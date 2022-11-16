10 талантов, о которых после ЧМ заговорит планета. Несколько молодых уже дороже Роналду!

Каждый чемпионат мира открывает новых звёзд — туда съезжаются не по годам талантливые юноши и раскрываются по-новому. Этот материал — про таких: расскажем, за кем и почему следить, про их успехи на клубном уровне. Некоторые из этих талантов уже сейчас стоят дороже Криштиану Роналду (€ 20 млн!)

Букайо Сака — 21 год, вингер, сборная Англии

Самый очевидный вариант из нашей подборки! Во-первых, потому что Букайо уже и так имеет опыт на Евро-2020, пусть и немного печальный — там он не забил в серии пенальти в финале с Италией.

Тот самый пенальти Букайо Сака против Италии Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Во-вторых, потому что с тех пор он сильно вырос (в том числе в цене – сейчас € 90 млн): 11-метровые подтянул, стал лидером нового «Арсенала» и много забивает. В апреле был даже отрезок, когда Сака забивал топам исключительно с пенальти. Кажется, урок извлечен, выводы сделаны верные — он просто обязан разрывать в Катаре.

Юссуфа Мукоко — 17 лет, форвард, сборная Германии

Тот самый парень, что разносил за юношеские команды «Боруссии» — с тех пор поднялся сильно. В итоговую заявку на ЧМ Юссуфа, которому в первый день турнира исполнится 18 лет, попал только после травмы Марко Ройса. Но шансы пробиться даже в стартовый состав у него хорошие: во время матчей Лиги наций на его позиции наигрывались Тимо Вернер и Кай Хаверц — Вернера в Катар не поехал из-за травмы, Хаверц номинально всё же полузащитник. Да и время уже другое: «Челси» с Каем на спаде, а Мукоко, который, кстати, уже оценивается в € 30 млн. наоборот, разошёлся в Бундеслиге. По сути, его главный конкурент за позицию — одноклубник Карим Адейеми, но в «Боруссии» он как раз и «сидит» под Юссуфой — поэтому приходится играть на позиции вингера.

Юссуфа Мукоко Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Николас Джексон — 21 год, вингер, сборная Сенегала

Поддерживать Садио Мане в атаке наверняка выйдет Николас. В этом сезоне он здорово раскрылся в «Вильярреале»: пробился в обойму, оформил 2+2 в Ла Лиге. Хотя еще пару лет назад бегал в третьем испанском дивизионе! Летом им интересовался «Эвертон», ливерпульцы были готовы заплатить за парня € 32 млн, хотя оценивается он в € 15 млн.

Унаи Эмери бывший главный тренер «Вильярреала» «Николас — игрок, который находится в процессе роста. Бывают времена, когда некоторым футболистам приходится уходить в другие клубы, чтобы расти, но мы делаем ставку на него, потому что его вклад очень высок. Нам нужно развивать молодых, и мы хотим сделать на них ставку».

Николас Джексон Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Юрриен Тимбер — 21 год, центральный защитник, сборная Нидерландов

Звезда «Аякса». Ходят слухи, что он отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» летом, чтобы попасть на этот ЧМ — Луи ван Гал сказал ему, что без игровой практики не вызовет. Сделка оценивалась в € 65 млн (оценка по TM – €45 млн). Такой ценой он получил это место!

Бренден Ааронсон — 22 года, атакующий полузащитник, сборная США

Один из лидеров «Лидса». Летом перешел из «Зальцбурга» на замену Калвину Филлипсу, они очень похожи — покрывают много пространства, цепкие. Но у Брендена есть ещё и важный навык – он прекрасно отдаёт ключевые передачи: в прошлом сезоне хавбек был одним из лучших среди молодых игроков по этому показателю и в текущем пока держит планку. Сейчас оценивается в € 30 млн.

Бренден Ааронсон Фото: Harriet Lander/Getty Images

Неко Уильямс — 21 год, латераль, сборная Уэльса

Воспитанник «Ливерпуля». Летом перешёл в «Ноттингем Форест» за € 17,5 млн и стал лидером обороны. Успевает везде: и в защите часто перехватывает мяч, и в атаке всегда обостряет — даже в матчах с грандами он один из лучших по ключевым передачам и xThreat (метрика, которая рассматривает, насколько то или иное действие приближает/отдаляет текущее владение мяча к голу/от гола).

Энцо Фернандес — 21 год, полузащитник, сборная Аргентины

Одно из главных открытий группового этапа Лиги чемпионов. Ещё во времена выступлений за «Ривер Плейт» подавал большие надежды, за ним следил «Сити». Но тогда он перешёл в «Бенфику» и с ходу стал незаменимым. Очень трудолюбивый полузащитник с поставленным ударом — за лиссабонцев забивал в дебютных матчах ЛЧ и чемпионата Португалии. CIES оценивает его как самого дорогого игрока U21 (€ 35 млн)за пределами топ-5 лиг.

Энцо Фернандес Фото: Octavio Passos/Getty Images

Никола Залевски — 21 год, латераль, сборная Польши

Никола — обладатель премии Golden Boy — 2022. Правда, по версии фанатов, которые голосовали за него на официальном сайте. Его прогресс пришёлся на прошлый сезон, когда Моуринью доверил ему левый фланг «Ромы» сначала в матчах Лиги конференций, а затем и в играх чемпионата Италии. За сборную дебютировал в старте против Нидерландов — и тут же отдал ассист. Интересен «Тоттенхэму» (€ 15 млн).

Никола Залевски Фото: Fran Santiago/Getty Images

Хесус Феррейра — 21 год, форвард, сборная США

Сверхрезультативный форвард «Далласа» — 18+6 в 35 матчах МЛС. В сборной ему уже сполна доверяют, и он, скорее всего, станет её основным форвардом на этом турнире. Номинант на лучшего молодого игрока МЛС. Transfermarkt оценивает в € 8 млн. Выступает в роли единственного форварда в схеме 4-3-3, отличительная черта — поиск пространства и открывание в нужный момент.

Хесус Феррейра во время представления сборной США на ЧМ-2022 Фото: Mike Stobe/Getty Images

Страхиня Павлович — 21 год, центральный защитник, сборная Сербии

Ещё одно открытие группового этапа ЛЧ — сербский защитник Страхиня. Именно он в том числе позволил «Зальцбургу» пробиться хотя бы в Лигу Европы. Один из лидеров по всевозможным статистическим метрикам: возвраты, отборы, выигранные единоборства. Оценивается в € 20 млн. До этого выступал за «Монако» с Александром Головиным.

Этот материал от автора проекта Project U21 – здесь рассказывают о талантливых юниорах.