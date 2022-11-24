Российский флаг на поле чемпионата мира в Катаре! Правда, заметили его немногие

Аномально мало игроков делегировала на первый в истории осенне-зимний чемпионат мира РПЛ. Всего-то двоих, и те — иностранцы. Защитник «Зенита» Деян Ловрен приехал в Катар в составе сборной Хорватии, а вингер «Динамо» Муми Нгамалё — с Камеруном.

И тем не менее совсем без россиян турнир не остался. В четверг в Эль-Вакре на поле вышел единственный на турнире обладатель паспорта РФ — в составе одной из самых титулованных сборных Африки.

Гаэлю Ондуа 27 лет. Он родился в Яунде, но рос и воспитывался в Москве. Пока папа Гаэля служил в посольстве Камеруна в России, мальчик получал футбольное образование в нашей стране — в академиях «Локомотива» и ЦСКА. Тогда же оформил паспорт РФ — вдобавок к действующему камерунскому.



Если вдруг не заметили, он даже в Премьер-Лиге поиграл — за бедствующий «Анжи» в конце 10-х. Два с половиной десятка матчей набрал. И неплохо себя проявил, раз в клубе-аутсайдере его высмотрели скауты из Европы. В 2019-м Гаэль заключил контракт с «Серветтом», а спустя два года переместился в более футбольную Германию. Там и играет до сих пор. Но связи со второй родиной не теряет. Одно время Ондуа на полном серьёзе собирался побороться за место в составе российской сборной. Но теперь вряд ли жалеет, что на карьерном перепутье повернул в сторону Камеруна.

Гаэль Ондуа против Швейцарии Фото: Maja Hitij — FIFA/FIFA via Getty Images

Кто знает, когда теперь Россия вернётся на чемпионат мира, а с «неукротимыми львами» Ондуа уже реализовал свою самую большую мечту. Именно его первым выпустил на замену против Швейцарии Ригобер Сонг, пытаясь спасти игру. Гаэль провёл на поле полтайма, несколько раз попал в объективы телекамер, выиграл одно верховое единоборство и заработал угловой. И пускай его стараний, как и всех соотечественников, не хватило, чтобы набрать первое очко на турнире, Ондуа уже будет что рассказать будущим детям и внукам: я был на чемпионате мира! Не многим в жизни так везёт.

А вместе с Гаэлем на газоне катарской арены побывал… российский флаг. Правда, миниатюрный. Ондуа украсил игровые бутсы символикой двух главных стран в своей жизни. Теперь-то у него наверняка прибавится персональных болельщиков в России. И подписчиков — тоже.