Мы что, смотрим ЧМ по скучным матчам? Даже Суарес и Кавани выглядели ужасно

Ощущение, что состав Уругвая не меняется десятилетиями. В обороне всё те же Годин и Хименес, в атаке Суарес и Кавани. А есть еще Касерес и Муслера. Эти же фамилии мы видели 4, 8 и даже 12 лет назад. К сожалению для Уругвая, процесс смены поколений в команде идёт не так быстро, как некоторым хотелось бы. Впрочем, если и ветераны в порядке, почему бы не использовать их?

Однако первый тайм матча с Южной Кореей показал тенденцию, которая на этом чемпионате мира проявилась особенно ярко. Нельзя обыграть кого-то только за счёт фамилий. И общего класса команды. Соперник при таком сценарии может легко врубить скорость, хитрость и бороться за каждый мяч. После этого все твои преимущества затухают. Корея играла против Уругвая почти так же, как и Япония с Германией. Отдала мяч, но постоянно прессинговала, пыталась его перехватить и создать опасность у ворот соперника.

Но самое печальное, что Уругвай вообще не знал, что делать в атаке. На первых минутах второго тайма «креатив» команды был словно под копирку: защитники катаются мяч друг с другом, потом идёт дальний заброс. Потеря, новый перехват и защитники снова включают взаимодействие под которое хочется засыпать. Пару раз у Уругвая проходили атаки за счёт скорости Нуньеса. А Суарес и Кавани выглядели ужасно. От них вообще не было никакого толка.

Уругвай – Южная Корея, матч ЧМ-2022 Фото: Buda Mendes/Getty Images

И если бы у Южной Корее было бы пару игроков более высокого уровня, то они точно закатили бы как минимум один гол. Потому что моменты возникали. Но раз за разом Кимы и их партнёры использовали шансы слишком нелепо. То странный удар издалека, то лишние движения в штрафной. В обороне они играть научились. Но с атакой пока есть проблемы.

Вроде бы единственный опасный момент Уругвай создал на последних минутах. Но его реализация стала бы сущей несправедливостью. Пока Уругвай и Корея точно провели самый скучный матч турнира. Один удар в створ за 90 минут. xG – 1,04 на двоих. А вообще, это уже четвёртая нулевая ничья в 14 матчах чемпионата мира.

Какой же мощный, но при этом сложно объяснимый диссонанс по сравнению с чемпионатом мира в России, когда за весь турнир только одна нулевая ничья. Специалисты скажут, что дело в маленьком количестве времени на подготовку, травмах и чём-то ещё. Но ощущение, что команды либо боятся открываться по ходу матчей и играть в футбол для зрителей, либо действительно просто не готовы к такому турниру. Не успели натренировать.

Может, хотя бы к плей-офф в Катаре останутся команды, которые играют, а не мучаются на поле. В этом точно заинтересованы все.