. В прошлом сезоне благодаря рефинансированию долга, а также возвращению болельщиков на трибуны клуб зафиксировал рост выручки на 20,5%. Убытки при этом составили € 140 млн.

У Suning Group, учитывая все вводные, не так много вариантов: либо продать «Интер» до 2024 года, либо пойти той же дорогой, что и Юнхонг Ли с «Миланом». А он не выполнил свои обязательства по выплате кредита, из-за чего клуб перешёл фонду Elliott Management. Но последний вариант для семьи Чжан крайне невыгоден – им сейчас тоже очень нужны деньги.