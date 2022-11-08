Игроки «Зенита» показали, что такое гражданское общество. Отстояли своего за один день

История Чистякова и «Зенита» – про забытое в России гражданское общество. Представим, что клуб – это небольшая страна. А руководители в ней недовольны своим гражданином. Считают его злодеем, который всех подвёл. Якобы даже намеренно. А если не намеренно – то из-за того, что плохо выполняет свою работу. Дальше гражданина государство хочет изолировать. Ведь он совершил почти непростительные вещи. Но тут за него вступается то самое общество: публично поддерживает и защищает. Руководству не остаётся ничего, кроме как откатить ситуацию назад. Иначе бунт. А ещё и реабилитировать гражданина.

У Дмитрия такая же история. От наездов Александра Медведева и Геннадия Орлова до условного оправдания прошло два дня. Все помнят грустный для Питера вечер субботы. Сначала выступил Геннадий Сергеевич и заявил, что Чистяков уже чуть ли не подписывает контракт с «Ахматом». Именно из-за этого защитник так сыграл в моменте со вторым голом. Потом эту теорию поддержал руководитель сине-бело-голубых. А на следующий день генеральный директор отстранил игрока от тренировок. Правда, решение осталось только на словах. Утром футболист уже провёл занятие, а в понедельник у команды выходной.

И в этот самый выходной в ситуацию вмешались партнёры. Флэшмоб по поддержке одноклубника запустил Михаил Кержаков. Дальше подхватили чуть ли не все, в том числе иностранцы. А агент футболиста заявил, что Сергей Семак и футболист пообщались – и претензий ни у кого нет.

Сергей Семак и Дмитрий Чистяков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Удивительно, но после этого ни одной цитаты Медведева. А Орлов дал небольшой комментарий только телевизионному городскому шоу. И то очень обтекаемый. С посылом, что они сами разберутся. Похоже, историю очень быстро замяли.

Но она показательна в двух вещах. Первая: все решения внутри клуба – за главным тренером. Кидать цитаты в паблик может кто угодно, но это ничего не значит без согласования с Семаком. Только он отвечает за команду и может менять статус того или иного футболиста. Да, возможно, оперативность ещё не идеальная. В воскресенье многие уже попрощались с Чистяковым в тот момент, когда тренер и футболист, наоборот, налаживали контакт.

Вторая – в «Зените» далеко не прогнившая атмосфера. Как опять же некоторые посчитали. Подумайте сами: ваш руководитель наезжает на вашего коллегу. Много ли наёмных сотрудников за него вступятся? Единицы. В «Зените» вступились почти все. И отстояли. Сегодня, по информации «Матч ТВ», он будет тренироваться вместе со всеми.

Хотя в Москве уже начали радоваться. Показалось, что из-за пары цитат в РПЛ вдруг вернулась интрига. Теперь повод вновь огорчиться. «Зенит» всё и всех быстро успокоил. И в матче с «Торпедо» о конфликтах уже вряд ли кто-то вспомнит.