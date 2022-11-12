На ЧМ-2022 может поехать игрок из Первой лиги. Он забивал «Спартаку» и знает русский

Пока не все сборные назвали окончательные составы на ЧМ-2022, и сохраняется шанс, что, помимо зенитовца Деяна Ловрена и динамовца Муми Нгамалё, российский чемпионат будет представлять на чемпионате мира ещё один игрок. Причём из Первой лиги! Сборная Ганы объявила расширенную заявку из 55 человек, в которой нашлось место Джоэлю Фамейе. Поскольку «чёрные звёзды» попали в одну группу с Португалией, Южной Кореей и Уругваем, нападающий «Рубина» может сразиться в Катаре с Криштиану Роналду, Сон Хын Мином и Луисом Суаресом. Есть повод рассказать о Фамейе, которого российские болельщики не слишком хорошо знают.

Фамейе играет в России с лета 2019 года. Он приехал к нам из чемпионата Беларуси, где выиграл два Кубка и два Суперкубка в «Динамо» из Бреста. «Оренбург» выкупил нападающего за € 150 тыс. Собственно, в соседней стране и начиналась европейская карьера Джоэля – до 19 он «пылил» в Гане.

Сейчас Фамейе 25 лет, это зрелый и приближающийся к пику карьеры футболист. «Оренбург» на «Рубин» нападающий сменил летом нынешнего года в качестве свободного агента. Джоэль мог вернуться в элиту вместе с оренбургским клубом, но, очевидно, Казань перевесила деньгами. Хотя, быть может, ганец так мечтал играть под руководством Леонида Слуцкого, что места себе не находил. Спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский назвал ложью информацию о зарплате Фамейе в размере 48 млн рублей в год и подписном бонусе в € 200–300 тыс. – эти «взятые из воздуха» цифры, по его словам, вбрасывает агент, который пытался устроить Джоэля в РПЛ.

Фамейе на самом деле игрок стоящий. В РПЛ в составе вылетавшего «Оренбурга» он сумел забить семь голов в 23 матчах, поражал ворота даже «Зенита» в Санкт-Петербурге и «Спартака». Кстати, отличившись на «Газпром Арене», ганец отпраздновал свой гол поддержкой набиравшего тогда силу движения Black Lives Matter – встал на одно колено и поднял кулак. Потом Джоэль повторил свой жест, поразив ворота «Динамо» в Москве. Его освистали фанаты бело-голубых.

Результативен Фамейе и в Первой лиге: набрал 33+12 по системе «гол+пас» в 75 матчах. За «Рубин» забил шесть мячей в 14 матчах. На старте чемпионата отличался едва ли не в каждом туре, потом пережил спад, но в минувший уикенд нападающий опять хорошо выполнил свою работу. Положил победный мяч в ворота махачкалинского «Динамо». Возможно, этот гол приблизит ганца к ЧМ-2022.

В Первой лиге Фамейе был участником одного из самых курьёзных эпизодов сезона-2020/2021. Нападающий, выступавший тогда за «Оренбург», отобрал победу у своей команды в матче с «Велесом». Николай Прудников убежал один на один и пробил мимо вратаря, но Джоэль, находясь в офсайде, фактически на линии ворот коснулся летевшего в сетку мяча. Чудовищная глупость! Естественно, ганец услышал пару ласковых от партнёров по команде.

Вообще, Фамейе – нетривиальный персонаж. Вот ещё одна история, связанная с нападающим. Пару лет назад во время зимнего перерыва в чемпионате России Джоэль поехал на родину и устроил трёхдневный фестиваль для жителей небольшого шахтёрского городка Богосо. Сотни людей приветствовали Фамейе в футболках с его изображением. Джоэль провёл футбольный турнир со своими призами, а также организовал благотворительную акцию в помощь женщинам Богосо, оказавшимся в затруднительном положении. «Оренбург» публиковал видеосюжет об этом мероприятии, а сам нападающий признавался, что по возможности помогает людям в Гане, покупая одежду, еду, воду, спортивную атрибутику – там всё это дороже, чем в России.

Играя в Беларуси, Фамейе пересекался с Диего Марадоной, когда легендарный аргентинец получил должность в брестском «Динамо». После того как Марадона ушёл из жизни в 2020 году, Джоэль в память о Диего повторил его знаменитую разминку.

«Встреча с Марадоной? Я безумно благодарен судьбе за тот день. Для меня было невероятной честью увидеть такую легенду футбола. Меня переполняли эмоции. Когда сам Марадона подходит к тебе и даёт какие-то подсказки, это просто фантастика. Я не забуду тот момент. Далеко не каждому футболисту повезло так, как мне», – признавался Джоэль в интервью для «РБ Спорт».

Фамейе не употребляет алкоголь и смотрит очень много футбола. В том числе российского, чтобы изучать своих будущих оппонентов на поле. А ещё, в отличие от многих легионеров, всерьёз учит язык страны, в которой зарабатывает на жизнь. Недавно ганец дал интервью в эфире «Матч ТВ» на неплохом русском. Как не уважать иностранца после такого?

Пожелаем Фамейе реализовать мечту о чемпионате мира, а если Джоэль попадёт в окончательный состав сборной Ганы и выйдет на поле – поболеем персонально за нападающего «Рубина».