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Главные молодые игроки ЧМ-2022 в Катаре: Юссуфа Мукоко, Букайо Сака, Энцо Фернандес и другие – чем они круты

10 талантов, о которых после ЧМ заговорит планета. Несколько молодых уже дороже Роналду!
Александр Мулянов
Десять талантов, которые зажгут на ЧМ-2022
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Взяли и не совсем очевидные варианты. Записывайте!

Каждый чемпионат мира открывает новых звёзд — туда съезжаются не по годам талантливые юноши и раскрываются по-новому. Этот материал — про таких: расскажем, за кем и почему следить, про их успехи на клубном уровне. Некоторые из этих талантов уже сейчас стоят дороже Криштиану Роналду (€ 20 млн!)

Букайо Сака — 21 год, вингер, сборная Англии

Самый очевидный вариант из нашей подборки! Во-первых, потому что Букайо уже и так имеет опыт на Евро-2020, пусть и немного печальный — там он не забил в серии пенальти в финале с Италией.

Тот самый пенальти Букайо Сака против Италии

Тот самый пенальти Букайо Сака против Италии

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Во-вторых, потому что с тех пор он сильно вырос (в том числе в цене – сейчас € 90 млн): 11-метровые подтянул, стал лидером нового «Арсенала» и много забивает. В апреле был даже отрезок, когда Сака забивал топам исключительно с пенальти. Кажется, урок извлечен, выводы сделаны верные — он просто обязан разрывать в Катаре.

Юссуфа Мукоко — 17 лет, форвард, сборная Германии

Тот самый парень, что разносил за юношеские команды «Боруссии» — с тех пор поднялся сильно. В итоговую заявку на ЧМ Юссуфа, которому в первый день турнира исполнится 18 лет, попал только после травмы Марко Ройса. Но шансы пробиться даже в стартовый состав у него хорошие: во время матчей Лиги наций на его позиции наигрывались Тимо Вернер и Кай Хаверц — Вернера в Катар не поехал из-за травмы, Хаверц номинально всё же полузащитник. Да и время уже другое: «Челси» с Каем на спаде, а Мукоко, который, кстати, уже оценивается в € 30 млн. наоборот, разошёлся в Бундеслиге. По сути, его главный конкурент за позицию — одноклубник Карим Адейеми, но в «Боруссии» он как раз и «сидит» под Юссуфой — поэтому приходится играть на позиции вингера.

Юссуфа Мукоко

Юссуфа Мукоко

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Николас Джексон — 21 год, вингер, сборная Сенегала

Поддерживать Садио Мане в атаке наверняка выйдет Николас. В этом сезоне он здорово раскрылся в «Вильярреале»: пробился в обойму, оформил 2+2 в Ла Лиге. Хотя еще пару лет назад бегал в третьем испанском дивизионе! Летом им интересовался «Эвертон», ливерпульцы были готовы заплатить за парня € 32 млн, хотя оценивается он в € 15 млн.

Унаи Эмери
Унаи Эмери
бывший главный тренер «Вильярреала»

«Николас — игрок, который находится в процессе роста. Бывают времена, когда некоторым футболистам приходится уходить в другие клубы, чтобы расти, но мы делаем ставку на него, потому что его вклад очень высок. Нам нужно развивать молодых, и мы хотим сделать на них ставку».

Николас Джексон

Николас Джексон

Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Юрриен Тимбер — 21 год, центральный защитник, сборная Нидерландов

Звезда «Аякса». Ходят слухи, что он отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» летом, чтобы попасть на этот ЧМ — Луи ван Гал сказал ему, что без игровой практики не вызовет. Сделка оценивалась в € 65 млн (оценка по TM – €45 млн). Такой ценой он получил это место!

Бренден Ааронсон — 22 года, атакующий полузащитник, сборная США

Один из лидеров «Лидса». Летом перешел из «Зальцбурга» на замену Калвину Филлипсу, они очень похожи — покрывают много пространства, цепкие. Но у Брендена есть ещё и важный навык – он прекрасно отдаёт ключевые передачи: в прошлом сезоне хавбек был одним из лучших среди молодых игроков по этому показателю и в текущем пока держит планку. Сейчас оценивается в € 30 млн.

Бренден Ааронсон

Бренден Ааронсон

Фото: Harriet Lander/Getty Images

Неко Уильямс — 21 год, латераль, сборная Уэльса

Воспитанник «Ливерпуля». Летом перешёл в «Ноттингем Форест» за € 17,5 млн и стал лидером обороны. Успевает везде: и в защите часто перехватывает мяч, и в атаке всегда обостряет — даже в матчах с грандами он один из лучших по ключевым передачам и xThreat (метрика, которая рассматривает, насколько то или иное действие приближает/отдаляет текущее владение мяча к голу/от гола).

Энцо Фернандес — 21 год, полузащитник, сборная Аргентины

Одно из главных открытий группового этапа Лиги чемпионов. Ещё во времена выступлений за «Ривер Плейт» подавал большие надежды, за ним следил «Сити». Но тогда он перешёл в «Бенфику» и с ходу стал незаменимым. Очень трудолюбивый полузащитник с поставленным ударом — за лиссабонцев забивал в дебютных матчах ЛЧ и чемпионата Португалии. CIES оценивает его как самого дорогого игрока U21 (€ 35 млн)за пределами топ-5 лиг.

Энцо Фернандес

Энцо Фернандес

Фото: Octavio Passos/Getty Images

Никола Залевски — 21 год, латераль, сборная Польши

Никола — обладатель премии Golden Boy — 2022. Правда, по версии фанатов, которые голосовали за него на официальном сайте. Его прогресс пришёлся на прошлый сезон, когда Моуринью доверил ему левый фланг «Ромы» сначала в матчах Лиги конференций, а затем и в играх чемпионата Италии. За сборную дебютировал в старте против Нидерландов — и тут же отдал ассист. Интересен «Тоттенхэму» (€ 15 млн).

Никола Залевски

Никола Залевски

Фото: Fran Santiago/Getty Images

Хесус Феррейра — 21 год, форвард, сборная США

Сверхрезультативный форвард «Далласа» — 18+6 в 35 матчах МЛС. В сборной ему уже сполна доверяют, и он, скорее всего, станет её основным форвардом на этом турнире. Номинант на лучшего молодого игрока МЛС. Transfermarkt оценивает в € 8 млн. Выступает в роли единственного форварда в схеме 4-3-3, отличительная черта — поиск пространства и открывание в нужный момент.

Хесус Феррейра во время представления сборной США на ЧМ-2022

Хесус Феррейра во время представления сборной США на ЧМ-2022

Фото: Mike Stobe/Getty Images

Страхиня Павлович — 21 год, центральный защитник, сборная Сербии

Ещё одно открытие группового этапа ЛЧ — сербский защитник Страхиня. Именно он в том числе позволил «Зальцбургу» пробиться хотя бы в Лигу Европы. Один из лидеров по всевозможным статистическим метрикам: возвраты, отборы, выигранные единоборства. Оценивается в € 20 млн. До этого выступал за «Монако» с Александром Головиным.

Будущее еврофутбола. Таланты группового этапа Лиги чемпионов, которых вы даже не знаете! Будущее еврофутбола. Таланты группового этапа Лиги чемпионов, которых вы даже не знаете!

Этот материал от автора проекта Project U21 – здесь рассказывают о талантливых юниорах.

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