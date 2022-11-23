«Где же Месси?» Видео с троллингом от болельщиков на ЧМ разлетелось по всему интернету

Саудовская Аравия внезапно стала самой шумной командой чемпионата мира в Катаре. Сборная страны прихлопнула грозную Аргентину, трибуны на стадионе «Лусаил Айконик» были одними из самых громких, в общем, аравийские болельщики сейчас проживают свою лучшую жизнь.

«Где Месси?» – этот вопрос второй день звучит в различных вариациях. Саудовцы подходят к репортёрам, болельщикам других стран (особенно Аргентины!) и просто друг к другу. На лице обязательно эмоция переживания, которая вскоре меняется на ироничную улыбку. Это надо видеть.

Причём иронии понимают явно не все. Посмотрите на реакцию зарубежного журналиста, который растерялся от такого поведения болельщиков. Зато саудовцы точно счастливы и продолжают жечь. Это видео уже в топах разных соцсетей. И вопрос с «потерявшимся» Месси становится всё более важным.



Сразу после матча у стадиона они устроили ещё один перформанс. Собрались в небольшую группу и стали повторять известное празднование Криштиану Роналду: когда он делает высокий прыжок и кричит «си». Тоже отсылка именно к Месси – ведь их противостояние Роналду одно из самых ярких в XXI веке.

Лео провёл действительно скверный матч. А если точнее – скверный тайм. В первом арбитры не засчитали три гола Аргентины. Видимо, это отразилось психологически. Поэтому после перерыва мы увидели совсем другую команду.



Теперь главное, чтобы и эти акции не повлияли на Месси. Иначе выход из группы на последнем для себя чемпионате мира будет под вопросом.