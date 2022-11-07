Будущее еврофутбола. Таланты группового этапа Лиги чемпионов, которых вы даже не знаете!

Каждый сезон ЛЧ, помимо классного футбола и множества голов, дарит нам ещё и новые таланты — каждый раз мы узнаём о ком-то новом. Этот розыгрыш — не исключение, особенно на фоне мощных перформансов клубов поскромнее — они даже выбили некоторых грандов в Лигу Европы! Самых ярких из них нужно знать уже сейчас — в будущем они наверняка закрепятся в более статусных командах или надолго станут лидерами в нынешних. Готовы познакомиться с ними?

Антониу Силва — последователь Рубена Диаша

Раньше у «Бенфики» были проблемы с дебютами молодёжи в первой команде — они прилично затягивались. Но с приходом Роджера Шмидта проблема исчезла, и Антониу Силва — весомый аргумент: 18-летний центральный защитник впервые вышел на поле всего два месяца назад, хотя до этого не играл стабильно даже в дубле. Но доверие тренера он оправдал и закрепился в обойме, а также стал регулярно выходить в старте.

Кумир Антониу — центральный защитник «Ман Сити» и воспитанник «Бенфики» Рубен Диаш. Он многим на него похож: обладает и техникой, и силой, может разогнаться, хорошо выбирает позицию. Даже действует под номером 66 — в Лиссабоне у Рубена был такой же! Интересно, что пресса связывает Силву с «Манчестер Юнайтед» — принципиальным соперником для Диаша.



В этом сезоне ЛЧ за «Бенфику» Антониу провел все шесть матчей, забил «Ювентусу», стал одним из лучших по выносам и возвратам (6,5 за матч в среднем), совершил всего три фола и не получил ни одной карточки. В чемпионате парень становился лучшим защитником сентября, а ещё успел ворваться в двадцатку номинантов на Golden Boy.

Антониу Силва празднует гол в ворота «Ювентуса» Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Да, пока нельзя сказать, что Антониу — определяющий для «Бенфики» в обороне игрок. Но старт впечатляющий! А опытный партнер Николас Отаменди наверняка ещё даст пару советов для хорошего разгона.

Михаил Мудрик — лидер «Шахтёра» и цель английских топ-клубов

Про 21-летнего украинца говорят с лета, когда его хотели взять к себе «Брентфорд» или «Байер». Но тогда «Шахтёр» заломил приличную сумму, да и сам Михаил публично заявил: в клуб уровня «Брентфорда» переходить не будет, они даже в еврокубках не играют.

Возможно, тогда он что-то знал, потому что в этой кампании ЛЧ Мудрик зажёг по полной: три гола, два ассиста, развил скорость 36,6 км/ч (лучший показатель на групповом этапе). У него 26 обводок — почти как у Неймара (27) — и ещё девять ключевых передач. Вся игра «Шахтёра» в атаке шла по принципу «дай Мудрику — он придумает».

Всё благодаря его качествам: универсальности в атаке, отличной скорости, быстрой смене движения, скоростному дриблингу. Как через такого не сыграть? Теперь вингером после взрывного старта заинтересовались клубы посерьезнее: «Арсенал», «Ливерпуль» и «Ньюкасл». По сообщениям прессы, хотят подписать его уже зимой. Самое время переходить!

Михаил Мудрик в матче с «Лейпцигом» Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images

Страхиня Павлович — сербский терминатор «Зальцбурга»

Павлович — классический защитник-шкаф: 194 см, широкий, выигрывает все единоборства и непрошибаем. Очень любит выбрасываться на соперника и просто его «съедать». Иногда, конечно, может и потерять позицию. Медленно разгоняется, но при этом способен бежать 32-34 км/ч — это хороший результат для таких габаритов.

Страхиня Павлович перед игрой с «Миланом» Фото: Tullio Puglia/Getty Images

Воспитанник «Партизана». «Зальцбург» сильно нуждался в усилении обороны и этим летом сделал ряд покупок на эту позицию. 21-летний серб — одно из приобретений, центрдефа забрали у «Монако» за € 7 млн. Естественно, с расчётом на перспективу.

Страхиня легко адаптировался и стал ключевой фигурой в обороне. Интересно, что в чемпионате он проводил далеко не каждый матч, но зато в Лиге Чемпионов — «от звонка до звонка», играл определяющую роль в каждой встрече. Павлович — в пятёрке лучших по итогам группового этапа по успешным подкатам, возвратам и выносам. Если так пойдёт дальше, интерес топ-клубов не за горами.

Жереми Фримпонг — открытие «Байера»

Нидерландский латераль, который своими забегами вперед не раз решал исходы матчей. Например, с «Атлетико», когда вышел на замену, сделал два ассиста и перевернул ход матча. Он очень резкий, с хорошим контролем мяча и неожиданными открываниями по бровке. Жереми — один из лучших защитников в топ-5 лигах по обводкам. При этом цепкий, в единоборствах редко уступает.

Жереми Фримпонг празднует гол в ворота «Атлетико» Фото: Rene Nijhuis/Getty Images

Воспитанник «Манчестер Сити», 21 год. В «Байере» играет не первый год, но полноценную роль обрёл только в этом сезоне, когда его начали больше подпускать к атаке. Им уже интересуются «Барселона», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», готовы забирать летом. В основной сборной ещё не дебютировал, но в Катар поехать вполне может.

На кого еще обратить внимание

Мануэль Угарте — 21 год, «Спортинг», Уругвай, опорный полузащитник. В первых матчах держал всю оборону на себе, был лучшим по множеству оборонительных показателей (возвраты, подкаты, выносы). Высокая точность передач, выигрывает единоборства. Не хватает стабильности, но это вопрос времени.

Николас Зайвальд — 21 год, «Зальцбург», Австрия, полузащитник. Третий по пробегу среди всех и лучший по возвратам среди полузащитников на групповом этапе ЛЧ. Покрывает почти всё пространство. Местный воспитанник.