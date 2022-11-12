Команда Карпина беспощадна. Молниеносно «прибили» надежду игроков Самары

Провожаем РПЛ на зимнюю паузу. В 17-м туре, который станет последним перед чемпионатом мира в Катаре, «Крылья Советов» и «Ростов» встретились в Самаре.

У «Ростова» в этом матче не было дисквалифицированного Валерия Карпина, зато была продуктивная связка. Даниил Уткин сразу стал забрасывать мяч на Николая Комличенко, хотя лучший момент на первых минутах всё же был у «Крыльев Советов»: Роман Ежов не смог «прошить» Сергея Песьякова.

Обе команды много играли через навесы. И если у «Ростова» такая тактика была более чем объяснима, то «Крыльям» она мало что давала. Один из таких забросов чуть не закончился шедевром, когда Уткин бил в прыжке боковыми «ножницами» и угодил в перекладину. Правда, та атака на 29-й минуте в итоге всё же завершилась голом: Данил Глебов придумал удар-сюрприз из-за пределов штрафной. 0:1!

Кстати, у Глебова этот сезон получается на редкость результативным. Если два года назад у него был всего один гол в 26 матчах, а в прошлом розыгрыше Данил настрелял четыре мяча в 30 встречах, то в этом чемпионате — четыре гола в 17 матчах. Причём три из них Глебов забил в четырёх последних матчах.

А спустя 10 минут «Ростов» заработал пенальти, уже 11-й в этом сезоне! И, как это обычно случается, сфолили на Комличенко. VAR долго изучал эпизод из-за нарушения на Ежове в предыдущей фазе атаки, но решил, что внимания достойно только падение игрока «Ростова». Главный арбитр Артём Любимов подошёл к монитору и за секунду убедился, что Комличенко получил по ноге. Дмитрий Полоз реализовал пенальти и отпраздновал в стиле Криштиану Роналду! 0:2.

В концовке тайма «Крылья», казалось, отыграют один мяч. «Ростов» проспал опаснейшую контратаку, которая закончилась падением Сергея Пиняева в штрафной. И снова VAR долго рассматривал момент и выяснил, что Кирилл Щетинин сначала коснулся мяча. Отмена! А свисток на перерыв прозвучал, когда на таймере было 53:08. Один из самых длинных таймов в этом сезоне.

В начале второго тайма «Крылья» ожидаемо пошли в атаку, но «Ростов» действовал максимально спокойно и уверенно. Команда Карпина оборонялась, а потом отвечала, причём не менее опасно, чем соперник. У Уткина даже возник второй шанс положить шедевр, но мяч после дальнего удара с лёта с правой ноги прилетел в перекладину.



И всё же к середине тайма стало заметно, что преимущество чересчур расслабило «Ростов». На 65-й минуте Фернандо Костанца откровенно простил команду Карпина после прострела Ежова. А спустя восемь минут везение «Ростова» закончилось. Пиняев здорово пробил в одно касание, Песьяков потащил, а Владислав Шитов сыграл на добивании. 73-й номер забил на 73-й минуте — идеально. 1:2!

Учитывая недавний камбэк «Крыльев» в матче с «Пари НН», казалось, что нас ждёт огненная концовка. Но интрига прожила всего три минуты: «Ростов» заработал штрафной, Уткин подал на Комличенко, а тот сбросил на Максима Осипенко, который замкнул ногой. 1:3.

Моментальное восстановление прежнего преимущества в счёте вернуло «Ростову» уверенность в результате. Хотя нельзя не отметить, что «Крылья» бились до последнего. И у Самары даже были моменты как минимум для одного гола, но забить так и не удалось.



«Ростов» беспощаден. Команда Карпина уже вторая в таблице, хоть и может опуститься ниже по итогам тура. А вот «Крылья» продолжают обитать возле зоны стыков.