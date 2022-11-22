Теперь-то датчане поняли, каково было России! Африканцы устроили им «тёплый» приём на ЧМ

Тунисцы «захватили» Доху. Ещё в день открытия именно они создавали атмосферу в исторической части города, именно их можно встретить на улицах чаще всего.

И именно они – те, кто так мощно раскачал метро по дороге на стадион, что вагон даже шатало из стороны в сторону!

Стадион, несмотря на все ожидания от массовости тунисцев, заполнился не полностью (что бы там ни сообщали официальные источники, с самого начала было видно, что свободных мест много). Но те, что были заняты, где-то на 95% всё же были за тунисцами: это было понятно и по количеству развевающихся флагов, и по зашкаливающему уровню децибел. Стадион либо тонул в оглушительном свисте (почти каждый раз, когда с мячом были датчане), либо взрывался от песен и подбадривающих воплей. В концовке матча, когда Тунис шёл на ничью, весь стадион встал, усилив поддержку (точнее – громкость и протяжность свиста) раза в три.

Сборной Дании в такой атмосфере пришлось непросто – по всем параметрам в этом матче они будто играли на выезде в Тунисе, а не в Эр-Райяне. Схожие ощущения были в Копенгагене на Евро, когда сборная России играла при полных датских трибунах. Но если россиян тогда не пускали из-за коронавирусных ограничений, то в Катар приехало очень мало датчан – всего около тысячи.

Болельщики в большинстве своём бойкотируют этот чемпионат мира по уже всем давно известным причинам. Сборная Дании сама не раз высказывалась о проблемах с обеспечением прав человека, протестовала и даже сделала гостевую форму в траурном чёрном цвете – тоже в знак протеста.

Игроки сборной Дании по футболу Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Для тунисцев же, наоборот, этот чемпионат мира значит очень многое: во-первых, он впервые проходит в стране арабского мира, частью которого они тоже являются; во-вторых, между Катаром и Тунисом уже много лет установлены крепкие близкие отношения. Завязались они ещё с тех пор, когда катарское правительство поддержало тунисский народ во время Жасминовой революции, которая происходила с 2010 по 2011 год. Тогда в Тунисе вспыхнули общенародные демонстрации – люди были недовольны уровнем безработицы (к 2010-му он вырос до 14%), большим разрывом между богатыми и бедными и высоким уровнем коррупции.

Движущей силой революции стала молодёжь от 19 до 25 лет, потому что именно на этот возраст приходилась самая большая прослойка безработных (порядка 60%). Народ тогда устал от беспредела и от того, что у власти в течение 23 лет находится один и тот же президент, который раз за разом захватывал власть авторитарными методами. С самого начала и до конца протестов (то есть до свержения президента) Катар поддерживал народ Туниса в их борьбе.

С тех пор отношения между странами начали улучшаться год за годом. Укрепление дружбы произошло ещё и на фоне огромных инвестиций Катара в Тунис – страна Персидского залива является крупнейшим и одним из самых важных экономических партнёров. Так, в 2020 году Катар:

выделил $ 1,25 млрд на поддержку тунисской экономики и укрепление её путей развития;

предоставил кредит в размере $ 500 млн для поддержки валютных резервов;

отправил стране 100 коек и 10 тонн медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

Болельщики сборной Туниса Фото: Lars Baron/Getty Images

В Катаре на сегодняшний день проживают порядка 55 тысяч тунисцев: люди работают в различных сферах, начиная от правительственных организаций и заканчивая стройками.



«Для нас здесь второй дом, – говорит Саид. – Людей на стадионе действительно много, и это очень приятно! Мы смогли создать для нашей сборной домашнюю атмосферу».