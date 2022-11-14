«Мне отрезали ноги». Как Марадона прощался со сборной Аргентины

ЧМ-2022 в Катаре будет первым за 40 лет чемпионатом мира без участия Диего Марадоны в какой-либо роли – футболиста, тренера, гостя турнира или просто яркого эксперта. Два года назад, в ноябре 2020-го, один из величайших игроков в истории футбола ушёл из жизни. Аргентинца уже нет с нами, но мы продолжаем вспоминать его невероятную карьеру. Последний чемпионат мира для Марадоны-игрока был одновременно и величайшим возрождением, и глубоким разочарованием. Дисквалификация уничтожила мечту атакующего полузащитника и завершила его путь в сборной Аргентины.

ЧМ-1990, на котором аргентинцы дошли до финала и уступили Германии со счётом 0:1, мог стать последним чемпионатом мира Марадоны. После 30 его карьера катилась под гору. В марте 1991-го Диего ушёл из «Наполи», провалив допинг-тест (он показал присутствие в организме следов кокаина) и заработав дисквалификацию на 15 месяцев. Потом были бесславные периоды в «Севилье» и в «Ньюэллс Олд Бойз» после возвращения на родину, где атакующему полузащитнику мешали травмы. В клубе из Росарио Диего провёл всего пять матчей и, не найдя общего языка с новым тренером, разорвал контракт в феврале 1994-го. За несколько месяцев до старта мирового первенства Марадона остался без команды.

Главный тренер сборной Аргентины Альфио Басиле не рассчитывал на легенду. Отборочный цикл ЧМ-1994 отыграли без Марадоны. Однако дела шли плохо: команда не получила прямую путёвку на чемпионат мира, а завоевала только право сыграть в стыках с Австралией. После разгрома на своём поле в решающем матче с Колумбией (0:5) Басиле понял, что нужно что-то менять. Сборной требуется настоящий вожак. Тренер предложил Диего вернуться в национальную команду, и тот помог аргентинцам пройти австралийцев (1:1 в гостях и 1:0 дома). Выходил с капитанской повязкой, сделал один из голов.

Серия товарищеских матчей перед чемпионатом мира помогла не имевшему практики Марадоне набрать хорошую форму. На турнире в США ему было почти 34, и, по словам самого Диего, он усердно тренировался и соблюдал диету, поскольку понимал, что ЧМ-1994 завершит его карьеру в сборной. Аргентина попала в группу с Грецией, Нигерией и Болгарией, в которой недооценка любого соперника могла привести к позорному результату.

Никто не понимал, чего ждать от команды Басиле на чемпионате мира, но в первой же игре с Грецией болельщики увидели великую сборную Аргентины и гениального Марадону. Атакующий полузащитник внёс огромный вклад в разгром соперника – 4:0, хотя больше всего результативных действий совершил Габриэль Батистута: нападающий оформил хет-трик, забив один из мячей с пенальти. Диего стал автором третьего гола. Он завязал комбинацию, сыграв в стенку, а затем решил эпизод своей волшебной левой в штрафной греков.

Во втором туре сборная Аргентина встретилась с Нигерией, которая тоже начала чемпионат мира с крупной победы – над Болгарией (3:0). И снова аргентинцы и их капитан Марадона показали себя во всей красе, несмотря на то что пропустили быстрый гол на восьмой минуте. Уже к исходу получаса команда Басиле выигрывала благодаря дублю Клаудио Каниджи. Матч так и закончился – 2:1. В создании победного гола поучаствовал Диего, который быстро разыграл штрафной и организовал партнёру выход один на один.

Однако на матче с Нигерией чемпионат мира для самой яркой звезды аргентинцев и закончился. В игре последнего тура с Болгарией (0:2) Марадона не участвовал. После встречи с нигерийцами Диего вновь провалил допинг-тест. В его крови обнаружили сразу пять запрещенных веществ: эфедрин, норэфедрин, псевдоэфидрин, норпсевдоэфидрин и метилэфедрин. Атакующего полузащитника отстранили от выступления на турнире, а позже Марадона был дисквалифицирован ещё на 15 месяцев.

Диего Марадона Фото: Michael Kunkel/Bongarts/Getty Images

Миллионы болельщики были в шоке, узнав, что гений больше не сыграет на ЧМ. Получив бан, Диего произнёс: «Мне отрезали ноги». По словам Марадоны, эти запрещённые вещества находились в его лекарстве от гриппа и каплях в нос, которые ему купил в США его личный врач Даниэль Серрини. Лидер аргентинцев считал, что руководство ФИФА специально всё так подстроило, чтобы именно его отправили на допинг-тест.

Бывший защитник сборной Аргентины Серхио Васкес, которого проверяли после матча с Нигерией вместе с Марадоной, вспоминал в интервью La Nacion:

«По окончании игры с Нигерией две женщины-офицера подошли к нам и схватили за руки. Мне это показалось очень странным, потому что мы и так собирались проходить допинг-тест. Диего был очень спокоен. Думаю, что Марадоне намеренно хотели нанести ущерб, так как у него был конфликт с президентом ФИФА Жоао Авеланжем. После того как Хулио Грондона сказал, что один из контрольных тестов дал положительный результат, я почувствовал невероятную грусть, понимая, что это тест Диего. Мы пошли к Марадоне, он был опустошён, не переставал плакать. Он готовился к турниру таким образом, потому что хотел попрощаться с национальной командой».

А бывший массажист сборной Аргентины Мигель Ди Лоренцо рассказал в эфире Radio Villa Trinidad:

«Худшее, что у меня произошло в карьере, это история с Марадоной. Я делал массаж Канидже, когда появился диетолог сборной и сказал мне: «Дай это Диего». Мне было всё равно, я не знал, что это. Взял немного воды и шесть таблеток для Диего. Это был не наркотик, это был эфедрин! Если бы я знал, о чём идет речь, то выбросил бы таблетки. Он принял их. Позже, в Далласе, я понял, что происходит что-то странное, но никто мне ничего не сказал. До тех пор пока не сообщили о положительном тесте».

Без Диего в игре сборной пропала искра. Команда вылетела уже в первом раунде плей-офф, проиграв Румынии (2:3). А сам Марадона, чья карьера продлилась до 1997 года, действительно за Аргентину больше не сыграл.