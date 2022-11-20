Кейн может начинать каждый матч ЧМ-2022 с жёлтой карточки. Всё из-за отношения к ЛГБТ

Лидеру атак сборной Англии Гарри Кейну испортили настроение перед премьерой на ЧМ-2022. Как сообщает The Telegraph, ФИФА проинформировала английскую ассоциацию футбола (FA), что её правила запрещают капитану команды Гарета Саутгейта надевать повязку OneLove в поддержку ЛГБТ-сообщества. Организаторы чемпионата мира уведомили всех участников турнира: только ФИФА может одобрять любые изменения экипировки, которую игроки носят на поле.
Нарушителям грозит не только штраф, который англичане, по словам главы FA Марка Буллингема, готовы были заплатить. Согласно источнику, в европейских сборных, чьи лидеры собирались надевать радужные повязки (помимо англичан, это ещё около десятка команд, в том числе Германия и Нидерланды), опасаются, что капитаны будут получать жёлтые карточки уже на первой секунде игры. Очевидно, в планы Кейна не входит заработать самую быструю дисквалификацию в истории чемпионатов мира. Кстати, накануне ФИФА объявила, что капитаны на групповом этапе турнира должны носить повязку со слоганом #FootballUnitesTheWorld.
Ранее Кейн объяснял, почему носит повязку в поддержку ЛГБТ:
«Я думаю, что для футбольной ассоциации Англии и нашей команды очень важно поддерживать эту кампанию. В последние годы мы всё больше и больше видим, какое влияние можем иметь по всему миру. Футбол – это всемирный вид спорта, за которым следят миллионы и миллионы людей, поэтому мы делаем всё, что можем сделать, чтобы объединиться… Мы поддерживаем кампанию в течение ряда лет, и нужно продолжать поддерживать и помогать ей расти настолько, насколько это возможно».
А вот вратарь сборной Франции Уго Льорис заявил, что не будет надевать радужную повязку в матчах чемпионата мира.
«Во Франции, когда мы принимаем иностранцев, часто хотим, чтобы они играли по нашим правилам и уважали нашу культуру. И я сделаю то же самое, когда поеду в Катар. Независимо от того, согласен я или нет с их идеями, я должен проявлять уважение по отношению к ним», – сказал голкипер.
Сборная Англии стартует на чемпионате мира встречей с Ираном, которая состоится в понедельник, 21 ноября, и начнётся в 16:00 (мск).
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