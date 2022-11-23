Шокирующие расклады для Германии. Как же легко они могут вылететь с чемпионата мира

Вряд ли перед стартом чемпионата мира в Катаре многие ждали сюрпризов от группы E. Да, Япония всегда даёт соперникам бой, но, когда попадаешь в компанию к Испании и Германии, рассчитывать на особые успехи не приходится. Однако после 1-го тура в этой группе всё значительно усложнилось.

А ведь как всё хорошо начиналось! Немцы играли лучше японцев и закономерно вели в счёте вплоть до середины второго тайма, но потом посыпались. Закончилось всё камбэком азиатской команды и её победой со счётом 2:1.

Теперь в группе E удивительная ситуация. У Японии три очка, у Германии — ни одного. И если о перспективах японцев рассуждать рановато, то немцы оказались на краю пропасти. Во 2-м туре команда Ханс-Дитера Флика сыграет со вторым фаворитом группы — Испанией. И поражение в этом матче почти наверняка оставит Германию без плей-офф! То есть немцам необходимо набирать очки (в идеале — надо побеждать) с самым сложным соперником. Вот это интрига!

Хотя математически возможен вариант, при котором Германия выйдет из группы даже в случае поражения и от испанцев. Для этого команда Луиса Энрике должна набрать девять очков, а Германия, Коста-Рика и Япония — по три. В такой ситуации дальше пройдёт одна из трёх команд с лучшей разницей мячей. Вполне можно допустить, что немцы крупно обыграют Коста-Рику, а испанцы выиграют все три матча. Однако тяжело поверить, что Япония проиграет Коста-Рике.

Впрочем, немцы в любом случае теперь зависят от соперников. Даже ничья во 2-м туре может практически лишить немцев шансов на выход — это в случае если японцы в следующем туре победят Коста-Рику, что вполне вероятно. Как бы банально это ни звучало, но немцам остаётся просто выиграть оставшиеся два матча.



Правда, это тоже ещё не гарантия выхода в 1/8 финала. Не исключен вариант, что Коста-Рика уступит всем соперникам, и тогда у трёх команд может оказаться по шесть очков, и всё снова будет решаться по разнице мячей. Это, кстати, самый вероятный сценарий, если немцам удастся победить испанцев.

Что касается самой Испании, то после разгромной победы над Коста-Рикой им, скорее всего, будет достаточно одной победы над любым из двух оставшихся соперников. Даже если у трёх команд будет по шесть очков, то после победы со счётом 7:0 крайне велика вероятность, что Испания войдёт в число двух лучших команд по разнице мячей.