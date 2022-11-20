Теперь проблемы и у Бельгии! А тренер Франции удивил после потери Бензема. LIVE травм ЧМ

Чемпионат мира — главный футбольный праздник. Но порой так случается, что травмы лишают турнир игроков, которые должны были стать его главными звёздами. Чемпионат мира в Катаре не просто не стал исключением, а, кажется, переплюнул в этом плане предыдущие соревнования. В лайв-материале ниже мы уже следили за повреждениями игроков перед турниром, но с тех пор ситуация только усугубилась.

За день до старта турнира из стана сборных Франции и Аргентины прилетели тревожные новости. Французы, и без того замученные травмами, лишились Карима Бензема. А у аргентинцев уже несколько тренировок пропустил Лионель Месси.

Учитывая напряжённый график, вызванный тем, что чемпионат мира проходит зимой, травмы футболистов неизбежны. В этом материале мы будем внимательно следить за новостями о Бензема и Месси, а также о других игроках, чьё участие в, вероятно, главном турнире их жизни оказалось под угрозой.