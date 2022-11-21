Матч открытия ЧМ сильно разочаровал. Три совета для ФИФА, как исправить проблему

В матче открытия чемпионата мира — 2022 встречались Катар и Эквадор, победу одержали южноамериканцы — 2:0. Несмотря на два забитых гола, игру нельзя назвать яркой и запоминающейся. Особенно на фоне матча открытия ЧМ-2018 в России, когда команда Станислава Черчесова эффектно разгромила Саудовскую Аравию — 5:0. Кажется, ФИФА пора изменить правило определения первой игровой пары на турнире — ради интриги, повышения зрительского интереса и громкой вывески.
Первый матч ЧМ должен быть особенным. В Катаре всё наоборот
Италия, Испания, Германия, Франция — вот лучшие сборные последних четырёх чемпионатов мира. Ну и разве не круто отдать дань действующему чемпиону? Чтобы он открывал новый турнир. В случае его непопадания на соревнования, место легко может занять финалист. Это и статусно, и красиво, и вызовет куда больше интереса.
Первый матч чемпионата мира по футболу — совершенно особый. Как и последний. Нельзя, чтобы турнир открывали игрой одного из слабейших участников. Ну или с ним на поле должна выйти топ-сборная: например, из первой десятки рейтинга ФИФА. Как вы понимаете, Эквадор туда не входит (он лишь 44-й).
Нам просто повезло, что Россия разгромила Саудовскую Аравию и вся страна тогда знатно кайфанула. Могло случиться подобное произошедшему в Катаре: сборная из четвёртого десятка рейтинга победила команду с Ближнего Востока. Естественно, не топовую — таковых там просто нет. И тогда об изменении подхода к матчу открытия мы бы заговорили ещё четыре года назад.
До 2002-го первым на ЧМ играл чемпион. Верните это!
А ведь были времена, когда чемпион мира открывал турнир. Последний раз такое случалось в 2002 году в Японии и Южной Корее: Франция встретилась с Сенегалом. Игра определённо запомнилась, ведь французы проиграли! Ну разве не круто? Да, в этом случае мы получили двойное комбо (чемпион мира + его поражение), но на постоянку хватило бы и одного условия.
Франция — Сенегал: Эль Хаджи Диуф против Марселя Десайи
Фото: Andreas Rentz/Getty Images
Как ФИФА улучшить матчи открытия? Вот несколько советов на выбор:
- действующий чемпион открывает турнир;
- хозяин встречается с топ-сборной из первой десятки или двадцатки рейтинга ФИФА;
- хозяин встречается с соперником из второй корзины (в данном случае Катар бы играл с Нидерландами).
Да, мы помним разные матчи открытия, но история говорит сама за себя: Катар — первый организатор ЧМ, никогда прежде не отбиравшийся на турнир (первые чемпионаты в расчёт не берём, пул постоянных участников только формировался). Не исключено, что через 8-12 лет турнир получит такая же богатая, но по-футбольному слабая страна. И чтобы не получить унылые 2:0 с посредственным качеством игры, ФИФА нужно задуматься уже сейчас.
- 21 ноября 2022
-
14:59
-
14:48
-
14:44
-
14:25
-
14:17
-
14:05
-
14:02
-
14:01
-
14:00
-
13:58
-
13:51
-
13:48
-
13:42
-
13:30
-
13:21
-
13:15
-
13:11
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:49
-
12:47
-
12:45
-
12:37
-
12:32
-
12:25
-
12:20
-
12:03
-
12:00
-
11:48
-
11:42
-
11:35
-
11:15
-
11:12
-
11:01