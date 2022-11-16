Муки экс-тренера «Спартака» и Черышева в Италии. «Самая красивая команда» летит в пропасть

Паоло Ваноли проиграл первый матч как главный тренер «Венеции». Аутсайдер Серии В в субботу уступил дома 1:2 одному из фаворитов – «Реджине». Венецианский клуб потихоньку становится «самой русской» командой Италии. Помимо тренера со спартаковским прошлым, там играет Денис Черышев – хавбек уже лучший бомбардир команды (три гола). А ещё слухи связывают с «Венецией» Артёма Дзюбу и даже форварда ЦСКА Фёдора Чалова. Впрочем, вряд ли такой локализацией в итальянском футболе пока стоит гордиться – «Венеция» стоит на вылет, её менеджеры увлеклись новым проектом, а американский владелец, похоже, не готов вкладывать по-настоящему большие деньги. «Самая красивая команда Европы» меньше чем за полгода стала «гадким утёнком», которого обижают даже собственные фанаты.

«Веселье кончилось»

Паоло Ваноли почти сразу ощутил, что попал не в лучшее место для продолжения карьеры. За день до объявления о его назначении главным тренером, 6 ноября «Венеция» уныло уступила на выезде 0:1 «Комо» – прямому конкуренту в борьбе за выживание. А в ночь на 10 ноября на дверях клубного офиса на Виале Анкона и спортивного центра Тальерчо фанаты вывесили белые плакаты с чёрными надписями: «Веселье кончилось». На итальянском и английском языках – очевидно, чтобы сообщение понял и американский бенефициар клуба Дункан Нидерауэр.

Поводов радоваться у менеджмента «Венеции» и правда нет. Команда, ещё в прошлом сезоне отбиравшая очки в Серии А у «Ромы» (3:2) и «Ювентуса» (1:1 в Венеции), теперь на своём стадионе горит «Асколи», «Беневенто» (оба матча – 0:2) и «Бари» (1:2).

Фанаты «Венеции» сильно огорчены положением команды Фото: из архива фанатов «Венеции»

Фронтмены клуба – совладелец Иван Кордоба (тот самый защитник «Интера» из нулевых) и спортивный директор Кристиан Молинаро, поигравший за «Юве» и завершивший карьеру в «Венеции», сыпали авансами Ваноли. Кордоба, представляя нового главного тренера журналистам, говорил, что тот «работал с настоящими мастерами», а значит, имеет опыт, который может привести клуб к успеху. А Молинаро хвалил Паоло за работоспособность и «менталитет, который даст правильный импульс для выхода из кризиса».

Впрочем, у самого Ваноли иллюзий точно нет. После дежурных реверансов про «веру в проект» и «большой нереализованный потенциал», он честно сообщил, что цель на сезон – «выжить в Серии В». Тренер, похоже, планирует отработать двухлетний контракт полностью. Специалист привёл с собой работавших с ним в «Спартаке» Марко Цуккера (тренер вратарей) и Джампьеро Асентио (тренер по физподготовке), а ассистентом взял Лино Годино, пик карьеры которого – работа в молодёжной сборной Катара.

А ещё Ваноли наговорил таких вещей, которые итальянская футбольная общественность обычно запоминает надолго. И при случае обязательно припомнит. Например, Паоло вспомнил, что именно в «Венеции» он начинал карьеру игрока (56 матчей и два гола за два сезона в 1993-1995 годах). Тренер сказал, что всегда будет за это благодарен и теперь готов вложить в команду «всю свою страсть».

Паоло Ваноли главный тренер «Венеции» «Наш приоритет – матч, который состоится в субботу. К нему нужно готовиться с максимальной самоотдачей и работать не над физической формой, а над менталитетом. Команда должна продемонстрировать Венеции, что символ льва (изображен на гербах города и клуба. — Прим. «Чемпионата») действительно можно ассоциировать с нами. Я говорю не о победе или поражении, а о страдании, борьбе и самопожертвовании».

Сложно сказать по поводу соответствия игроков символу города, но самопожертвование в субботу им не помогло. В гости к Ваноли и Черышеву приехала рвущаяся в элиту «Реджина». Ей, кстати, руководит экс-тренер «Венеции» и легенда «Милана» Филиппо Индзаги, а в основе играют постаревший, но всё еще опасный технарь Жереми Менез (3+2 в 12 матчах) и старый друг питерских болельщиков Эрнани. Он и забил победный гол гостей. Ваноли начал с поражения.

Исчезающая красота

Основной владелец «Венеции» Дункан Нидерауэр явно стремился к куда более масштабным задачам, когда покупал клуб в феврале 2020 года. Сделка, по данным Financial Times, обошлась примерно в € 20 млн. Нидерауэр утверждал, что изначально рассматривает клуб как бизнес-проект, в котором «спортивные успехи должны уравновешиваться холодным финансовым расчётом». В последнем 63-летний американец точно разбирается – ранее он занимал пост гендиректора Нью-Йоркской фондовой биржи и был партнёром в одном из крупнейших инвестбанков США – Goldman Sachs. Начиналось всё неплохо: уже в следующем после покупки «Венеции» сезоне команда играла в Серии А, поднявшись туда через стыки. Американские СМИ тогда ставили скромный клуб в один ряд с другими европейскими проектами, в которые пришли деньги из-за океана – от «Милана» с «Челси» и до хихонского «Спортинга».

Тимоти Бридж ведущий партнёр спортивной бизнес-группы Deloitte «У американских инвесторов есть фундаментальное представление, что европейский футбол недооценëн с коммерческой точки зрения. И стоимость небольших клубов выглядит для них привлекательной».

Менеджмент подавал проект публике как «самую красивую команду из самого красивого города Европы» и много работал над тем, чтобы увязать клуб с одной из главных туристических локаций планеты. Вы наверняка помните шум вокруг изящной формы «Венеции» прошлого сезона, которую рекламировала греческая модель Теописти Пурлиотопулу. Но это лишь известная всем часть местной атмосферы.

Презентация формы «Венеции» Фото: veneziafc.it

Выход в Серию А в прошлом году венецианцы праздновали водным парадом на знаменитых каналах старого города. А небольшой по меркам Серии А стадион клуба «Пьерлуиджи Пенца» (около 10 тысяч зрителей) находится на живописном острове в южной части города. Для того чтобы фанаты добирались на игры бесплатно, просто предъявляя билеты на матч, на знаменитых венецианских лодках вапоретто, «Венеция» второй год заключает соглашения с местными перевозчиками. Романтика!

Ещё в прошлом сезоне в «Венеции» можно было увидеть легенд Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

В высшем дивизионе команда пыталась закрепиться с помощью разношёрстного даже по итальянским меркам интернационала в раздевалке. Состоявшего из молодых и не очень норвежцев, американцев, африканцев и финнов. Кроме них, команда получила в аренду из «Аталанты» центрбека Маттиа Кальдару, когда-то считавшегося преемником то ли Сандро Несты, то ли Джорджо Кьеллини. А из «Челси» ему в пару привезли перспективного валлийца Итана Ампаду. Позицию в воротах занимал бывший кипер «МЮ» и сборной Аргентины Серхио Ромеро, а главной звездой сделали Нани. Всем этим балаганом руководил Паоло Дзанетти. Команда стремилась играть весело и результативно, порой это даже получалось, особенно дома. Но при этом «Венеция» почти не вылезала из зоны вылета, и Дзанетти в конце апреля уволили. А клуб по итогам сезона упал в Серию В с последнего 20-го места. Болельщики к тому моменту уже вовсю критиковали руководство за слишком большое внимание к внешним эффектам и слишком маленькое, с их точки зрения, к непосредственно спортивным результатам.

В Италии считают, что «американские боссы допустили несколько неверных управленческих решений. Это, например, увольнение двух менеджеров – Коллауто и Поджи. Они лучше других представляли руководство как в клубе, так и во всём городе. Увольнение привело к расколу с городом и болельщиками, усложнило обстановку вокруг команды. На трансферном рынке менеджмент в значительной степени искал игроков за границей, подписывая известных футболистов вроде Нани, Бузио, Похьянпало или Черышева. Им было трудно акклиматизироваться в Серии В. Много иностранцев и отсутствие итальянского исторического ядра лежат в основе нынешних проблем. Результаты видны всем», – рассуждает в беседе с «Чемпионатом» специализирующийся на Серии В в TuttoMercatoWeb журналист Томмазо Маскио.

Теперь за «Венецию» больше всех забивает Денис Черышев Фото: veneziafc.it

Летом почти все лидеры из клуба ожидаемо разбежались. Ампаду с Кальдарой теперь вместе помогают удержаться в Серии А «Специи», Нани поехал доигрывать в МЛС, а Дзанетти нашёл себя в «Эмполи». Казалось бы, с такими инвесторами в этом нет ничего страшного – достаточный для быстрого возвращения в элиту состав им явно по карману. Но летом в клубе начались очень странные дела. В конце июля «Венеция» выпустила облигационный займ на € 5,3 млн на строительство спортивной инфраструктуры, а также баров и ресторанов в Тальерчо. Полностью расплатиться по нему надо будет в 2027 году, а пока нужно регулярно выплачивать купонные доходы 330 инвесторам из 28 стран мира. То есть вместо вложений Нидерауэр повесил на клуб долг, равный более чем 10% нынешней рыночной стоимости ростера состава, согласно Transfermarkt (€ 47 млн).

Менеджмент попытался повторить получившийся в 2020-м году фокус с главным тренером. Ведь до «Венеции» Дзанетти работал со скромными «Асколи» и «Зюдтиролем», а затем с первой попытки вытащил венецианцев в вышку. И там, в отличие от клуба, сохранил своё место. Вместо «штатного» специалиста по выведению команд в Серию А вроде Беппе Якини в «Венецию» пригласили хорвата Ивана Яворчича. Главным его достижением в официальном сообщении клуба назывался вывод «Зюдтироля» в Серию В.

С трансферами тоже всё было не слава богу. Интернационал остался. Но запасные «Аталанты» и «Челси» сменились лавочниками из команд-конкурентов по лиге. В «Венеции» появились американец с сербским гражданством Андрия Новакович, взятый взаймы у «Фрозиноне», и не вылезавший ранее из польской Экстраклассы 24-летний защитник Пшемыслав Вишневски. «Опытные» теперь не Ромеро с Нани, а финский беспросветный резервист «Байера» Йоэль Похьянпало и страдающий от регулярных травм Денис Черышев. Именно они вместе с парой ветеранов, оставшихся в клубе после вылета, и делают разницу.

Черышев и не заигравший в «Баварии» француз Микаэль Кюизанс – лидеры по результативным действиям (4 – по системе «гол+пас»), а Новакович с Вишневским – лучшие по сыгранным за «Венецию» матчам в сезоне. «95% тифози злы на руководство и считают его виновным в проблемах клуба. Главная из них – слишком разношëрстный состав, эти парни просто не понимают друг друга», — говорит «Чемпионату» администратор главного фанатского объединения «Венецию» Андреа. Он хвалит Черышева за пользу на поле и ругает судей за ошибки в прошлом сезоне, а на руководство сейчас лишь надеется.

Томмазо Маскьо журналист Tutto Mercato Web «Были и хорошие трансферы. Похьянпало (€ 2,5 млн), Йоронен (€ 1,25 млн), а также Черышев, у которого солидная зарплата для Серии В. Привести игроков высокого уровня в этот турнир непросто. И это, безусловно, замедлило важные и качественные инвестиции, которые можно было бы сделать в случае сохранения прописки в элите. Серия В сильно отличается от Серии А, здесь нужны другие качества и тип игроков. На бумаге у «Фрозиноне» и «Реджины» не самые сильные составы, но именно они адаптированы к турниру лучше других, и сейчас команды лидируют. Но и «Венеция», думаю, не на своём месте. По составу это команда для плей-офф».

Про трансферные цели клуба на зиму в России знают даже больше, чем в Италии. Менеджеры «Венеции» говорят, что попытаются подписать Артёма Дзюбу. А слухи связывают интересы команды с раззабивавшимся в ЦСКА Фёдором Чаловым. «Ваноли выбрали не только из-за его исторической связи с клубом. Но и благодаря опыту работы в мультикультурных командах, он говорит на нескольких языках и имеет широкий набор возможностей для установления правильной атмосферы в команде», – говорит Маскио. Он отмечает, что разговоры о Дзюбе и Чалове в «Венеции» – это не только слухи, спровоцированные приходом работавшего в России Ваноли: «Многое будет зависеть от развития ситуации в ближайшие несколько месяцев и запросов Паоло, который ближе познакомится с уже имеющимися игроками».

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Такой подход к делу злит немногочисленных, но очень активных венецианских фанатов, однако вполне устраивает Нидерауэра. В конце октября, увольняя Яворчича после падения команды в зону вылета, американец утверждал, что «у команды куда больший потенциал», чем она сейчас демонстрирует. И именно неспособность его раскрыть, по словам бизнесмена, и стала причиной отставки хорвата. А в середине октября, когда фанаты уже вовсю негодовали от результатов и управленческих «талантов» команды Нидерауэра, он пошёл в контратаку на встрече с болельщиками.

Дункан Нидерауэр основной владелец «Венеции» «Ложь и миф, что мы сосредоточились только на развитии бренда. Мы потратили тысячи долларов на него, в то время как выложили десятки тысяч на игроков. Когда мы получили клуб, стадион был в плохом состоянии, а молодёжного сектора просто не существовало. Попадание в Серию А было удачей, к которой, признаю, мы, весь клуб, всё сообщество оказались не готовы!»

Для фанатов из города, расположенного недалеко от главных итальянских инкубаторов – Удине, Брешии и Бергамо, аргумент про молодёжный сектор был наверняка особенно вдохновляющим. А спич про то, что команда играла неплохо, но «недобрала своих очков», что и предопределило её вылет, отзовётся знакомыми нотками уже в сердцах болельщиков многих российских клубов. Неудивительно, что после таких бесед и результатов у офисов «Венеции» появляются расписанные почти что угрозами фанатские плакаты. Вряд ли добавляет болельщикам уверенности и то, что ключевые менеджеры клуба – Тед Филипакос и Джон Голдман – увлечены не только итальянской командой, но и собственным греческим клубом «Калитея», купленным в середине 2021 года. С ним они действуют, как на первых порах с «Венецией» – наводят красоту и моду, молятся на местные красоты вроде Парфенона с Акрополем, пока команда играет во второй греческой лиге.

Клуб нескольких банкротств – причастны русские

Вся эта ситуация через какое-то время может дать болельщикам повод для нехороших флешбеков. Только в ХХI веке команду несколько раз пытались вытянуть на топ-уровень. Но при этом достижение финансового результата за счёт спортивных успехов было лишь побочной задачей по сравнению с другими, далёкими от футбола, целями. Последнее банкротство, в 2015 году, «Венеция» пережила после расставания с владевшим командой с 2011 года экс-мэром подмосковных Химок Юрием Кораблиным. Он, как и теперь Нидерауэр, собирался сделать из «Венеции» клуб Серии А. Но был нюанс – больше этого Кораблин с российскими партнёрами хотели заполучить участки земли в материковой части города. Там собирались построить новый стадион, а также жильё, офисы, бары и рестораны. Чем такие мегапроекты заканчиваются в Италии, кому угодно могут рассказать не то что российские предприниматели, а вполне себе итальянцы из «Интера» и «Милана». Они-то уже десятый год воюют с миланской мэрией за проект замены «Сан Сиро».

Стадион в Венеции Фото: veneziafc.it

В Венеции итальянская бюрократия была отягощена ещё и тем, что почти вся старая часть города – сплошные всемирные наследия и национальные достояния. К изменению, а тем более строительству, к которому для чужаков доступ максимально затруднён, город оказался не готов. В итоге Кораблин, с трудом рассчитавшись по долгам, в 2015-м сдал клуб мэрии – для четвертого за наши дни банкротства и перерегистрации.

Но Кораблин хотя бы попытался. В середине нулевых родненькие итальянские братья-бизнесмены Уго и Арриго Полетти получили контроль над клубом, «обезжирили» его на несколько миллионов евро и отправились за это под суд, оставив «Венецию» банкротом. Как это сделал и ныне покойный экс-президент «Палермо» Маурицио «Сто тренеров за сезон» Дзампарини. Он, перед тем как открыть миру Дибалу и Пасторе, а затем угробить клуб с Сицилии, провернул то же самое с «Венецией». Только без уголовных дел и продаж будущих суперзвёзд.

Надежды болельщиков «Венеции» почти сбылись благодаря прошлым владельцам – американцам итальянского происхождения во главе с Джо Такопино. Он рассказывал венецианцам про планы сделать клуб не просто статусным участником Серии А, а настоящим мировым брендом. В нём местных фанатов будет жалкое меньшинство, а основная аудитория поклонников будет базироваться в Северной Америке и Азии.

Такопино, при всей эксцентричности и склонности к строительству воздушных замков, был больше похож на настоящего инвестора, чем все его предшественники вместе взятые. Клуб располагал неплохим по меркам лиги составом (сейчас из него известен разве что вратарь «Сампдории» Эмиль Аудеро) и тренером с громким именем – Филиппо Индзаги. За три сезона команда выползла из подвала итальянского футбола в число фаворитов Серии В. И даже просочилась в стыковые матчи за выход в элиту, но прорваться туда не смогла. Сразу после этого пыл Такопино остыл, Пиппо клуб покинул, а об амбициях венецианцы забыли до появления в 2020-м Нидерауэра.

«Историю Кораблина сложно сравнивать с нынешней. Нидерауэр – солидный инвестор, да и неудачи у американцев в итальянском футболе уже были. И ещё будут. Та же «Парма» Кайла Краузе тоже вылетела из Серии А, провела следующий сезон вдали от шансов на возвращение в элиту и только сейчас встала на верный путь. Руководство «Венеции» тоже допустило управленческие ошибки и пыталось использовать в Италии методы, которые сработали бы в США. Если Нидерауэр и его менеджмент примут итальянские реалии и глубже в них погрузятся, есть шанс на исправление ситуации. В противном случае мы и правда увидим первый по-настоящему большой провал американских денег в итальянском футболе», – говорит Томмазо Маскио.

Несмотря на нынешнее незавидное положение и неоднозначные управленческие решения, Нидерауэр не выглядит, как Такопино и уж тем более как Дзампарини или Кораблин. И вполне может, пусть не так быстро, как хотели бы фанаты, всё же сделать клуб достойным элиты. Черышев, а то и, чем чёрт не шутит, Дзюба пока даже имеют шанс стать местными любимцами. Тем более что новых легендарных игроков пока «Венеции» явно не хватает.