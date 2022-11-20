Теперь проблемы и у Бельгии! А тренер Франции удивил после потери Бензема. LIVE травм ЧМ

Чемпионат мира — главный футбольный праздник. Но порой так случается, что травмы лишают турнир игроков, которые должны были стать его главными звёздами. Чемпионат мира в Катаре не просто не стал исключением, а, кажется, переплюнул в этом плане предыдущие соревнования. В лайв-материале ниже мы уже следили за повреждениями игроков перед турниром, но с тех пор ситуация только усугубилась.
За день до старта турнира из стана сборных Франции и Аргентины прилетели тревожные новости. Французы, и без того замученные травмами, лишились Карима Бензема. А у аргентинцев уже несколько тренировок пропустил Лионель Месси.
Учитывая напряжённый график, вызванный тем, что чемпионат мира проходит зимой, травмы футболистов неизбежны. В этом материале мы будем внимательно следить за новостями о Бензема и Месси, а также о других игроках, чьё участие в, вероятно, главном турнире их жизни оказалось под угрозой.
👍 Marca пишет, что Месси будет готов к матчу с Саудовской Аравией (22 ноября). Ранее аргентинец пропустил две тренировки в общей группе. Испанское издание призывает не паниковать и утверждает, что Лео нужен отдых. Именно по этой причине тренерский штаб не перегружал игрока в первые дни пребывания в Катаре.
Лукаку пропустит два первых матча сборной Бельгии на ЧМ-2022
❗ Неприятная новость для болельщиков сборной Бельгии. Нападающий Ромелу Лукаку пропустит два первых матча национальной команды на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Бельгиец по-прежнему испытывает проблемы с левым бедром. Таким образом, Лукаку не сыграет в матчах сборной Бельгии с национальными командами Канады (23 ноября) и Марокко (27 ноября). В сборной рассчитывают, что нападающий сумеет восстановиться к заключительной игре группового этапа ЧМ-2022 с Хорватией, которая состоится 1 декабря.
☝️ Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил не искать замену для травмированного Карима Бензема. Об этом сообщает L'Equipe. Вот так вот. А ведь было время до 21 ноября включительно.
🤔 Вот, что пишут во Франции по поводу травмы Бензема. Не все считают это большой потерей для сборной.
Стало известно, сколько Бензема пропустит из-за травмы
❗ Появился апдейт по травме Бензема. L'Equipe пишет, что на восстановление французу потребуется три недели. Таким образом, Карим поправится к первым матчам «Реала» после чемпионата мира.
❓ Какие проблемы у Месси?
Не всё так плохо. Никакой травмы у Лео нет. В общей группе он не тренируется из-за большой нагрузки на икроножные мышцы. То есть пока с лидером сборной Аргентины всё хорошо, но тревожный звоночек уже есть.
Аргентинцы ожидают, что Месси сыграет в 1-м туре чемпионата мира. Осталось избежать травмы после выхода на поле.
👀 А что там с Месси? Лео пропустил общую тренировку сборной Аргентины 18 ноября. И 19 ноября тоже. В обоих случаях Месси занимался не с партнёрами, а индивидуально. И это учитывая, что уже 22 ноября аргентинцы сыграют первый матч на чемпионате мира.
💬 Что сказал Бензема о пропуске чемпионата мира
Карим тоже быстро выпустил заявление. Грустно!
В своей жизни я никогда не сдавался, но сегодня я, как и всегда, должен думать о команде. Поэтому разум подсказывает мне оставить своё место тому, кто может помочь нашей сборной провести хороший чемпионат мира. Спасибо за все ваши сообщения поддержки.
💬 Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уже прокомментировал травму Бензема.
Мне очень грустно за Карима, который сделал этот чемпионат мира своей главной целью. Несмотря на эту новую неудачу, я полностью уверен в своей команде. Мы сделаем всё, чтобы справиться с вызовом, который нас ждёт.
🤕 Что за травма у Бензема?
Пресс-служба сборной Франции объявила, что у Карима травма четырёхглавой мышцы левого бедра.
Бензема вынужден отказаться от участия в чемпионате мира. Вся команда разделяет печаль Карима и желает ему скорейшего выздоровления.
🔙 Итак, восстанавливаем хронологию событий с Бензема:
- СМИ пишут, что Карим может пропустить матч 1-го тура чемпионата мира;
- 18 ноября Бензема тренируется индивидуально;
- 19 ноября Карим получает травму на тренировке и уходит с поля досрочно;
- Вскоре появляется информация, что Бензема не сыграет на чемпионате мира;
- Через несколько часов объявлено официально: Карим пропустит турнир в Катаре.
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