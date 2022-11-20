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Травмы чемпионата мира – 2022: Карим Бензема пропустит турнир, состояние Месси, Франция, Аргентина, подробности

Теперь проблемы и у Бельгии! А тренер Франции удивил после потери Бензема. LIVE травм ЧМ
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Травмы чемпионата мира – 2022
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Следим за состоянием звёзд в Катаре в онлайн-режиме.

Чемпионат мира — главный футбольный праздник. Но порой так случается, что травмы лишают турнир игроков, которые должны были стать его главными звёздами. Чемпионат мира в Катаре не просто не стал исключением, а, кажется, переплюнул в этом плане предыдущие соревнования. В лайв-материале ниже мы уже следили за повреждениями игроков перед турниром, но с тех пор ситуация только усугубилась.

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За день до старта турнира из стана сборных Франции и Аргентины прилетели тревожные новости. Французы, и без того замученные травмами, лишились Карима Бензема. А у аргентинцев уже несколько тренировок пропустил Лионель Месси.

Учитывая напряжённый график, вызванный тем, что чемпионат мира проходит зимой, травмы футболистов неизбежны. В этом материале мы будем внимательно следить за новостями о Бензема и Месси, а также о других игроках, чьё участие в, вероятно, главном турнире их жизни оказалось под угрозой.

Календарь чемпионата мира — 2022
Турнирная таблица чемпионата мира — 2022
Лукаку пропустит два первых матча сборной Бельгии на ЧМ-2022 Стало известно, сколько Бензема пропустит из-за травмы ❓ Какие проблемы у Месси? 💬 Что сказал Бензема о пропуске чемпионата мира 🤕 Что за травма у Бензема?
16:15 Кирилл Закатченко

👍 Marca пишет, что Месси будет готов к матчу с Саудовской Аравией (22 ноября). Ранее аргентинец пропустил две тренировки в общей группе. Испанское издание призывает не паниковать и утверждает, что Лео нужен отдых. Именно по этой причине тренерский штаб не перегружал игрока в первые дни пребывания в Катаре.

15:36 Кирилл Закатченко

Лукаку пропустит два первых матча сборной Бельгии на ЧМ-2022

❗ Неприятная новость для болельщиков сборной Бельгии. Нападающий Ромелу Лукаку пропустит два первых матча национальной команды на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Бельгиец по-прежнему испытывает проблемы с левым бедром. Таким образом, Лукаку не сыграет в матчах сборной Бельгии с национальными командами Канады (23 ноября) и Марокко (27 ноября). В сборной рассчитывают, что нападающий сумеет восстановиться к заключительной игре группового этапа ЧМ-2022 с Хорватией, которая состоится 1 декабря.

14:20 Кирилл Закатченко

☝️ Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил не искать замену для травмированного Карима Бензема. Об этом сообщает L'Equipe. Вот так вот. А ведь было время до 21 ноября включительно.

13:25 Кирилл Закатченко

🤔 Вот, что пишут во Франции по поводу травмы Бензема. Не все считают это большой потерей для сборной.

«Его больше не заставят петь гимн». Не все во Франции в ужасе от потери Бензема «Его больше не заставят петь гимн». Не все во Франции в ужасе от потери Бензема
10:10 Кирилл Закатченко

Стало известно, сколько Бензема пропустит из-за травмы

❗ Появился апдейт по травме Бензема. L'Equipe пишет, что на восстановление французу потребуется три недели. Таким образом, Карим поправится к первым матчам «Реала» после чемпионата мира.

03:28 Михаил Рождественский

❓ Какие проблемы у Месси?

Не всё так плохо. Никакой травмы у Лео нет. В общей группе он не тренируется из-за большой нагрузки на икроножные мышцы. То есть пока с лидером сборной Аргентины всё хорошо, но тревожный звоночек уже есть.

Аргентинцы ожидают, что Месси сыграет в 1-м туре чемпионата мира. Осталось избежать травмы после выхода на поле.

03:25 Михаил Рождественский

👀 А что там с Месси? Лео пропустил общую тренировку сборной Аргентины 18 ноября. И 19 ноября тоже. В обоих случаях Месси занимался не с партнёрами, а индивидуально. И это учитывая, что уже 22 ноября аргентинцы сыграют первый матч на чемпионате мира.

Что происходит с Месси перед ЧМ-2022? Он пропустил уже две тренировки! Что происходит с Месси перед ЧМ-2022? Он пропустил уже две тренировки!
02:53 Михаил Рождественский

💬 Что сказал Бензема о пропуске чемпионата мира

Карим тоже быстро выпустил заявление. Грустно!

В своей жизни я никогда не сдавался, но сегодня я, как и всегда, должен думать о команде. Поэтому разум подсказывает мне оставить своё место тому, кто может помочь нашей сборной провести хороший чемпионат мира. Спасибо за все ваши сообщения поддержки.
02:51 Михаил Рождественский

💬 Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уже прокомментировал травму Бензема.

Мне очень грустно за Карима, который сделал этот чемпионат мира своей главной целью. Несмотря на эту новую неудачу, я полностью уверен в своей команде. Мы сделаем всё, чтобы справиться с вызовом, который нас ждёт.
02:50 Михаил Рождественский

🤕 Что за травма у Бензема?

Пресс-служба сборной Франции объявила, что у Карима травма четырёхглавой мышцы левого бедра.

Бензема вынужден отказаться от участия в чемпионате мира. Вся команда разделяет печаль Карима и желает ему скорейшего выздоровления.
02:48 Михаил Рождественский

🔙 Итак, восстанавливаем хронологию событий с Бензема:

  • СМИ пишут, что Карим может пропустить матч 1-го тура чемпионата мира;
  • 18 ноября Бензема тренируется индивидуально;
  • 19 ноября Карим получает травму на тренировке и уходит с поля досрочно;
  • Вскоре появляется информация, что Бензема не сыграет на чемпионате мира;
  • Через несколько часов объявлено официально: Карим пропустит турнир в Катаре.
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