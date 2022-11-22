Расклады на выход из групп чемпионата мира — 2022. Что понятно после второго дня турнира

Завершились первые два игровых дня ЧМ-2022. А вместе с ними закончился и 1-й тур для групп A и B. Команды сыграли только по одному матчу, но уже можно аккуратно прикинуть, кто на что претендует.

Группа А

Две команды делят первое место. Эквадор и Нидерланды не просто выиграли свои матчи. Они это сделали с абсолютно одинаковым счётом (2:0). С точки зрения математики у них одинаковые шансы на выход из группы, хотя чисто по-человечески ситуация, конечно, разная. Эквадору и Нидерландам будет достаточно ещё одной победы для выхода из группы. При этом одной из этих команд ещё играть со сборной Катара, а другой – нет.

Хозяева ЧМ-2022 имеют, пожалуй, одну из самых слабых команд турнира (последнюю по оценкам Transfermarkt). С огромной вероятностью голландцы смогут обыграть катарцев. Можно даже заикнуться, что Нидерланды уже почти в 1/8 финала. Эквадору же придётся сложнее, несмотря на победу в 1-м туре. Вряд ли кого-то шокирует, если эта сборная уступит Сенегалу и Нидерландам.

Пока всё идёт к тому, что Катар не выйдет из группы, Нидерланды окажутся минимум в 1/8 финала, ну а за вторую путёвку в плей-офф поборются Сенегал и Эквадор.



Во 2-м туре (25 ноября) сыграют: Нидерланды – Эквадор и Катар – Сенегал.

Группа B

Идеальный расклад для сборной Англии. Она единолично занимает первое место с отрывом в два очка. Велика вероятность, что команда Саутгейта займёт первое место в группе (хотя это прогнозировалось ещё задолго до старта ЧМ-2022).

Что касается второй путёвки, то ещё непонятно, у кого больше шансов. У США и Уэльса, которые уже набрали хотя бы по одному очку? Или у Ирана, которому больше не потребуется играть против мощных англичан? Команда Азмуна получила пока самое разгромное поражение на турнире – 2:6.

Вполне вероятно, что в этой группе второе место будет определяться по дополнительным показателям. Особенно если Англия победит во всех трёх турах. Есть расклад, что США и Уэльс наберут по четыре очка, победив Иран. А ещё возможен вариант, при котором США, Уэльс и Иран сыграют между собой вничью во всех трёх матчах – в таком случае у каждого будет по два очка (тогда смотрят голы). Если статистика забитых/пропущенных мячей окажется идентичной, то выход в 1/8 финала определится по очкам фэйр-плей (тут учитываются карточки). До этого показателя на чемпионатах мира доходили лишь один раз. В 2018 году благодаря очкам фэйр-плей из группы вышла Япония, а не Сенегал.

Во 2-м туре (25 ноября) сыграют: Уэльс – Иран и Англия – США.