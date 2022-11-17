«Я как аппетитный фрукт — все хотят укусить меня». Новые откровения Криштиану Роналду

Последние несколько дней Криштиану Роналду захватил футбольное информационное пространство и своими высказываниями затмил новости о предстоящем ЧМ в Катаре. Его цитаты из тизера интервью Пирсу Моргану имели огромный резонанс. 16 ноября на канале журналиста вышла первая часть их разговора. Мы послушали и выделили главное.

О возможном переходе в «Манчестер Сити»

Криштиану начал разговор с Пирсом Морганом о том, как он мог перейти в «Манчестер Сити» и почему этого не произошло:

«Честно, я был близок к переходу в «Ман Сити». Две недели назад Гвардиола сказал, что они очень старались меня заполучить. Но вы знаете мою историю с «Манчестер Юнайтед»: принадлежность твоего сердца, то, что ты делал раньше, решило многое. Моё сердце громко в тот момент дало понять, какое решение мне нужно принять. Это был ключевой момент. Но я буду нечестен, если скажу, что «Сити» не был близок к тому, чтобы меня подписать. Я принял решение и не жалел о нём. Как я говорил, сэр Алекс на него сильно повлиял. Он мне сказал, что для меня невозможен вариант, что я перейду в «Манчестер Сити». Я сказал: «Окей, босс».

Роналду и сэр Алекс Фергюсон Фото: Dan Mullan/Getty Images

О возвращении в «Манчестер Юнайтед»

За легендарным возвращением Криштиану Роналду на «Олд Траффорд» наблюдал весь футбольный мир. Спустя год португалец рассказал, какие испытал эмоции от этого. «Когда я подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», я думал, что всё изменилось, потому что прошло 13 лет… Вернувшись, я полагал, что всё будет по-другому, и был удивлён, потому что всё оказалось по-прежнему. Тот момент, когда я вышел на поле, был невероятен. Вернуться в Манчестер было особенным моментом, а забить два мяча – было лучшим «добро пожаловать», – сказал Роналду.

О своих предыдущих тренерах в «Ман Юнайтед»

«Я люблю Сульшера. Я считаю, что он потрясающий человек, потому что мне нравятся люди с таким сердцем. И Уле для меня — лучший человек. Трудно взять на себя эту роль после сэра Алекса Фергюсона, но я думаю, что он проделал хорошую работу. Уле нужно было гораздо больше времени. Но я не сомневаюсь, что в будущем он станет хорошим тренером. Однако это был хороший опыт. Мне было очень приятно поработать с ним даже в течение короткого периода.

Роналду и Сульшер Фото: Alex Pantling/Getty Images

«Когда сэр Алекс ушёл, клуб не развивался – прогресс был нулевым. После того как вы увольняете Уле-Гуннара Сульшера, вы должны привести топ-менеджера, а не спортивного директора. Никто не понял этого решения. Рангник даже не тренер – этого не понял не только я, но и весь мир. Если ты не тренер, как ты можешь быть боссом «МЮ»?

Конечно, я с уважением принял решение о его назначении, мы должны были называть его боссом, потому что он взял на себя эту работу, несмотря ни на что. Всех тренеров, которые были у меня в карьере, я называю боссами, потому что, если они берут на себя эту работу, мы должны называть их так. Но в глубине души я никогда не считал его боссом, потому что я видел некоторые моменты, с которыми был не согласен.

Меня одновременно удивило и не удивило назначение Рангника. Если клуб в течение многих лет не развивается, то нет никакого сюрприза в том, что такое происходит».

Также Роналду добавил: «У каждого тренера есть своё отношение, своё мнение, но есть вещи, с которыми я не согласен. Я всю карьеру играл под управлением лучших тренеров: Зидан, Анчелотти, Моуринью, Фернанду Сантуш, Аллегри. Я многому научился у них, набрался опыта. Когда я вижу, что тренер хочет совершить какую-то революцию, говорю своё мнение. Это часть дела. В конце концов, я в клубе для того, чтобы помочь побеждать».

О молодёжи

Когда-то Роналду помогали в «Ман Юнайтед» именитые игроки, теперь в роли наставника выступает он сам. Но не все прислушиваются к его мнению.

«Меня это не удивляет, но в то же время немного обидно, потому что, если у них перед глазами есть лучшие примеры, а они не копируют то, что делают эти примеры, то для меня это немного странно. Я помню, когда мне было 18, 19, 20 лет, я всегда стремился смотреть на лучших игроков в лице ван Нистелроя, Фердинанда, Роя Кина и Гиггза, вот почему я добился такого успеха и долголетия.

Я не из тех парней, которые любят давать советы, я, скорее, предпочитаю быть примером. Я бываю там каждое утро и делаю одно и то же. Я, наверное, первый, кто приходит, и последний, кто уходит. Думаю, детали говорят сами за себя», – сказал Роналду.

О лучших игроках в «Ман Юнайтед»

«Могу сказать только то, что я вижу в «Манчестер Юнайтед». Диогу Дало – настоящий пример, он молод, умён и профессионален. Не сомневаюсь, что он преуспеет в футболе. Есть ещё несколько ребят – Мартинес, Каземиро, хотя ему уже больше 30. Я бы сказал, что Дало в этом плане лучший».

О смерти новорождённого сына

Роналду пропустил летнюю предсезонку по семейным обстоятельствам, о которых решился рассказать только сейчас. Криштиану поделился, какую поддержку и от кого он получил, когда в его семье случилось горе:

«Трудно, очень сложно играть после этого. У меня всегда есть хорошая поддержка от моей семьи. Джорджина сказала мне идти и играть, делать то, что мне нравится, забыть о ситуации.

Роналду с семьёй Фото: из личного архива Роналду

Я не ожидал этого (поддержки со стороны болельщиков других клубов. — Прим. «Чемпионата»). Никогда. Теперь у меня есть возможность сказать всему англоязычному сообществу большое спасибо за это. Это отчасти помогло мне. Я также получил письмо от королевской семьи. И это меня очень удивило. Вот почему я говорю это, я очень уважаю английское сообщество, англичан, потому что они были очень добры ко мне».

О критике

«Я не понимаю, почему они это делают. Этим занимается даже португальская пресса. Я не понимаю. Наверное, дело в зависти. Я не читаю, потому что 90% там — это ложь и мусор. Я знаю себя, я уже 21 год на вершине игры, я знаю, чего это стоит».

О ЧМ-2022 в Катаре

Роналду – капитан сборной Португалии на ЧМ-2022. Возможно, этот чемпионат мира станет для него последним, и вот что он об этом думает: «Честно говоря, выступать на чемпионате мира — это самое тяжёлое. Я мечтаю об этом и знаю, что это будет очень сложно. Но мечтать можно, и я мечтаю об этом всё время».

О подписчиках в Instagram*

«Я горжусь этим. Это очень много значит для меня. Это значит, что я нравлюсь людям. Почему я номер 1? Почему именно я? Иногда я спрашиваю себя об этом. Я думаю, что хорошая внешность этому тоже помогает. Также я харизматичен. Знаешь, Пирс, я как аппетитный фрукт. Все, как бы это сказать, хотят укусить меня. Какой именно фрукт? Наверное, клубника».

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