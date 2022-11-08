Лидеры Первой лиги совсем запутали таблицу! А один из матчей закончился «преступлением»

В Мелбет Первой лиге состоялся 17-й тур, а это значит, что завершился первый круг. Так уж сложилось по календарю, что именно сейчас друг с другом сыграли две лучшие команды летне-осенней части сезона – «Алания» и «Балтика». И после матча в Калининграде к «Алании» приблизились и «Балтика», и «Енисей» с «Рубином». А вот «КАМАЗ» выпал из группы лидеров, проиграв «Арсеналу».

Первая лига: турнирная таблица после 17-го тура

«Балтика» подобралась к «Алании» на дистанцию одной победы

Главное событие тура – мы дождались очной встречи лидеров чемпионата. Осетины приехали в Калининград с шестиочковым запасом. Вряд ли это преимущество их хоть сколько-нибудь расхолаживало, скорее наоборот – был шанс уйти в явный отрыв. Однако владикавказцы проиграли и подпустили соперника ближе.

Точнее, «Балтика» сама взяла своё. Сперва, конечно, её простил Максим Петров, умудрившись не забить с двух метров. Параллельно травмировался капитан «Алании» Алан Багаев – его пришлось менять уже на седьмой минуте. А где-то с середины тайма балтийцы завладели инициативой, в одном из эпизодов Гедеон Гузина подал слева. Хетаг Кочиев вроде и снял «второй этаж», но набежавший Владислав Лазарев классным ударом с лёта вколотил мяч в сетку. Позже сам Гузина подкараулил ошибку Ростислава Солдатенко – и это 2:0. На экваторе чемпионата босниец – лучший бомбардир лиги (восемь голов).

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Видео доступно на странице Первой лиги в YouTube.

Во втором тайме у ворот «Алании» почти не было моментов, но и сами владикавказцы смогли забить только в компенсированное время. Штрафной в исполнении Николая Гиоргобиани получился из разряда неберущихся.

«КАМАЗ» и «Арсенал» обстреляли перекладины на нейтральном поле

Газон стадиона в Набережных Челнах сейчас находится в ужасном состоянии. Это видели все, кто смотрел матчи «КАМАЗа» с «Уфой» в предыдущем туре и с «Енисеем» в Кубке. Так что игру с «Арсеналом» клуб перенёс в Нижнекамск. И туляки на нейтральном поле обыграли конкурента. Решающий гол команда Олега Кононова оформила на 12-й минуте. Максимально интересно, что подачу Сергея Ткачёва замкнул головой Арутюн Григорян. Его рост – 167 сантиметров: он самый низкорослый в составе «Арсенала»!

Арутюн Григорян Фото: arsenaltula.ru

А вскоре вратарь туляков Михаил Левашов выдал момент тура – тройной сейв после ударов Владлена Бабаева. Вообще, этот матч был сверхбогатым на яркие моменты. Только попаданий в перекладины было три, и это с учётом пенальти, который лидер «КАМАЗа» Александр Гаглоев не реализовал, потому что неудачно пробил «паненкой».

Слуцкий и Алексич озадачили друг друга. Фамейе решил исход, но «Енисей» не дал «Рубину» себя обойти

Джоэль Фамейе не забивал в Первой лиге с августа – аж в семи матчах, в которых участвовал. А теперь принёс «Рубину» победу в Каспийске (1:0). Ганский легионер забил в самой концовке игры с махачкалинским «Динамо», когда дело постепенно шло к тому, что казанцы в третий раз подряд сыграют вничью.

Джоэль Фамейе Фото: rubin-kazan.ru

Сербский тренер «Динамо» Горан Алексич рассказал, что готовил свою команду к опытным Алану Дзагоеву и Олегу Иванову – но ни того, ни другого у «Рубина» в составе не оказалось. Серб тоже удивил Леонида Слуцкого — тем, что выпустил с первых минут в атаку не Джамала Дибиргаджиева, а Абакара Гаджиева. Наставник «Рубина» подчеркнул, что, учитывая вертикальную игру дагестанцев, непривычно было видеть соперника без силового форварда. Алексич же пояснил, что хотел видеть впереди агрессии больше, чем в прошлых матчах, а Гаджиев, на самом деле, тоже мощный игрок, способный выигрывать борьбу.



Тем временем в Красноярске «Енисей» со счётом 2:1 победил «Кубань». Там все голы были забиты ближе к концу игры. Хозяева владели мячом, но конвертировать это в голевые моменты не удавалось долго. До 72-й минуты, когда Нестеренко перевёл на угловой мощный удар Ломакина. Буквально тут же арендованный у «Ахмата» Идрис Умаев, выйдя на замену, забил столь важный первый гол за клуб. Дальше Егор Иванов удвоил счёт, Нури Абдоков отыграл один мяч, и у «Кубани» оставался десяток минут на спасение. Однако «Енисей» грамотно засушил игру и довёл дело до победы.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги. Видео доступно на странице Первой лиги в YouTube.

Шаронов меняет тактику – Хабаровск больше создаёт и реализует стандарты

Хабаровский СКА дома принимал «Шинник» (в технической зоне ярославцев не было дисквалифицированного Вадима Евсеева) и в первом тайме не использовал пару неплохих моментов. В частности, Никита Мирошниченко попал в штангу. В счёте армейцы так и не повели – чтобы начать забивать, им нужно было сначала пропустить. А роль спасателей своего положения команде Романа Шаронова удалась куда лучше. По ходу игры тренер сменил тактику – перевёл команду с тройки центральных защитников на схему 4-3-3. На 75-й минуте Дмитрий Стародуб сравнял счёт, а затем «СКА-Хабаровск» за три минуты использовал два корнера с разных углов поля и снял все вопросы по результату – 3:1. Отметим первый гол за дальневосточную команду Амира Натхо.

Амир Натхо в «Барселоне» и СКА Фото: Из личного архива Натхо / vk.com/fcska

Судья не поставил пенальти в Уфе. Кирилл Новиков считает это преступлением против его команды

В туре была одна нулевая ничья – постарались «Уфа» и «Нефтехимик». Обе команды, кстати, за несколько дней до этой встречи по-разному провели свои матчи в Кубке России. Уфимцы дома выиграли у брянского «Динамо» (1:0) и прошли дальше, а нижнекамцы вылетели из турнира, уступив на своём поле «Волге». Ну а между собой в чемпионате команды выдали довольно скучный и в целом равный матч.

Наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков прошёлся по судейству из-за эпизода в концовке: «Судья украл у нас победу. Я за 17 туров ни одного слова не сказал о судействе. Но то, что он сегодня сделал на 85-й минуте, просто преступление. Мы сейчас внимательно посмотрели: мяч попадает в руку, она была не опорная, увеличивала площадь тела. Здесь все критерии, которые есть у арбитров касательно назначения 11-метровых. И главное: если бы соперник не сыграл рукой, был бы гол, потому что мяч летел в угол ворот. Говорю не о квалификации судьи, а о единственном моменте, который решил исход матча». Игрой своей команды Новиков остался доволен.

Кирилл Новиков Фото: vk.com/fcneftekhimik

«Акрон» по-настоящему прорвало: наклепали восемь мячей за неделю

У кого по-настоящему фестивальная неделя, так это у «Акрона»! Сначала они на зимнем жигулёвском газоне разгромили в Кубке «Пересвет» (5:0), а через четыре дня (уже без снега) дома разобрались с «Велесом» (3:0). Владимир Марухин забил на второй минуте и вскоре чуть не оформил дубль. В середине тайма Максим Палиенко с рикошетом, а в конце – Владимир Азаров красивым ударом из-за штрафной довели счёт до крупного. И вратарь «Акрона» Сергей Волков не подкачал – вытащил сложнейший мяч от Бокоева после стандарта. Не спаси он при 2:0 – не факт, что всё сложилось бы именно так.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Видео доступно на странице Первой лиги в YouTube.

Дерзкая краснодарская молодёжь снова не забила

В Краснодаре прошёл интересный матч – по-другому во встречах с участием «Краснодара-2» редко бывает. А тут ещё в гости к «двойке» пожаловал «Волгарь». Главный тренер астраханцев Андраник Бабаян назвал «Краснодар-2» дерзкой командой. Хозяева в итоге чуть больше владели мячом, а по соотношению ударов вышли на равенство – 9:9. И шансы у краснодарцев были: Олег Смирнов спас после удара Манелова, ещё разок Ираклий не попал в дальний угол. Стилистика и комбинации – хорошо, но краснодарцы не забивают уже три тура. А «Волгарь» своими возможностями в первом тайме распорядился лучше – голы Артура Гилязетдинова и Данилы Козлова принесли команде три очка.

«Родина» Дмитрия Парфёнова улучшила позиции

«Родина» поднялась из зоны вылета на 14-е место благодаря победе над «Волгой» (2:1). Из Кубка на днях команда Дмитрия Парфёнова благополучно вылетела – от «Звезды» Дмитрия Комбарова. А вот в чемпионате к зимней паузе москвичи поправляют свои дела: они не могли выиграть 10 матчей подряд, но в четырёх последних турах у «Родины» сразу три победы! Обидный исход для «Волги», которая и тренера сменила, и играла неплохо, и счёт сравняла. Но не самый удачный матч провёл вратарь волжан Денис Еремеев. Он может винить себя в обоих пропущенных мячах: «ляпнул» в первом тайме после удара Уэсли, а во втором – парировал перед собой, когда на добивании был Тимошенко.