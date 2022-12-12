Герои сборных СССР и России на ЧМ. Были и «Золотой мяч», и «Золотая бутса»!

Сборной России впервые с 2010 года нет на чемпионате мира по футболу. Но мы предлагаем ненадолго перенестись из серого и безрадостного настоящего в яркое прошлое. Вспомнить (или узнать) людей, прославлявших СССР, а затем и Россию на первенствах планеты. Главных героев каждой плеяды.

Упреждая неизбежные вопросы, сразу отвечу, почему в списке нет единственного обладателя «Золотого мяча» родом из России. Яшин выигрывал Олимпиаду, дважды был призёром Евро (золотым и серебряным), и он безоговорочно великий футболист. Просто с чемпионатами мира у него сложилось похуже. Один из них Лев Иванович совсем не любил вспоминать, да и с другого, в 1966-м, уезжал разочарованным, несмотря на четвёртое итоговое место. На обоих первенствах в символическую сборную включался полевой советский футболист, причём один и тот же. О нём — и не только — ниже.

ЧМ-1958. Юрий Войнов

Полузащитник Войнов считается достоянием советского и украинского футбола, хотя к российскому тоже имеет самое непосредственное отношение. Родился и начинал играть он в Калининском (сейчас Королёв) Московской области. После было два «Зенита» — мытищинский и ленинградский, и только потом — киевское «Динамо».

В 1950-х годах ещё не существовало трансферов как таковых, но, если бы их придумали, переход Войнова вошёл бы топ самых громких в Союзе. И, может быть, даже под первым номером. После четырёх лет выступлений в «Зените» игроку потребовалась смена обстановки на фоне тяжёлого развода с женой и климата — из-за хронического бронхита. Федерацию футбола СССР аргументы хавбека не убедили. Дисквалификации за самовольный отъезд с берегов Невы Войнов избежал, но на «золотую» Олимпиаду 1956 года не попал. Якобы из-за резко ухудшившейся спортивной формы.

Своё Войнов наверстал на ЧМ-1958, первом для Советского Союза в истории. По известным причинам до него не доехал Стрельцов, а ярче всех проявил себя единственный полноправный делегат киевского «Динамо» (второй, защитник Ерохин, не сыграл ни минуты).

Юрий Войнов — третий справа Фото: РИА Новости

Пара полузащитников Нетто — Войнов в то время считалась сильнейшей в советском футболе. Игорь и Юрий и на выездах в одном номере жили, а на Кубке мира совместно сыграли лишь раз. Нетто приехал в Швецию травмированным, на морально-волевых вышел против Бразилии и вернулся в запас. А Войнов отбарабанил все пять матчей за 12 дней: три на групповом этапе, дополнительный с англичанами за второе место и 1/8 финала со шведами.

В каждом из них мобильного полузащитника с могучим ударом отмечали тренеры и специалисты. Его тонкий пас предшествовал единственному голу Анатолия Ильина в переигровке с британцами. Несмотря на ранний сход СССР с дистанции, журналисты поощрили Войнова за игру включением в символическую сборную, а страна — внеочередным званием.

Юрий Войнов бывший полузащитник сборной СССР «Это был фантастический сюрприз! Даже не мог его объяснить. По блату в такую сборную вроде не попадешь. Удивительным было и то, что, несмотря на не слишком удачное в целом выступление нашей команды в Швеции, я получил звание заслуженного мастера спорта СССР».

Спустя два года Войнов стал первым и единственным киевским динамовцем, взявшим Кубок Европы.

ЧМ-1962, 1966. Валерий Воронин

Одна из самых ярких и в то же время трагических судеб в отечественном спорте. Болельщики обожали Валерия за изысканные, аристократические манеры на футбольном поле, а дамы — за киношную, голливудскую внешность. Провидение щедро одарило Воронина, но и лишило всего резко и жестоко. Страшная авария — влетел под самосвал на «Волге» — обезобразила лицо футболиста и надломила морально. Обстоятельства жуткой гибели в 1984 году и вовсе остались невыясненными: звезду советского футбола нашли с проломленной головой рядом с банями на Варшавском шоссе…

Всю игровую карьеру Воронин посвятил родному «Торпедо». Её пик — 1960-е. Воронину принадлежит уникальное достижение: он единственный в советском/российском футболе включался в символическую сборную чемпионата мира два раза подряд. Даже легендарному Яшину такое не удавалось. А в 1964-м, как раз между двумя Кубками мира, оба удостоились «Футбольного Оскара» — специальной награды УЕФА 10 лучшим игрокам года.

Для Яшина ЧМ-1962 обернулся личной драмой. Оголтелая травля на родине после поражения от Чили чуть не сломала карьеру выдающегося вратаря. За год до выигрыша «Золотого мяча». У Воронина о турнире остались менее мрачные воспоминания — место в топ-11 по итогам ЧМ не могло не польстить самолюбию талантливого хавбека.

Валерий Воронин Фото: РИА Новости

Через четыре года, в Англии, сборная СССР добилась наивысшего успеха «на мире» — прорвалась в четвёрку лучших. Пять человек отыграли чемпионат от начала до конца, и Воронин — в том числе. Звание дважды лучшего футболиста СССР Валерий оправдал в полной мере.

По дороге к бронзе наши всухую обыграли КНДР и Италию, вернули чилийцам долг за 1962-й, а в 1/4 финала убрали крепких венгров. Победе поспособствовал тактический сюрприз от тренера Николая Морозова. Он оттянул Воронина из средней линии в защиту и приставил к самому опасному нападающему соперника — Флориану Альберту. Размен сработал превосходно: умница Воронин выключил своего «клиента» из игры.

Минимальное поражение в полуфинале от мощной сборной ФРГ, конечно, огорчило и простых болельщиков, и высокое спортивное начальство страны, но не перечеркнуло стараний команды. А Воронин второй раз подряд вошёл в «дрим-тим» ЧМ. До фатального ДТП оставалось два года…

ЧМ-1970. Анатолий Бышовец

1970 год — вершина короткой, но необычайно яркой карьеры нападающего Бышовца. 24-летний киевлянин стал лучшим бомбардиром сборной СССР на первом мексиканском ЧМ (всего их было два), а народный советский поэт и композитор Владимир Высоцкий под впечатлением от игры Анатолия посвятил ему песню «После чемпионата мира». Да-да, ту самую про «клуб «Фиорентины» и «мильон за Бышовцá».

На групповом этапе лёгкий, быстроногий форвард пощадил лишь хозяев турнира. В присутствии 107 тысяч зрителей на легендарной «Ацтеке» команды СССР и Мексики подписали стратегически выгодный обеим мир — 0:0. Бельгии и Сальвадору Бышовец отгрузил по два мяча. Его последний гол на Кубке мира стал одновременно и красивейшим: обыграв на скорости пару бельгийских защитников, форвард классно пробил в дальнюю девятку. Впоследствии этот этюд Анатолия неизменно входил в разнообразные хит-парады чемпионатов мира.

Анатолий Бышовец Фото: РИА Новости

Уверенное продвижение «красной машины» по мексиканским полям остановила команда Уругвая в четвертьфинале, причём при драматичных обстоятельствах. Единственный и решающий мяч Анзор Кавазашвили пропустил за три минуты до конца дополнительного времени. А Бышовец по итогам турнира разделил четвёртое-пятое места в рейтинге бомбардиров с самим Пеле. То был третий и заключительный «золотой» Кубок мира Короля футбола и последний большой турнир нападающего Бышовца. К 27 годам травмы совершенно измучили Анатолия, и он ушёл на менее травмоопасную, но более стрессовую тренерскую работу.

ЧМ-1982. Ринат Дасаев

Уникальный чемпионат мира для сборной СССР с точки зрения системы управления командой. В истории футбола бывали равноправные тренерские дуэты, а тут собрался целый русско-украинско-грузинский триумвират в лице Бескова, Лобановского и Ахалкаци. Разумеется, каждый так или иначе продвигал в состав игроков из своих клубов, но позиция первого номера ни у кого не вызывала сомнений. Спартаковец Дасаев сохранил её за собой даже в период единовластия Лобановского.

Все четыре мяча в Испании — по два от блистательных бразильцев и боевитых шотландцев — Дасаев пропустил на предварительной стадии. Там же сделал первый «сухарь» — в матче с Новой Зеландией. По странному регламенту за первым групповым турниром следовал второй, уже на три команды. И вот там-то Ринат блеснул по-настоящему — буквально замуровал ворота!

Ринат Дасаев Фото: РИА Новости

Решающую пульку советские футболисты играли в Барселоне на величественном «Камп Ноу». И круче всех её провёл вратарь. Во многом благодаря безукоризненным действиям Дасаева наша сборная в крайне нервном матче обыграла бельгийцев (1:0) и ничего не пропустила от поляков через три дня. Правда, и сама столь нужного гола не забила. Бонек и компания по разнице мячей прошли в полуфинал, а команда СССР отправилась домой.



Тем не менее игра советского кипера была отмечена по достоинству. В опросе на звание главного героя ЧМ-1982 Дасаев занял восьмое место, опередив легендарных Марадону и Платини. К концу года на родине Рината заслуженно «догнали» призы лучшего вратаря и футболиста СССР. Спустя шесть лет Дасаев вернётся в Испанию в статусе официально лучшего голкипера мира и новой звезды «Севильи» и там закончит выступления. Не слишком удачно, но это уже другая история.

ЧМ-1986. Игорь Беланов

1986 год явил один из самых больших парадоксов в истории советского футбола: лучший футболист Европы остался только вторым на родине. В победном для киевского «Динамо» Кубке Кубков Беланов с Заваровым забили поровну голов — по пять. Но при определении главного лауреата года респонденты France Football ориентировались в первую очередь на главный турнир четырехлетия, а там Беланов блеснул ярче одноклубника. Это и стало решающим фактором в голосовании.

Сборная Советского Союза на ЧМ-1986 более чем наполовину (12 из 22 игроков + главный тренер) состояла из киевских динамовцев. Это обстоятельство гарантировало ей дополнительное преимущество перед соперниками в виде сыгранности. Тем более что базовый клуб был на ходу, что подтвердил крупной победой над «Атлетико» в финале еврокубка. Шикарный старт в Мексике (6:0 с Венгрией!) ещё больше обнадежил страну. Ничья с чемпионами Европы французами и сдержанная победа над аутсайдером Канадой полностью вписывались в стратегический план прагматика Лобановского. А потом случилась Бельгия…

Личный триумф нападающего Беланова совпал с одним из самых жестоких футбольных разочарований крупнейшей страны мира. Хет-трика стремительного одессита сборной СССР не хватило для выхода в четвертьфинал! После этого матча фамилия шведского судьи Эрика Фредрикссона стала нарицательной в Союзе, и ещё многие десятилетия велись споры по поводу правомочности бельгийских голов. Так или иначе, советская команда в полной мере не оправдала возложенных на неё надежд. А «Золотой мяч» достался Беланову в силу несовершенства правил France Football. Всем было ясно, что 1986-й — год Диего Армандо Марадоны. Но в те годы награда распространялась только на европейских футболистов. Поэтому у Беланова «Золотой мяч» есть, а у Пеле и Марадоны — нет.

Игорь Беланов Фото: РИА Новости

ЧМ-1994. Олег Саленко

У коренного ленинградца Саленко феноменальная статистика в сборной России: восемь матчей — шесть голов. И все шесть — в финальной стадии чемпионата мира! Но самое интересное, что его там вообще могло не быть. Дважды на жизненных развилках нападающий сворачивал в сторону от российской сборной — когда в 1992-м сыграл за Украину в её премьерном матче с Венгрией, а затем — поставив подпись под «письмом 14». Однако интуиция отличала бомбардира Саленко не только в чужой штрафной площади — вне поля тоже. В первом случае он, поразмыслив, отдал предпочтение триколору перед жёлто-синим флагом, а затем отозвал подпись из-под петиции против главы федерации Вячеслава «Непотопляемого» Колоскова и тренера Павла Садырина.

Впрочем, кто бы что ни говорил о человеческих качествах Саленко (а в родном Ленинграде ему долго не могли простить побег в Киев), надо признать: нападающий был уникальный. У него одного в коллекции есть «Золотые бутсы» молодёжного и взрослого чемпионатов мира. В 1994-м в Штатах Олег запомнился не только золотой цепью толщиной с мизинец, но и потрясающим голевым чутьём.

Причём начинал-то он турнир в запасе: против Бразилии вышел только на замену вместо бывшего одноклубника Юрана. Швеции во 2-м туре забил с пенальти (проиграли 1:3) и по полной программе оторвался на Камеруне напоследок. Нападающий заурядного «Логроньеса» первым и пока последним в истории ЧМ отгрузил пятёрку мячей в одном матче и разделил звание лучшего бомбардира турнира с ещё одним известным скандалистом восточноевропейского футбола Христо Стоичковым.

Олег Саленко Фото: Getty Images

Более за сборную Саленко не играл. И вряд ли по чисто игровым качествам.

ЧМ-2018. Игорь Акинфеев

На домашнем чемпионате мира сборная России только раз сыграла «на ноль» — с Саудовской Аравией в матче открытия, но самая яркая и прочная ассоциация с турниром у многих — это мемная «нога Акинфеева». Голы Артёма Дзюбы и Дениса Черышева — такая же неотъемлемая часть этой незабываемой истории, как сейвы армейского капитана. Но не потащи Игорь два пенальти от испанцев, не было бы ни исторического четвертьфинала, ни всенародной эйфории, захлестнувшей страну в ночь с 1 на 2 июля 2018-го. В последний раз такие эмоции Россия переживала 10 годами ранее — после победы над Нидерландами на Евро-2008. Испытает ли когда-нибудь ещё — кто знает?

Игорь Акинфеев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Акинфеев ведь ещё и третий 11-метровый на ЧМ-2018 взял, в четвертьфинале от хорвата Ковачича, но его обесценили удары с «точки» Смолова и Фернандеса. Приз имени Льва Яшина присудили бельгийцу Куртуа, а российский вратарь вошёл в топ-10 самых популярных людей по версии поисковой системы «Яндекс». В этом рейтинге вратарь опередил футболистов Дзюбу, Черышева и Месси, фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и автора скандальной книги «Дневник по соблазнению миллиардера» Настю Рыбку. Представляете, каким беззаботным был мир всего четыре года назад, если самыми популярными были такие запросы?